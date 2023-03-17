search
ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 11:22
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.03.2023 20:56

Ο Σαμ Νιλ αποκάλυψε ότι υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο του αίματος – «Είμαι απατεώνας, πιθανώς πεθαίνω»

17.03.2023 20:56
sam neill

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Σαμ Νιλ αποκάλυψε ότι υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο του αίματος στο τρίτο στάδιο.

Ο σταρ του Jurassic Park αποκάλυψε τα δυσάρεστα νέα για την υγεία του στα απομνημονεύματά του, Did I Ever Tell You This, όπου αναφέρει στο πρώτο κεφάλαιο ότι «πιθανώς πεθαίνει».

Σε μια συνέντευξη στον Guardian, ο 75χρονος ηθοποιός είπε: «Το θέμα είναι ότι είμαι απατεώνας. Πιθανόν να πεθαίνω».

Προσθέτοντας: «Μπορεί να χρειαστεί να το επιταχύνω. Βρέθηκα χωρίς τίποτα να κάνω».

«Και έχω συνηθίσει να δουλεύω. Μου αρέσει να δουλεύω. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά. Μου αρέσει να είμαι με ανθρώπους κάθε μέρα και να απολαμβάνω την ανθρώπινη παρέα και τη φιλία και όλα αυτά τα πράγματα. Και ξαφνικά μου το στέρησαν αυτό. Και σκέφτηκα, “τι θα κάνω;”».

Όπως αποκάλυψε, έχει «έναν άγριο τύπο επιθετικού» λεμφώματος non-Hodgkin.

Ανίκανος να εργαστεί, άρχισε να γράφει για να αποσπά την προσοχή του αλλού και να «μου δίνει έναν λόγο να περάσω τη μέρα», λέει.

Στα νέα του απομνημονεύματα, Did I Ever Tell You This;, μιλά για την ασθένειά του και την σχεδόν 50χρονη καριέρα του στην οθόνη.

Διαβάστε επίσης:

Μενεγάκη για Λιάγκα: «Νομίζω ότι είναι σαν να χάνει λίγο το χιούμορ του»

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Χόρεψε ζεϊμπέκικο και καταχειροκροτήθηκε (Video)

Μπίλι Άιλις: Κάνει ντεμπούτο στην υποκριτική! (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
afroditi-nestora-mama-1200×675-1
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα, τέταρτη σύλληψη, για την δολοφονική επίθεση στην Βάγια Νέστορα

pavlos-marinakis_1202_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση – Για τους διωκόμενους βουλευτές ισχύει το τεκμήριο της αθωώτητας

KIA_STONIC_GT_001
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Kia: Όλη η υβριδική γκάμα και οι τιμές

samaras_patoulidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Σαμαράς «τα είπε» με την Πατουλίδου

gipedo-kansas-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akinita 6650- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Το οικονομικό «κραχ» για χιλιάδες ιδιοκτήτες και η χασούρα του Δημοσίου

thalasses_00
MEDIA

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

AKINITA_EFORIA262
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-σταθμός για τα Airbnb: Δικαστικό «στοπ» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πολυκατοικίες όπου ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας

lorenzo-kariere
LIFESTYLE

Έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε, σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας

ellinoamerikaniko omada diasosis- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Μας αναγνώρισαν στα χαρτιά, αλλά μας άφησαν μόνους»: Η κραυγή αγωνίας της Ελληνοαμερικανικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης στη Ναύπακτο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 11:22
afroditi-nestora-mama-1200×675-1
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα, τέταρτη σύλληψη, για την δολοφονική επίθεση στην Βάγια Νέστορα

pavlos-marinakis_1202_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση – Για τους διωκόμενους βουλευτές ισχύει το τεκμήριο της αθωώτητας

KIA_STONIC_GT_001
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Kia: Όλη η υβριδική γκάμα και οι τιμές

1 / 3