Χαρδαλιάς: Χρηματοδότηση 7,6 εκατ. ευρώ σε έξι δομές για ασθενείς με άνοια, alzheimer και άτομα με αυτισμό

Στη χρηματοδότηση 7,6 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία Κέντρων Ημέρας Ολικής Φροντίδας (Κ.Η.Ο.Φ.) Ψυχικής Υγείας με κινητά κλιμάκια για ασθενείς με άνοια, alzheimer και άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής, με την υπογραφή των σχετικών προσκλήσεων από τον περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά.

Ειδικότερα, η δράση αφορά στη λειτουργία έξι δομών με 410 ωφελούμενους και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική 2021-2027», ενώ οι δικαιούχοι θα επιλεγούν στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων διαδικασιών από το υπουργείο Υγείας.

Όπως δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς «η ενίσχυση των δομών υγείας και φροντίδας για όσους συμπολίτες μας το έχουν ανάγκη αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής. Με τη χρηματοδότηση αυτή, δεν επενδύουμε απλώς σε υποδομές, αλλά κυρίως στην αξιοπρέπεια, την ποιότητα ζωής και την καθημερινή υποστήριξη εκατοντάδων οικογενειών που δίνουν έναν δύσκολο και -συχνά- αθέατο αγώνα.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, που θα ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες των ασθενών με άνοια, Alzheimer και αυτισμό, προσφέροντας εξειδικευμένη φροντίδα, επιστημονική παρακολούθηση και ανθρώπινη προσέγγιση. Παράλληλα, με τα κινητά κλιμάκια κατ’ οίκον φροντίδας, διασφαλίζουμε ότι κανείς δεν μένει πίσω, ακόμα και όταν η μετακίνηση είναι δύσκολη ή αδύνατη.

Αξιοποιούμε στο έπακρο τους ευρωπαϊκούς πόρους, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, υλοποιώντας δράσεις που έχουν άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα. Συνεχίζουμε με σχέδιο, ευθύνη και ευαισθησία, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και χτίζοντας μια Περιφέρεια που στέκεται δίπλα σε κάθε πολίτη, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις. Μια Αττική ανθρώπινη, που δεν αφήνει κανέναν πίσω».

Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Ημέρας Ολικής Φροντίδας που θα χρηματοδοτηθούν θα έχουν ολοήμερη λειτουργία τις καθημερινές, σε δύο βάρδιες, επιδιώκοντας την όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων. Επιπροσθέτως, θα διαθέτουν και ειδικά κλιμάκια για να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον σε ασθενείς και τους φροντιστές τους.

Τα Κ.Η.Ο.Φ. θα στελεχώνονται από επαρκές και απολύτως εξειδικευμένο προσωπικό, που θα αριθμεί έως και 25 άτομα. Ενδεικτικά, η ομάδα θα απαρτίζεται από τις ειδικότητες ψυχολόγου, νοσηλευτή, βοηθού νοσηλευτή, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή, γυμναστή, κοινωνικού λειτουργού, φροντιστή κ.λπ. Όσον αφορά στις ιατρικές ειδικότητες, τα Κ.Η.Ο.Φ. άνοιας και alzheimer θα εντάξουν στο δυναμικό τους ψυχίατρο και νευρολόγο, ενώ τα Κέντρα για άτομα με αυτισμό και άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές θα διαθέτουν ψυχίατρο, παιδοψυχίατρο και παιδίατρο.

Μέσα από τα Κέντρα Ημέρας Ολικής Φροντίδας θα παρέχεται καθημερινά στους ωφελούμενους δημιουργική απασχόληση και εξάσκηση σε απαραίτητες δεξιότητες, καθώς και η απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή, όπως και η παρακολούθηση της υγείας τους σε τακτά χρονικά διαστήματα, με τη δυνατότητα αξιοποίησης νέων ψηφιακών τεχνολογιών.

Επίσης, καθημερινή θα είναι και η παροχή κατ’ οίκον φροντίδας από τα κινητά κλιμάκια σε ωφελούμενους που δεν μπορούν να μεταβούν σε δομές, με στόχο την ανακουφιστική φροντίδα και την εκπαίδευσή τους, αλλά και την υποστήριξη των οικογενειών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το προσωπικό των κλιμακίων θα παρεμβαίνει άμεσα σε περιπτώσεις υποτροπής της νόσου, παρέχοντας πληροφόρηση των ωφελούμενων και των οικογενειών τους για τις διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας, διευκολύνοντας παράλληλα την παραπομπή και πρόσβασή τους σε αυτές.

Στόχος της δράσης είναι να διασφαλίζεται η καλύτερη επικοινωνία μεταξύ ασθενών, φροντιστών και δομών υγείας, να μειώνονται το άγχος και ο κίνδυνος υποτροπών, να επιτυγχάνεται η οικονομική και κοινωνική ελάφρυνση των οικογενειών, ενώ δημιουργούνται οι δυνατότητες για τη ριζική βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής των ωφελούμενων και του περιβάλλοντός τους.

