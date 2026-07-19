Μουντιάλ 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό – Πόσο θα κρατήσει το ημίχρονο με …άρωμα Super Bowl

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Σε ρυθμούς τελικού κινείται το Νιου Τζέρσεϊ που σε λίγες ώρες φιλοξενεί δύο από τις σπουδαιότερες ομάδες του κόσμου.

Ισπανία και Αργεντινή, Μέσι και Γιαμάλ αναμετρώνται απόψε για την πολυπόθητη κούπα σε έναν τελικό που θα μοιάζει περισσότερο με Super Bowl παρά με Μουντιάλ.

Στην Ελλάδα, η μονομαχία θα μεταδοθεί αποκλειστικά από την ΕΡΤ1 στις 10 το βράδυ.

Για πρώτη φορά σόου στο ημίχρονο

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκόσμιου Κυπέλλου, το θέαμα στο ημίχρονο θα πάει σύννεφο.

Στο half-time show που επιμελήθηκε ο Κρις Μάρτιν των Coldplay, θα εμφανιστεί η Μαντόνα, ο Τζάστιν Μπίμπερ, η Σακίρα, αλλά και το K-pop συγκρότημα BTS.

Σύμφωνα με το Variety, το σόου θα περιλαμβάνει επίσης εμφανίσεις υπό τη διεύθυνση του Γκουστάβο Ντουνταμέλ, με τη συμμετοχή μελών της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης και της Συμφωνικής Ορχήστρας Simón Bolívar της Βενεζουέλας.

Οι μουσικοί αναμένεται να παρουσιάσουν από κοινού ένα αφιέρωμα στη Βενεζουέλα, μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή.

Πόσο θα κρατήσει το ημίχρονο;

Ιδιαίτερη συζήτηση έχει προκαλέσει η διάρκεια του σόου στο ημίχρονο του αγώνα, καθώς το πρόγραμμα διασκέδασης περιλαμβάνει σειρά καλλιτεχνών, φαντασμαγορία, σκηνικά, στήσιμο, ξεστήσιμο κλπ κλπ.

Πηγές δήλωσαν στο BBC News ότι το πρόγραμμα ενδέχεται να διαρκέσει έως και 25 λεπτά.

Ωστόσο, οι κανονισμοί της διοργάνωσης προβλέπουν ότι η ανάπαυλα των παικτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά, ενώ οι παραγωγοί του σόου επιμένουν ότι η συνολική μουσική παράσταση θα περιοριστεί σε μόλις 11 λεπτά.

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