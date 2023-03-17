Ο Σαμ Νιλ αποκάλυψε ότι υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο του αίματος – «Είμαι απατεώνας, πιθανώς πεθαίνω»

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Ο Σαμ Νιλ αποκάλυψε ότι υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο του αίματος στο τρίτο στάδιο.

Ο σταρ του Jurassic Park αποκάλυψε τα δυσάρεστα νέα για την υγεία του στα απομνημονεύματά του, Did I Ever Tell You This, όπου αναφέρει στο πρώτο κεφάλαιο ότι «πιθανώς πεθαίνει».

Jurassic Park star Sam Neill has stage-three blood cancer https://t.co/QPEiROieeX pic.twitter.com/y3YWQRhEYC — Daily Mail (@DailyMail) March 17, 2023

Σε μια συνέντευξη στον Guardian, ο 75χρονος ηθοποιός είπε: «Το θέμα είναι ότι είμαι απατεώνας. Πιθανόν να πεθαίνω».

Προσθέτοντας: «Μπορεί να χρειαστεί να το επιταχύνω. Βρέθηκα χωρίς τίποτα να κάνω».

«Και έχω συνηθίσει να δουλεύω. Μου αρέσει να δουλεύω. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά. Μου αρέσει να είμαι με ανθρώπους κάθε μέρα και να απολαμβάνω την ανθρώπινη παρέα και τη φιλία και όλα αυτά τα πράγματα. Και ξαφνικά μου το στέρησαν αυτό. Και σκέφτηκα, “τι θα κάνω;”».

Όπως αποκάλυψε, έχει «έναν άγριο τύπο επιθετικού» λεμφώματος non-Hodgkin.

Ανίκανος να εργαστεί, άρχισε να γράφει για να αποσπά την προσοχή του αλλού και να «μου δίνει έναν λόγο να περάσω τη μέρα», λέει.

Στα νέα του απομνημονεύματα, Did I Ever Tell You This;, μιλά για την ασθένειά του και την σχεδόν 50χρονη καριέρα του στην οθόνη.

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