Τσουκαλάς: Ενοχλεί την κυβέρνηση ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι κοστολογημένες και τεκμηριωμένες Αθήνα

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«Έχουμε κάποιους οι οποίοι εξαγγέλλουν χωρίς να κοστολογούν. Εμείς κοστολογούμε μόλις εξαγγείλουμε και αυτή είναι η διαφορά», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς, σε τηλεοπτική παρουσία του στο Open, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος είπε ότι η κυβέρνηση ενοχλείται επειδή οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι κοστολογημένες και τεκμηριωμένες.

Ειδικότερα, ερωτηθείς για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την 13η σύνταξη, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι το κόστος της είναι το εξής: «Αν λέμε για την πρώτη δόση τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης, είναι 840 εκατ. και άλλα τόσα την τρίτη χρονιά. Όμως, ήδη από αυτά ένα μέρος δίνεται από την κυβέρνηση με τα 300 ευρώ τον μήνα». Εξήγησε ότι καθώς τα 300 ευρώ είναι μέσα, «η μόνη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της πρώτης χρονιάς δεν είναι 840 εκατ. γιατί ένα ποσό δίνεται ήδη», «άρα είναι άλλα 420 εκατ. το κόστος της 13ης». Σημείωσε επίσης, ότι «540 εκατ. είναι το κόστος επαναφοράς του ΕΚΑΣ σε 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους που ζουν σήμερα με 400 ευρώ και δεν βγάζουν ούτε τις δέκα ημέρες». «Άρα εμείς λέμε το συνολικό κόστος διά δύο, όπου η πρώτη δόση είναι πιο μικρή, διότι ενσωματώνεται», εξήγησε.

Ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε πως «το 2019, όταν ο πρωθυπουργός είχε τάξει ότι θα καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου», «δεν το είχε κοστολογήσει και δεν τον κατήργησε αφού δεν το είχε κοστολογήσει». «Εμείς μιλάμε τεκμηριωμένα και αυτό ενοχλεί την κυβέρνηση», σημείωσε, ενώ απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου, ρώτησε ποιο είναι το κόστος της παρέμβασης για τις συντάξεις χηρείας, για να καταλογίσει στην κυβέρνηση ότι εξαγγέλλει χωρίς να κοστολογεί.

Σχολίασε δε, ότι ενώ το ΠΑΣΟΚ ήρθε αντιμέτωπο με «μια πολεμική: “δεν βγαίνει, λέτε ψέματα”, η κυβέρνηση εμφανίζεται -δείτε δημοσιεύματα σήμερα- έτοιμη να δώσει 13η εθνική σύνταξη». «Οι ίδιοι που κατηγορούν εκείνους που προτείνουν κάτι, για να διασφαλιστούν πάνω στον πανικό τους, έρχονται και δίνουν δημοσιεύματα τα οποία μοιάζουν περίπου, σε κονδύλι και κόστος, με αυτό που λένε και εκείνοι που φαίνονται “ανεύθυνοι” κατά τη γνώμη τους. Άρα, φαίνεται ποιος εξαπατά», είπε. Κατηγόρησε δε το κυβερνών κόμμα, ότι εκείνο είναι που κάνει «μαγειρέματα» στα επιχειρήματα του και όχι το ΠΑΣΟΚ.

Μεταξύ άλλων, όσον αφορά τα μερίσματα, είπε πως «η χώρα μας έχει τον χαμηλότερο συντελεστή φορολογίας στα μερίσματα. Ήταν 15%, τον πήγε 10% η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα και 5% η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη». Ως προς το ζήτημα των εσόδων, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ λέει πως «όταν υπάρχουν μερίσματα άνω των 100.000 -όχι κερδοφορία επιχείρησης άνω των 100.000- όταν δηλαδή κάποιος μπορεί να διανείμει μέρισμα ατομικό 100.000, σε αυτό, στο μέρισμα που είναι άνω των 100.000, εκεί ο φόρος πρέπει να επανέλθει στο 10%. Όχι στο μέρισμα των 10, των 20 ή των 30.000».

Επιπλέον, κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «ενώ δεν το είχε στο πρόγραμμά της, φορολόγησε 300.000 ελεύθερους επαγγελματίες από 1.700 έως 13.500 ευρώ με τεκμαρτή φορολόγηση», ενώ «η μεγάλη φοροδιαφυγή κάνει πάρτι».

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως το ότι ο πρωθυπουργός είπε ότι το casus belli είναι μια ιστορική ανορθογραφία, «το θεωρώ πρώτα απ΄ όλα ελάχιστο ως διαπίστωση». «Είναι απειλή πολέμου το casus belli. Είναι προσβολή στα κυριαρχικά δικαιώματα. Σκοπεύει η κυβέρνηση να κάνει κάτι;», τόνισε. Επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ ότι έπρεπε να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να έμπαινε στα συμπεράσματα, ενώ υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός «πήγε στην Άγκυρα και έφαγε τρία γκολ».

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