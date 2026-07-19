Ρωγμές στην Κυψέλη: Αίτημα για ψυχολογική στήριξη, αναμονή απαντήσεων από τις εταιρείες και οι εκτιμήσεις των ειδικών

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Οι ζημιές που έχουν καταγραφεί σε τουλάχιστον 200 κατοικίες της Κυψέλης, τις οποίες οι κάτοικοι συνδέουν με τις εργασίες κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό, εξακολουθούν να προκαλούν έντονη αναστάτωση στην περιοχή.
Πέρα από τις υλικές φθορές, πολλοί κάτοικοι κάνουν λόγο για φόβο, ανασφάλεια και σημαντική ψυχολογική επιβάρυνση, καθώς η καθημερινότητά τους έχει επηρεαστεί αισθητά. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης ανακοίνωσε μέσω social media ότι θα καταθέσει άμεσα αίτημα προς τον Δήμο Αθηναίων για τη διάθεση εξειδικευμένης υπηρεσίας ψυχολογικής υποστήριξης στους κατοίκους που έχουν πληγεί από την κατάσταση.
Όπως επισημαίνει, η προστασία της ψυχικής υγείας και η αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας στη γειτονιά αποτελούν εξίσου σημαντικές προτεραιότητες με την αποκατάσταση των υλικών ζημιών. Παράλληλα, τονίζει ότι η διαχείριση της κρίσης πρέπει να βασιστεί στην αλληλεγγύη και τη συλλογική στήριξη, ώστε κανείς να μη μείνει μόνος απέναντι στις συνέπειες των εξελίξεων.
Παράλληλα, σε εφαρμογή όσων συμφωνήθηκαν κατά την 27η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι εκπρόσωποι της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης απέστειλαν επιστολή προς την Ελληνικό Μετρό και την ΑΒΑΞ, στην οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά τα αιτήματα των κατοίκων σχετικά με τις ζημιές και τις επιπτώσεις των εργασιών στην περιοχή. Πλέον, αναμένεται η επίσημη γραπτή απάντηση των δύο εταιρειών, η οποία εκτιμάται ότι θα καθορίσει τα επόμενα βήματα για τη διαχείριση της υπόθεσης.
Την ίδια στιγμή, οι τοποθετήσεις των αρμόδιων επιστημόνων και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τα αίτια του φαινομένου και να καθησυχάσουν τους κατοίκους. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ρωγμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια της περιοχής συνδέονται με πρόβλημα στατικής επάρκειας, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και οι πραγματογνωμοσύνες.
Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, απέδωσε την εμφάνιση των φαινομένων στις ιδιαίτερες γεωλογικές συνθήκες της περιοχής σε συνδυασμό με τις εργασίες διάνοιξης της σήραγγας του Μετρό, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα δεν εμφανίστηκε τώρα, αλλά είχε κάνει την εμφάνισή του ήδη από τον περασμένο Μάρτιο, όταν παρατηρήθηκαν αναβλύσεις ειδικού υλικού στην επιφάνεια και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και στο εσωτερικό κατοικιών. Όπως εξήγησε, τέτοιου είδους μεγάλα τεχνικά έργα απαιτούν πλήρη γνώση των γεωλογικών δεδομένων, ώστε να αποφεύγονται απρόβλεπτες καταστάσεις, ενώ υπογράμμισε ότι η ανησυχία των κατοίκων είναι απολύτως δικαιολογημένη και πως το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, δήλωσε ότι, με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία των αυτοψιών, δεν προκύπτει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτιρίων. Διευκρίνισε ακόμη ότι το υλικό που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν αποτελεί τσιμέντο αλλά ειδικό πολτό που χρησιμοποιείται στη λειτουργία του μετροπόντικα για την εξισορρόπηση των πιέσεων κατά τη διάνοιξη της σήραγγας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ιδιαίτερες γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής δημιούργησαν δεδομένα που δεν είχαν προβλεφθεί πλήρως στις αρχικές μελέτες, ενώ σημείωσε ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο φαίνεται να έχει πλέον σταματήσει.
Παράλληλα, ανέφερε ότι στελέχη της Ελληνικό Μετρό και του αναδόχου έχουν ήδη πραγματοποιήσει αυτοψίες στα επηρεαζόμενα κτίρια, έχουν εκδώσει τις πρώτες σχετικές βεβαιώσεις και ότι θα ακολουθήσουν αναλυτικές πραγματογνωμοσύνες, προκειμένου να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα για κάθε περίπτωση. Επανέλαβε, τέλος, ότι ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί.
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