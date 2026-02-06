Αυτός είναι ο Έλληνας που συνελήφθη για δολιοφθορά σε κορβέτες στη Γερμανία – Τον είχαν προσλάβει ως ελαιοχρωματιστή

Το προφίλ των δύο δραστών, ενός Έλληνα από τη Θράκη κι ενός Ρουμάνου, που προκάλεσαν δολιοφθορά σε γερμανικές κορβέτες στο λιμάνι του Αμβούργου, παρουσιάζουν γερμανικά ΜΜΕ.

Οι δύο εργαζόμενοι στο ναυπηγείο Blohm + Voss, στο λιμάνι του Αμβούργου, είναι ο 54χρονος Έλληνας (Naïm M.) ελαιοχρωματιστής στο επάγγελμα και ο 37χρονος Ρουμάνος (Marian L.) συγκολλητής.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δυο τους εργάζονταν για υπεργολάβο που εκτελούσε εργασίες όπως βαφές, καθαρισμούς και συναφείς εργασίες.

❗️🇷🇺⚔️🇩🇪 – Two workers at the Blohm + Voss shipyard in Hamburg's port were arrested on suspicion of attempting to sabotage German Navy corvettes in 2025.



Σύμφωνα με αυτά που έχουν διαρρεύσει από τα γερμανικά ΜΜΕ, τον Ιούνιο του 2025, στην κορβέτα Köln, οι ύποπτοι έκλεισαν σκόπιμα τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος («Q2») στην περιοχή ελέγχου της μηχανής, διακόπτοντας την παροχή ρεύματος και οξυγόνου στο πλοίο. Αυτό προκάλεσε καπνό από έναν ανεμιστήρα και υπερθέρμανση ενός συμπυκνωτή. Ένα μέλος του πληρώματος εντόπισε εγκαίρως τον καπνό, αποτρέποντας πιθανή πυρκαγιά που θα μπορούσε να είχε προκαλέσει σοβαρές ζημιές ή ακόμη και καταστροφή του σκάφους.

Σε άλλο περιστατικό που έλαβε μέρος στις αρχές του 2025, περισσότερα από 20 κιλά λειαντικού υλικού (όπως λεπτό χαλίκι, γρέζι ή μεταλλικά σφαιρίδια) εισήχθησαν σε τμήμα της μηχανής της κορβέτας Emden. Αυτή η μέθοδος «σιωπηλής δολιοφθοράς» μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες και δύσκολα ανιχνεύσιμες ζημιές στα μηχανήματα.

Η δολιοφθορά αποκαλύφθηκε κατά τους τυπικούς ελέγχους πριν από τον απόπλου της Emden, αποτρέποντας σοβαρά προβλήματα που θα μπορούσαν να είχαν καθυστερήσει την παράδοση, να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Γερμανικού Ναυτικού.

Μετά από έρευνες, στις αρχές Φεβρουαρίου οι γερμανικές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης πριν μερικές ημέρες και ο Ρουμάνος συνελήφθη στο Αμβούργο, ενω ο Έλληνας στο χωριό του, το Κοπτερό Ροδόπης. Γι’ αυτόν αναμένεται η έκδοσή του στη Γερμανία.

Αμφότεροι έμεναν μαζί σε προσωρινή κατοικία στο Αμβούργο κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Εκτιμάται ότι δούλευαν για τη Ρωσία, χωρίς αυτό να έχει αποδειχθεί προς το παρόν. Οι εισαγγελείς στη Γερμανία τονίζουν ότι οι ενέργειες έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

