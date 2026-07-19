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19.07.2026 09:51

Άργος: Μεθυσμένος οδηγός «μπούκαρε» με το ΙΧ του σε στρατόπεδο

19.07.2026 09:51
stratopedo_pyli

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Αναστάτωση επικράτησε, το μεσημέρι του Σαββάτου, στο Άργος Ορεστικό, όταν 52χρονος οδηγός, υπό την επήρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το όχημά του στο εσωτερικό του 574ου Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 52χρονος, κινούμενο σε ευθεία, αντί να ελαττώσει ταχύτητα, συνέχισε την πορεία του με κεκτημένη ταχύτητα προς το στρατόπεδο.

Το όχημα προσέκρουσε με σφοδρότητα στην πύλη του 574ου Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού. Με τη φόρα που είχε αναπτύξει ο οδηγός, ισοπέδωσε τη σιδερένια μπάρα ασφαλείας και βρέθηκε κυριολεκτικά μέσα στον προαύλιο χώρο της μονάδας.

Λόγω της ταχύτητας και της ανεξέλεγκτης κατάστασης του οδηγού, το αυτοκίνητο παραλίγο να παρασύρει και να τραυματίσει τα στελέχη του στρατού που βρίσκονταν εκείνη την ώρα σε υπηρεσία στο σημείο. Ευτυχώς, η έγκαιρη αντίδραση των ένστολων απέτρεψε τα χειρότερα.

Τα σκωπτικά σχόλια μετά το αρχικό σοκ

Το σοκ των παρευρισκόμενων και των αυτοπτών μαρτύρων διαδέχτηκαν γρήγορα τα πειράγματα, με κάποιους να σχολιάζουν αστειευόμενοι: «Μάλλον τού έλειψε η σκοπιά και ήθελε να ξανακάνει τη θητεία του!»

Στο στρατόπεδο σήμανε αμέσως συναγερμός. Για το συμβάν επελήφθη άμεσα το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, άνδρες του οποίου έσπευσαν στο σημείο, ακινητοποίησαν τον οδηγό και τον οδήγησαν στο τμήμα. Στον 52χρονο βεβαιώθηκαν όλες προβλεπόμενες από την νομοθεσία παραβάσεις.

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