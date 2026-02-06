Η πριγκίπισσα διάδοχος της Νορβηγίας ζητά συγγνώμη από τον βασιλιά και τη βασίλισσα για τη φιλία με τον Επστάιν

Η πριγκίπισσα διάδοχος της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, ζήτησε ξανά συγγνώμη την Παρασκευή για τη φιλία της με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, ένα από τα πολλά σκάνδαλα που έχουν πλήξει τη μοναρχία της σκανδιναβικής χώρας.

«Ζητώ επίσης συγγνώμη για την κατάσταση στην οποία έχω φέρει τη βασιλική οικογένεια, ειδικά τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα», δήλωσε η Μέτε-Μάριτ σε ανακοίνωση που εξέδωσε το βασιλικό παλάτι.

Νέα αρχεία σχετικά με τον Επστάιν που δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα περιελάμβαναν εκτεταμένη αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ της Μέτε-Μάριτ και του Επστάιν αφότου κρίθηκε ένοχος για σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών το 2008.

Η Μέτε-Μάριτ, σύζυγος του γιου του Χάραλντ, πρίγκιπα Χάακον, διαδόχου του θρόνου, ζήτησε προηγουμένως συγγνώμη που διατηρούσε επαφές, λέγοντας ότι επέδειξε κακή κρίση.

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Μέτε-Μάριτ, και άλλοι εξέχοντες Νορβηγοί που κατονομάστηκαν στα τελευταία έγγραφα του Επστάιν που δημοσιεύθηκαν, θα πρέπει να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σχέση τους μαζί του.

Η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας αντιμετωπίζει ήδη αρκετές προκλήσεις. Ο Μάριους, γιος της Μέτε-Μάριτ από μια σχέση που προηγήθηκε του γάμου της με τον πρίγκιπα Χάακον, δικάζεται αυτή τη στιγμή για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία.

