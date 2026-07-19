Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τους εμπρησμούς στη Μεσσηνία – Πώς δρούσε η «μαφία» του νερού που έκαιγε χωράφια και εκβίαζε αγρότες

Takeaways by to pontiki AI Οι Aρχές συνέλαβαν έναν κοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά εμπρησμών, εκβιασμών και κλοπών στη Μεσσηνία.

Tης σύλληψής προηγήθηκε διετής έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία συγκέντρωσε στοιχεία για επτά πυρκαγιές κατά τα έτη 2024 και 2025.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εκβίαζαν αγρότες απαιτώντας χρήματα για την άρδευση των καλλιεργειών τους, προκαλώντας πυρκαγιές ή καταστροφές σε όσους αρνούνταν να υποκύψουν.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Καλαμάτας, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία συνεχίζει την έρευνα για τη σύνδεσή τους με επιπλέον περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στον εισαγγελέα Καλαμάτας αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρησμών στη Μεσσηνία.

Ανάμεσά τους βρίσκονται ένας 52χρονος εν ενεργεία κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για εμπρησμούς, εκβιασμούς και απόπειρες εκβιασμών, καθώς και για φθορές και κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Διετής έρευνα αποκάλυψε τη δράση τους

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού άρχισαν να ερευνούν τη δράση τους πριν από περίπου δύο χρόνια.

Ακολούθησε πολύμηνη έρευνα και παρακολούθηση συγκεκριμένων προσώπων, με τις αρχές να συγκεντρώνουν στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις των τριών κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι τρεις κατηγορούνται για επτά πυρκαγιές, κυρίως κατά τα έτη 2024 και 2025, σε περιοχές της Μεταμόρφωσης του Δήμου Πύλου – Νέστορος, του Βλαχόπουλου και των Γαργαλιάνων.

Η περιοχή έχει πληγεί επανειλημμένα από μεγάλες πυρκαγιές, με χαρακτηριστικότερη εκείνη του 2021 που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες στο Βλαχόπουλο. Το ανακριτικό έργο της Πυροσβεστικής συνεχίζεται, καθώς εξετάζεται εάν συνδέονται και με άλλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Πέρα από τις υποθέσεις εμπρησμών, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να ελέγχονται και για εκβιασμούς κατοίκων της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούσαν έως και 100 ευρώ σε κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς το χωράφι του για πότισμα. Όσοι αντιδρούσαν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίποινα του εκβιασμού. Πυρπολούσαν τα χωράφια τους, με τις πυρκαγιές να ξεφεύγουν και να καίνε δασικές περιοχές, έκαιγαν αποθήκες ή αγροικίες, κατέστρεφαν ή έκλεψαν εξοπλισμό και παραγωγή.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν αντικείμενο της δικογραφίας, η οποία βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.

Τις εξηγήσεις τους αναμένουν οι Αρχές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαδικασία που θα ακολουθηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών, καθώς αναμένεται να γίνει γνωστό εάν οι τρεις κατηγορούμενοι θα απολογηθούν άμεσα ή θα ζητήσουν προθεσμία.

Οι Αρχές αναμένουν τις εξηγήσεις τους για τις ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, με την υπόθεση να προκαλεί έντονη αίσθηση, καθώς μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκεται και εν ενεργεία πυροσβέστης, ο οποίος, σύμφωνα με τις καταγγελίες, συμμετείχε στην κατάσβεση πυρκαγιών την ίδια περίοδο που ερευνάται για εμπρηστική δράση.

Διαβάστε επίσης:

Άργος: Μεθυσμένος οδηγός «μπούκαρε» με το ΙΧ του σε στρατόπεδο

Τραγωδία στα Χανιά: Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με ΙΧ – Νεκρός ο ασθενής (Photos/Video)

Ρωγμές στην Κυψέλη: Αίτημα για ψυχολογική στήριξη, αναμονή απαντήσεων από τις εταιρείες και οι εκτιμήσεις των ειδικών



