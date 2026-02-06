ΝΥΤ: Το Ιράν επισκευάζει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που είχαν πληγεί – Δορυφορικές εικόνες

Την ώρα που οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στο Ομάν ολοκληρώθηκαν και τα δύο μέρη πιθανώς θα συναντηθούν ξανά τις επόμενες ημέρες, οι New York Times έφεραν στο φως δορυφορικές εικόνες που δείχνουν ότι το καθεστώς της Τεχεράνης προχώρησε σε επισκευές στις πυραυλικές εγκαταστάσεις που είχαν πληγεί από Ισραήλ και ΗΠΑ στον 12ήμερο πόλεμο.

Όπως γράφουν οι Times το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι το Ιράν έχει θέσει την παραγωγή πυραύλων ως βραχυπρόθεσμη προτεραιότητά του.

«Η απειλή του Ισραήλ και των αμερικανικών βάσεων και συμμάχων στην περιοχή με πυραυλικές επιθέσεις είναι μια από τις λίγες επιλογές του Ιράν για να αποτρέψει επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις», έγραψε σε email ο John P. Caves III, ειδικός σύμβουλος στο Κέντρο Μελέτης Όπλων Μαζικής Καταστροφής στο Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας στην Ουάσιγκτον.

Αντίθετα, λένε οι ειδικοί, οι εικόνες των κατεστραμμένων μεγάλων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν δείχνουν μόνο μερικές επισκευές και προσπάθειες οχύρωσης, οι οποίες επιταχύνθηκαν μόνο τους τελευταίους μήνες.

Δυτικοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν βρει λίγα σημάδια ότι το Ιράν έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την ανοικοδόμηση της ικανότητάς του να εμπλουτίζει πυρηνικά καύσιμα και να κατασκευάζει πυρηνική κεφαλή, γράφουν οι Νew York Times.

Ανανέωση πυραυλικού οπλοστασίου

Δορυφορικές εικόνες που αναλύθηκαν από τους Times δείχνουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες επισκευής τους τελευταίους μήνες σε δώδεκα ή περισσότερες πυραυλικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής.

Οι αξιολογήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών έχουν διαπιστώσει ότι το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ανοικοδομήσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του από τις επιθέσεις του Ιουνίου.

Οι εικόνες είναι από την πυραυλική εγκατάσταση στο Αμάντ.

Photo: NYT

«Η έμφαση που έχει δοθεί στην ανασυγκρότηση του πυραυλικού προγράμματος έρχεται σε αντίθεση με το πυρηνικό πρόγραμμα», δήλωσε ο Sam Lair, ερευνητικός συνεργάτης στο Κέντρο Μελετών Μη Διάδοσης James Martin στο Μοντερέι της Καλιφόρνια.

Ο κ. Lair είπε ότι η εγκατάσταση δοκιμών πυραύλων Shahroud φαίνεται να έχει ανακατασκευαστεί ιδιαίτερα γρήγορα και ότι πιστεύεται ότι τέθηκε ξανά σε λειτουργία μέσα σε λίγους μήνες από τις επιθέσεις. Όταν χιόνισε τον περασμένο μήνα, σημείωσε, οι δρόμοι στην εγκατάσταση καθαρίστηκαν γρήγορα και το χιόνι έλιωσε από τις στέγες, υποδηλώνοντας ότι η τοποθεσία είναι ενεργή.

«Το Shahroud είναι το μεγαλύτερο και νεότερο εργοστάσιο παραγωγής πυραύλων στερεών προωθητικών», είπε. «Οπότε είναι λογικό να τράβηξε όλη την προσοχή».

Photo: NYT

Περιορισμένη πυρηνική ανασυγκρότηση

Η Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο, αναφέρει ότι οι επιθέσεις «υποβάθμισαν σημαντικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν».

Οι ειδικοί λένε ότι παρά κάποια ορατή εργασία, οι τρεις κύριες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του Ιράν – Ισφαχάν, Νατάνζ και Φόρντο – φαίνονται εκτός λειτουργίας. Από τον Δεκέμβριο, το Ιράν έχει ανεγείρει στέγες σε δύο από τις εγκαταστάσεις, γεγονός που καθιστά δύσκολο να προσδιοριστεί εάν λαμβάνει χώρα κάποια ανακατασκευή εντός των κατασκευών. Οι ειδικοί λένε ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι προσπαθεί να ανακτήσει περιουσιακά στοιχεία χωρίς να παρατηρείται από ψηλά. Πολλές από τις άλλες υπέργειες ζημιές που προκλήθηκαν τον Ιούνιο παραμένουν ορατές.

Στο πυρηνικό συγκρότημα Νατάνζ, περίπου 140 μίλια νότια της Τεχεράνης, το οποίο θεωρείται το κύριο κέντρο εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν, οι ζημιές που ήταν ορατές στις αρχές Δεκεμβρίου έχουν έκτοτε καλυφθεί από μια λευκή στέγη. Το κατεστραμμένο κτίριο έχει αναγνωριστεί ως το πιλοτικό εργοστάσιο εμπλουτισμού καυσίμων από το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας, έναν ιδιωτικό όμιλο στην Ουάσινγκτον που παρακολουθεί τον πυρηνικό πολλαπλασιασμό.

Photo: NYT

Στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν, οι επιθέσεις κατέστρεψαν πολλά υπέργεια κτίρια, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων μετατροπής ουρανίου. Μια εικόνα που τραβήχτηκε τον Δεκέμβριο δείχνει κατεστραμμένα κτίρια που φαίνεται να έχουν καλυφθεί με στέγη.

Λιγότερο από ένα μίλι από την υπέργεια εγκατάσταση του Ισφαχάν, έχουν εγκατασταθεί νέα φράγματα σε μία από τις εισόδους ενός κοντινού ορεινού συγκροτήματος σηράγγων, το οποίο ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι θα μπορούσε να φιλοξενεί μια μυστική εγκατάσταση εμπλουτισμού. Και σε μια νέα, υπόγεια τοποθεσία λιγότερο από δύο μίλια από το Νατάνζ, γνωστή ως Pickaxe Mountain, οι είσοδοι των σηράγγων έχουν ενισχυθεί τους τελευταίους μήνες.

Photo: NYT

Ο Joseph Rodgers, ερευνητής στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών με έδρα την Ουάσινγκτον, ο οποίος έχει παρακολουθήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δήλωσε ότι μέχρι πρόσφατα, μεγάλο μέρος της δραστηριότητας που παρατηρήθηκε γύρω από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις φαινόταν να στρέφεται κυρίως προς την αξιολόγηση και τη σταθεροποίηση των ζημιών, όπως η απομάκρυνση συντριμμιών και η πλήρωση κρατήρων.

«Δεν έχουμε δει καμία εντατική προσπάθεια ανάκτησης για να προσπαθήσουμε να βγάλουμε εξοπλισμό από αυτές τις εγκαταστάσεις», είπε, προσθέτοντας ότι η καταστολή της ιρανικής κυβέρνησης κατά των υπόπτων για κατασκοπεία μετά τις επιθέσεις του Ιουνίου είχε επίσης διαταράξει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Αλλά ο κ. Rodgers προειδοποίησε ότι το Ιράν εξακολουθεί να έχει ένα απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου – το καύσιμο που είναι πιο κοντά στο να μετατραπεί σε υλικό κατάλληλο για βόμβες. Οι αμερικανικές και ισραηλινές πληροφορίες υποδηλώνουν ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο που θάφτηκε στις τρεις τοποθεσίες που χτυπήθηκαν τον Ιούνιο παραμένει στη θέση του, προφανώς θαμμένο και ανέγγιχτο.

Το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας ανέφερε σε έκθεσή του την περασμένη εβδομάδα ότι είχε εντοπίσει αύξηση της δραστηριότητας στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν τις τελευταίες ημέρες, πιο πρόσφατα θάβοντας τις εισόδους των σηράγγων με φρέσκο ​​χώμα.

Ο Ντέιβιντ Oλμπραϊτ, πρόεδρος του ινστιτούτου, δήλωσε ότι η συσσώρευση χώματος ήταν πιθανή «εν αναμονή μιας επίθεσης, η οποία θα υπονοούσε ότι υπάρχει κάτι εκεί μέσα που είναι πολύτιμο», πιθανώς εμπλουτισμένο ουράνιο.

Photo: NYT

Ο κ. Ολμπράιτ δήλωσε ότι δεν ήταν σαφές τι έκανε το Ιράν. «Αλλά αυξάνονται οι υποψίες ότι ανασυνθέτουν ένα πρόγραμμα για να μπορέσουν να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα», είπε. «Δεν πιστεύουμε ότι είναι επείγον ή επικείμενο με οποιονδήποτε τρόπο».

Μια άλλη σημαντική εξέλιξη είναι ορατή στο στρατιωτικό συγκρότημα Παρτσίν, νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, όπου το Ιράν έχει δοκιμάσει ισχυρά εκρηκτικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναύσματα για πυρηνικές κεφαλές. Εικόνες από τους τελευταίους μήνες δείχνουν ότι ένας μεγάλος κυλινδρικός θάλαμος μήκους περίπου 150 ποδιών φαίνεται να έχει κατασκευαστεί πρόσφατα στην εγκατάσταση.

Ο χώρος δεν δέχθηκε επίθεση τον Ιούνιο, αλλά έγινε στόχος του Ισραήλ το 2024. Έχει επίσης οχυρωθεί με άμυνες όπως αντιαεροπορικό πυροβολικό, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Ινστιτούτου Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας.

«Αν και ο προβλεπόμενος σκοπός της νέας εγκατάστασης δεν μπορούσε να προσδιοριστεί από τις εικόνες, η νέα κατασκευή υποδηλώνει τη στρατηγική της σημασία», ανέφερε η έκθεση για τον νέο θάλαμο.

