Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν καταγγέλλει αμερικανικό πλήγμα σε πυρηνικό εργοστάσιο – «Αντίποινα» σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

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Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να καταγγέλλει ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πυρηνική εγκατάσταση -υπό κατασκευή- στο νοτιοδυτικό Ιράν και το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν να ανακοινώνουν ότι αναχαίτισαν ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Σύμφωνα με την Οργάνωση Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στο Νταρκχοβίν, στην επαρχία Χουζεστάν, δέχθηκε πλήγμα από «σειρά βλημάτων».
Οι δυνάμεις των ΗΠΑ «σε μία επιθετική και στυγνή ενέργεια αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, επιτέθηκαν στον πυρηνικό σταθμό της Νταρχοβίν, που είναι υπό κατασκευή (…) με έναν ορισμένο αριθμό βλημάτων σήμερα», ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.
Σύμφωνα με το Reuters, η κατασκευή του εργοστασίου στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν ξεκίνησε το 2022.
Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι ενεργοποίησαν τα αντιαεροπορικά τους συστήματα για να αντιμετωπίσουν «επιθέσεις με πυραύλους και drones προερχόμενες από το Ιράν». Προειδοποιητικές σειρήνες ήχησαν στην πρωτεύουσα Κουβέιτ Σίτι, ενώ ο στρατός έκανε λόγο για «ιρανική επιθετικότητα».
Aπό τις επιθέσεις σε εργοστασίου αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τη δεύτερη μέσα σε δύο ημέρες, προκλήθηκε πυρκαγιά.
«Ως αποτέλεσμα της επαίσχυντης ιρανικής επίθεσης εναντίον του Κουβέιτ, ένας σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού, για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες, ήταν ο στόχος επίθεσης που προκάλεσε πυρκαγιά σε ορισμένες εγκαταστάσεις», δήλωσε το υπουργείο Ηλεκτρισμού, Νερού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Κουβέιτ σε ανακοίνωση του στο X.
Ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και το Μπαχρέιν, όπου εδρεύει ο 5ος Αμερικανικός Στόλος, με τις Αρχές να κατηγορούν την Τεχεράνη πως έθεσε σε κίνδυνο αμάχους και να υποστηρίζουν πως τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη στα συστήματα αεράμυνας που εντόπισαν και κατέρριψαν εναέριες απειλές.
Κάτοικοι στο βόρειο τμήμα του Μπαχρέιν ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρές εκρήξεις, ενώ σειρήνες συναγερμού ήχησαν και στην πρωτεύουσα Μανάμα.
Στο μεταξύ σύγχυση επικρατεί για την Ιορδανία. Οι αρχές διέψευσαν πληροφορίες περί εκκένωσης του αεροδρομίου και του λιμανιού της Άκαμπα, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει εντοπιστεί καμία απειλή, λίγο μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας στο Αμάν για διπλή εκκένωση λόγω «συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής», χωρίς να προχωρήσει σε περισσότερες λεπτομέρειες.
Λίγες ώρες νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει ότι εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας επιθέσεις με drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ, ως αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικό έδαφος.
Σύμφωνα με τον ιρανικό στρατό, στόχος αποτέλεσαν αποθήκη πυρομαχικών στο στρατόπεδο Ουνταϊρί, καθώς και συστήματα ραντάρ και αεράμυνας στην αεροπορική βάση Άλι Αλ Σαλέμ.
Το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, όπου βρίσκονται σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης στην περιοχή του Κόλπου.
Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν την Παρασκευή και ένας ακόμη αγνοείται, έπειτα από ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones.
Παράλληλα, βίντεο που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες φέρεται να δείχνει ιρανικό πύραυλο να πλήττει την αεροπορική βάση Muwaffaq Salti, στο Azraq της Ιορδανίας, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο Αμερικανοί στρατιώτες. Η CENTCOM επιβεβαίωσε ότι τα στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν ενώ επιχειρούσαν να αποκρούσουν τις επιθέσεις, ενώ ένας ακόμη στρατιωτικός εξακολουθεί να αγνοείται.
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