Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν καταγγέλλει αμερικανικό πλήγμα σε πυρηνικό εργοστάσιο – «Αντίποινα» σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Takeaways by to pontiki AI Η Τεχεράνη κατήγγειλε ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν με βλήματα τον υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό στην επαρχία Χουζεστάν του Ιράν.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν αναχαίτισαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προέρχονταν από ιρανικό έδαφος.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών και την εξαφάνιση ενός ακόμη μετά από επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Οι αρχές της Ιορδανίας διέψευσαν πληροφορίες για εκκένωση του αεροδρομίου και του λιμανιού της Άκαμπα, παρά τις προειδοποιήσεις της αμερικανικής πρεσβείας.

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Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να καταγγέλλει ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πυρηνική εγκατάσταση -υπό κατασκευή- στο νοτιοδυτικό Ιράν και το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν να ανακοινώνουν ότι αναχαίτισαν ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την Οργάνωση Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στο Νταρκχοβίν, στην επαρχία Χουζεστάν, δέχθηκε πλήγμα από «σειρά βλημάτων».

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ «σε μία επιθετική και στυγνή ενέργεια αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, επιτέθηκαν στον πυρηνικό σταθμό της Νταρχοβίν, που είναι υπό κατασκευή (…) με έναν ορισμένο αριθμό βλημάτων σήμερα», ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με το Reuters, η κατασκευή του εργοστασίου στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν ξεκίνησε το 2022.

«Αναχαιτίστηκαν επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν»

Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι ενεργοποίησαν τα αντιαεροπορικά τους συστήματα για να αντιμετωπίσουν «επιθέσεις με πυραύλους και drones προερχόμενες από το Ιράν». Προειδοποιητικές σειρήνες ήχησαν στην πρωτεύουσα Κουβέιτ Σίτι, ενώ ο στρατός έκανε λόγο για «ιρανική επιθετικότητα».

Aπό τις επιθέσεις σε εργοστασίου αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τη δεύτερη μέσα σε δύο ημέρες, προκλήθηκε πυρκαγιά.

«Ως αποτέλεσμα της επαίσχυντης ιρανικής επίθεσης εναντίον του Κουβέιτ, ένας σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού, για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες, ήταν ο στόχος επίθεσης που προκάλεσε πυρκαγιά σε ορισμένες εγκαταστάσεις», δήλωσε το υπουργείο Ηλεκτρισμού, Νερού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Κουβέιτ σε ανακοίνωση του στο X.

BREAKING: An oil field in the State of Kuwait is completely on fire as a result of a one-way attack drone strike by the Iranian Army Ground Force during Operation Saeqeh. (Arash-2 one-way attack drones were used.)



Kuwait continues to host U.S. military forces that are launching… pic.twitter.com/ac4keE9god July 19, 2026

Ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και το Μπαχρέιν, όπου εδρεύει ο 5ος Αμερικανικός Στόλος, με τις Αρχές να κατηγορούν την Τεχεράνη πως έθεσε σε κίνδυνο αμάχους και να υποστηρίζουν πως τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη στα συστήματα αεράμυνας που εντόπισαν και κατέρριψαν εναέριες απειλές.

Κάτοικοι στο βόρειο τμήμα του Μπαχρέιν ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρές εκρήξεις, ενώ σειρήνες συναγερμού ήχησαν και στην πρωτεύουσα Μανάμα.

Σύγχυση για την Άκαμπα στην Ιορδανία

Στο μεταξύ σύγχυση επικρατεί για την Ιορδανία. Οι αρχές διέψευσαν πληροφορίες περί εκκένωσης του αεροδρομίου και του λιμανιού της Άκαμπα, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει εντοπιστεί καμία απειλή, λίγο μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας στο Αμάν για διπλή εκκένωση λόγω «συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής», χωρίς να προχωρήσει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει ότι εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας επιθέσεις με drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ, ως αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικό έδαφος.

Σύμφωνα με τον ιρανικό στρατό, στόχος αποτέλεσαν αποθήκη πυρομαχικών στο στρατόπεδο Ουνταϊρί, καθώς και συστήματα ραντάρ και αεράμυνας στην αεροπορική βάση Άλι Αλ Σαλέμ.

Δύο νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες

Το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, όπου βρίσκονται σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης στην περιοχή του Κόλπου.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν την Παρασκευή και ένας ακόμη αγνοείται, έπειτα από ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Παράλληλα, βίντεο που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες φέρεται να δείχνει ιρανικό πύραυλο να πλήττει την αεροπορική βάση Muwaffaq Salti, στο Azraq της Ιορδανίας, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο Αμερικανοί στρατιώτες. Η CENTCOM επιβεβαίωσε ότι τα στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν ενώ επιχειρούσαν να αποκρούσουν τις επιθέσεις, ενώ ένας ακόμη στρατιωτικός εξακολουθεί να αγνοείται.

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