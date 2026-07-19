Τελικός Μουντιάλ χωρίς ντελίβερι: Πανελλαδικές απεργιακές συγκεντρώσεις για διανομείς και εμποροϋπαλλήλους σήμερα 19/7

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Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. έξω από τα Notos (Σταδίου και Αιόλου), ενώ το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Πειραιά καλεί σε προσυγκέντρωση στις 9.45 π.μ. στον Ηλεκτρικό.

Με το σύνθημα «Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές» οι εμποροϋπάλληλοι σε όλη τη χώρα πραγματοποιούν πανελλαδική απεργία του κλάδο που έχουν προκηρύξει για την Κυριακή 19 Ιούλη η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) και τα κλαδικά Συνδικάτα.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, καθορισμό ειδικοτήτων, σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας και 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. έξω από τα Notos (Σταδίου και Αιόλου), ενώ το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Πειραιά καλεί σε προσυγκέντρωση στις 9.45 π.μ. στον Ηλεκτρικό.

Στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ., έξω από τα «Notos» (Τσιμισκή), ενώ συγκεντρώσεις θα γίνουν και σε άλλες πόλεις σε όλη τη χώρα.

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή

Η ΟΙΥΕ καλεί τους εργαζόμενους να νεκρώσουν τα καταστήματα σε όλη τη χώρα:

«Την Κυριακή 19 Ιουλίου τα καταστήματα, οι αποθήκες, τα σούπερ μάρκετ, τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα να αδειάσουν από εργαζόμενους. Να ακουστεί μαζικά και δυνατά ότι δεν χαρίζουμε καμία Κυριακή στην εργοδοσία, δεν δεχόμαστε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με ωράρια λάστιχο, χωρίς Συλλογική Σύμβαση, χωρίς αυξήσεις στους μισθούς μας, που τους εξαφανίζουν από το πρώτο μισό του μήνα η ακρίβεια σε τρόφιμα, νοίκι, ρεύμα και καύσιμα. Το σχέδιο κυβερνήσεων, ΕΕ και μεγαλεμπόρων για δουλειά κάθε Κυριακή δεν θα περάσει».

Οι διεκδικήσεις

Κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας.

Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με βασικό μισθό 1.000 ευρώ και προσαύξηση 10% ανά τριετία.

7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο.

Κατάργηση του «σπαστού» ωραρίου.

Σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, σταθερή βάρδια μέσα στη βδομάδα και κυλιόμενο ρεπό.

Διάλειμμα 30 λεπτών εντός του εργάσιμου χρόνου.

Κατοχύρωση ειδικοτήτων και επιδομάτων (γάμου, παιδιών, πολυετίας, ανθυγιεινής εργασίας, ταμειακών λαθών, πτυχίου και ξένης γλώσσας).

Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Οι απεργιακές συγκεντρώσεις

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. έξω από τα Notos (Σταδίου και Αιόλου), ενώ το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Πειραιά καλεί σε προσυγκέντρωση στις 9.45 π.μ. στον Ηλεκτρικό.

Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης:

Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., έξω από τα «Notos» (Τσιμισκή).

Πάτρα, 10.30 π.μ., Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου.

Βόλος, 10.30 π.μ., εμπορικό κέντρο «Old City».

Γιάννενα, 10.30 π.μ., «Γυάλινο», Χαριλάου Τρικούπη και Μιχαήλ Άγγελου.

Ηράκλειο, 10 π.μ., Δικαστήρια.

Άγ. Νικόλας, 11 π.μ. Εργατικό Κέντρο

Ηγουμενίτσα, 10 π.μ. Εργατικό Κέντρο

Καλαμάτα, 11 π.μ., Αριστομένους.

Κέρκυρα, 10 π.μ., Πόρτα Ριάλα.

Λάρισα, 10.30 π.μ., «Hondos Center», πλατεία Ταχυδρομείου.

Λιβαδειά, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία.

Ρόδος, 10.30 π.μ., πλατεία Κύπρου.

Ρέθυμνο, 10.30 π.μ. πλατεία Άγνωστου Στρατιώτη

Χαλκίδα, 10 π.μ., «Zara» (Αβάντων 39).

Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Κάτωλα.

Χίος, 10.30 π.μ., είσοδος Απλωταριάς

Τελικός Μουντιάλ χωρίς ντελίβερι: Απεργία σε Efood και Wolt την Κυριακή μετά τον θάνατο εργαζομένου στην Αγία Παρασκευή

Εντείνουν την δράση τους σήμερα 19 Ιούλη οι εργαζόμενοι σε «Wolt» και «e-food» με απεργία, μέρα όχι τυχαία, αφού είναι ο τελικός του Μουντιάλ, μεγιστοποιώντας έτσι την πίεση του αγώνα τους στην εργοδοσία. Τα επιχειρησιακά σωματεία προκήρυξαν στάση από τις 7 μ.μ. έως τις 12 τα μεσάνυχτα και η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 7.30 μ.μ. στα KFC στη Λ. Αλεξάνδρας, διεκδικώντας την υπογραφή Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στις δύο εταιρείες και μέτρα υγείας και ασφάλειας.

«Για την εργοδοσία υπάρχουν χρήματα για επενδύσεις και επέκταση, όχι όμως για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», σημειώνεται στο απεργιακό κάλεσμα του Σωματείου Εργαζομένων «Wolt» Αττικής. Ειδικά για τις συνθήκες δουλειάς, σημειώνει ότι οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να πληρώνουν τα ΜΑΠ, ενώ στα ετοιμόρροπα γραφεία και μάρκετ, η εργοδοσία παίρνει μέτρα με προειδοποιητικές αφίσες ατομικής ευθύνης.

Σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση καλεί η «Ταξική Ενότητα» (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ) στο Σωματείο Εργαζομένων «e-food», επισημαίνοντας ότι καμία κατάκτηση δεν αποσπάται μέσω θεσμικών διαδικασιών και πίσω από κλειστές πόρτες: «Η δύναμη των εργαζομένων (…) βρίσκεται στην οργάνωση, στη συλλογική δράση, στη συμμετοχή στο Σωματείο και στις κινητοποιήσεις».

Σε μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας την Κυριακή από τις 7 μ.μ. έως τις 12 τα μεσάνυχτα, καλεί το Σωματείο εργαζομένων στην e-food Θεσσαλονίκης.

«Ήταν εργοδοτικό έγκλημα»

Στην Αγία Παρασκευή, σημείο όπου τα ξημερώματα της Τετάρτης άφησε την τελευταία του πνοή στο μεροκάματο 20χρονος ντελιβεράς της «Wolt», βρέθηκαν την ίδια μέρα, το βράδυ, οι συνάδελφοί του μετά από κάλεσμα του Σωματείου Εργαζομένων στην επιχείρηση.

Με πανό αλλά και εξορμήσεις στους διανομείς των καταστημάτων της περιοχής έστειλαν σαφές μήνυμα πως «Οι ζωές μας δεν είναι κόστος», απαιτώντας εδώ και τώρα ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Γι’ αυτό και κάλεσαν σε μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας την Κυριακή 19 Ιούλη, από τις 7 μ.μ. έως τα μεσάνυχτα, με συγκέντρωση στις 7.30 μ.μ. στα KFC Αμπελοκήπων (Λ. Αλεξάνδρας και Κηφισίας).

Υπενθυμίζεται ότι η στάση εργασίας έχει αποφασιστεί από τα Σωματεία τόσο της «Wolt» όσο και της «e-food», όχι τυχαία τις ώρες που θα είναι σε εξέλιξη ο τελικός του Μουντιάλ, άλλη μια φορά δηλαδή που η εντατικοποίηση και το τρέξιμο από πιάτσα σε πιάτσα και από γειτονιά σε γειτονιά θα χτυπάνε «κόκκινο».

Σε ανακοίνωσή της για τον θάνατο του 20χρονου διανομέα, η «Ταξική Ενότητα» στο Σωματείο Εργαζόμενων «e-food» τονίζει ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα.

«Την ίδια στιγμή, κυβέρνηση και εργοδοσία μιλούν για “σύγχρονη οικονομία”, “ευελιξία” και “καινοτομία”. Οι πλατφόρμες διαφημίζουν συνεργασίες για “υπεύθυνες μετακινήσεις” και προγράμματα “οδικής ασφάλειας”, επιχειρώντας να μεταθέσουν την ευθύνη των εργατικών “ατυχημάτων” στους ίδιους τους εργαζόμενους και να αποκρύψουν τον πραγματικό ένοχο: Την πολιτική που θυσιάζει την υγεία και τη ζωή μας για την αύξηση της κερδοφορίας», επισημαίνει στην ανακοίνωση. Και καλεί σε μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας την Κυριακή και στην απεργιακή συγκέντρωση έξω από τα KFC Αμπελοκήπων.

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