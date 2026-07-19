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19.07.2026 17:21

Η Τουρκία αντιδρά για την αναστολή 11 σχολείων στη… Θράκη και επαναφέρει το θέμα της «τουρκικής μειονότητας»

19.07.2026 17:21
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αρχείου

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Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας επιτέθηκε στην Αθήνα για το κλείσιμο 11 σχολείων στη Θράκη. Το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να κλείσει συνολικά 47 Δημοτικά σχολεία, ανάμεσά τους και 11 που ανήκουν στην μουσουλμανική μειονότητα.

Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών στην Αγκυρα, με τον Οντζού Κετσελί στην ανακοίνωσή του να μιλάει για «νέα εμπόδια» σε βάρος της μειονότητας, «υπονόμευση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων» της μειονότητας και καταπιεστικές αποφάσεις που παραβιάζουν τη Συνθήκη της Λωζάνης.

«Καταδικάζουμε την απόφαση της Ελλάδας να κλείσει οκτώ δημοτικά σχολεία της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης με την αιτιολογία της ανεπάρκειας του αριθμού μαθητών. Με αυτή την τελευταία απόφαση, ο αριθμός των μειονοτικών δημοτικών σχολείων έχει μειωθεί σε 76. Η δημιουργία νέων εμποδίων στις εγγραφές στην πρώτη τάξη του 1ου Τουρκικού Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου της Ξάνθης αποτελεί επίσης ένα ακόμη παράδειγμα των συστηματικών πρακτικών που αποσκοπούν στην υπονόμευση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης» αναφέρει στην ανακοίνωσή του και προσθέτει: 

«Αυτή η καταπιεστική απόφαση και αυτές οι πρακτικές συνιστούν παραβίαση των διατάξεων της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης. Καλούμε για άλλη μια φορά την Ελλάδα, η οποία αποφεύγει να εφαρμόσει τις αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων που διαπιστώνουν παραβιάσεις δικαιωμάτων σε σχέση με την Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης, καθώς και τις βασικές συστάσεις ευρωπαϊκών θεσμών, να ενεργήσει σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις σε σχέση με τα δικαιώματα της μειονότητας και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει αποφασιστικά τον αγώνα της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης για τα δικαιώματά της και τη νομιμότητά της».

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