search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.07.2026 17:12
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.07.2026 16:49

Μουντιάλ 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό – Πόσο θα κρατήσει το ημίχρονο με …άρωμα Super Bowl

19.07.2026 16:49
mundial new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε ρυθμούς τελικού κινείται το Νιου Τζέρσεϊ που σε λίγες ώρες φιλοξενεί δύο από τις σπουδαιότερες ομάδες του κόσμου.

Ισπανία και Αργεντινή, Μέσι και Γιαμάλ αναμετρώνται απόψε για την πολυπόθητη κούπα σε έναν τελικό που θα μοιάζει περισσότερο με Super Bowl παρά με Μουντιάλ.

Στην Ελλάδα, η μονομαχία θα μεταδοθεί αποκλειστικά από την ΕΡΤ1 στις 10 το βράδυ.

Για πρώτη φορά σόου στο ημίχρονο

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκόσμιου Κυπέλλου, το θέαμα στο ημίχρονο θα πάει σύννεφο. 

Στο half-time show που επιμελήθηκε ο Κρις Μάρτιν των Coldplay, θα εμφανιστεί η Μαντόνα, ο Τζάστιν Μπίμπερ, η Σακίρα, αλλά και το K-pop συγκρότημα BTS. 

Σύμφωνα με το Variety, το σόου θα περιλαμβάνει επίσης εμφανίσεις υπό τη διεύθυνση του Γκουστάβο Ντουνταμέλ, με τη συμμετοχή μελών της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης και της Συμφωνικής Ορχήστρας Simón Bolívar της Βενεζουέλας. 

Οι μουσικοί αναμένεται να παρουσιάσουν από κοινού ένα αφιέρωμα στη Βενεζουέλα, μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή.

Πόσο θα κρατήσει το ημίχρονο;

Ιδιαίτερη συζήτηση έχει προκαλέσει η διάρκεια του σόου στο ημίχρονο του αγώνα, καθώς το πρόγραμμα διασκέδασης περιλαμβάνει σειρά καλλιτεχνών, φαντασμαγορία, σκηνικά, στήσιμο, ξεστήσιμο κλπ κλπ. 

Πηγές δήλωσαν στο BBC News ότι το πρόγραμμα ενδέχεται να διαρκέσει έως και 25 λεπτά

Ωστόσο, οι κανονισμοί της διοργάνωσης προβλέπουν ότι η ανάπαυλα των παικτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά, ενώ οι παραγωγοί του σόου επιμένουν ότι η συνολική μουσική παράσταση θα περιοριστεί σε μόλις 11 λεπτά.

Διαβάστε επίσης:

«Ό,τι κι αν συμβεί απόψε, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει ιστορία»: Το μήνυμα του Μέσι πριν τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ

Μουντιάλ 2026: Πάρτι στην Times Square έστησαν οι Αργεντίνοι – Έκαναν τη Νέα Υόρκη …Μπουένος Άιρες (Videos)

Μουντιάλ, όλοι οι τελικοί: Από το Μοντεβιδέο του 1930 στη Νέα Υόρκη του 2026 – Οι αγώνες που έγραψαν ιστορία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kosmimata_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη – Της απέσπασαν κοσμήματα αξίας έως 8.000 ευρώ

mundial new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό – Πόσο θα κρατήσει το ημίχρονο με …άρωμα Super Bowl

zesti_kafsonas
ΕΛΛΑΔΑ

Καύσωνας: Στον «φούρνο» μέχρι την Τετάρτη – Αύριο και μεθαύριο οι υψηλότερες θερμοκρασίες, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μηλάκι

hell, red bull, monster (1) (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τέλος τα Red Bull, τα Monster και τα Hell για τους ανηλίκους – Εμπάργκο σε ενεργειακά ποτά με υψηλή καφεΐνη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
canadair fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σαλαμίνα - Παραμένουν οι ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

delivery_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τελικός Μουντιάλ χωρίς ντελίβερι: Απεργία σε Efood και Wolt την Κυριακή μετά τον θάνατο εργαζομένου στην Αγία Παρασκευή

1994
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα - Αργεντινή: O αγώνας για την Ανεξαρτησία, οι... ιδρυτές της Μπόκα Τζούνιορς και ο ήρωας του 1821

agglia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το ματς του αιώνα ο μικρός Τελικός - Η Αγγλία νίκησε τη Γαλλία 6-4 και κατέκτησε την τρίτη θέση (Photos/Videos)

karavatou-ferentinos
MEDIA

ΕΡΤ: Ενέκρινε επένδυση για την διάδοχη εκπομπή του «Στούντιο 4»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.07.2026 17:11
kosmimata_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη – Της απέσπασαν κοσμήματα αξίας έως 8.000 ευρώ

mundial new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό – Πόσο θα κρατήσει το ημίχρονο με …άρωμα Super Bowl

zesti_kafsonas
ΕΛΛΑΔΑ

Καύσωνας: Στον «φούρνο» μέχρι την Τετάρτη – Αύριο και μεθαύριο οι υψηλότερες θερμοκρασίες, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

1 / 3