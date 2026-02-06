Ο Φειδίας εμφανίστηκε σε εκπομπή με… στρατιωτικό κράνος: «Είμαστε σε πόλεμο με το σύστημα» (video)

Ο Φειδίας Παναγιώτου ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του για τις βουλευτικές εκλογές του ερχόμενου Μαΐου στην Κύπρο, εμφανιζόμενος σε τηλεοπτική εκπομπή με… στρατιωτικό κράνος.

Οπως δήλωσε χαρακτηριστικά, εμφανίστηκε με κράνος γιατί είναι «σε πόλεμο με το σύστημα».

Σε αυτή την αόριστη διατύπωση ο Φειδίας θέλησε να δείξει ότι είναι ένας -πολιτικός πλέον- που δέχεται «πυρά» από παντού και χρειάζεται προστασία, αναφερόμενος ουσιαστικά στην επίθεση που δέχεται για την υπόθεση με την έπαυλη στη Λεμεσό την οποία δηλώνει ως γραφείο και τη νοικιάζει με χρήματα της ΕΕ.

Δήλωσε ότι δέχεται απειλές μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου και ισχυρίστηκε πως η δημοσιοποίηση συμβολαίων παραβιάζει προσωπικά δεδομένα.

