Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στη Τουρκία

Σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Κεμάχ του Ερζιντζάν στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σεισμος είχε αρκετά μικρό εστιακό βάθος (4,2 χιλιόμετρα), με αποτέλεσμα να γίνει ιδιαίτερα αισθητός σε πολλές περιοχές στα βόρεια της χώρας.

Περιοχές όπως το Ελαζίγ, η Τραπεζούντα, η Αντιγιαμάν, η Μαλάτεια και άλλες περιοχές του Εύξεινου Πόντου, ένιωσαν αρκετά έντονα τον σεισμό. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Διαβάστε επίσης:

Αυτός είναι ο Έλληνας που συνελήφθη για δολιοφθορά σε κορβέτες στη Γερμανία – Τον είχαν προσλάβει ως ελαιοχρωματιστή

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η «σκιά» του Τραμπ πάνω από το Μιλάνο και ο «πόλεμος» του χόκεϊ

Ρατσιστικό παραλήρημα Τραμπ: Εμφάνισε το ζεύγος Ομπάμα σαν πίθηκους