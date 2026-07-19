Τραγωδία στα Χανιά: Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με ΙΧ – Νεκρός ο ασθενής (Photos/Video)

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Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί της Κυριακής, στη διασταύρωση έξω από τη ΔΕΥΑΧ, στον δρόμο που οδηγεί στο Νοσοκομείο Χανίων.

Το τροχαίο συνέβη όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο αρχικά να ανατραπεί.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το ασθενοφόρο μετέφερε στο Νοσοκομείο άνδρα, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή, ενώ ο δεύτερος διασώστης φέρεται να του έκανε ΚΑΡΠΑ όταν έγινε η σύγκρουση.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγός του ασθενοφόρου και ο διασώστης του ΕΚΑΒ ενώ διερευνάται εάν ο θάνατος του ασθενή ήταν από το τροχαίο ή είχε εάν είχε ήδη εκπνεύσει λόγω της ανακοπής.

Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος».

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