Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στη Τουρκία

Σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Κεμάχ του Ερζιντζάν στην Τουρκία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σεισμος είχε αρκετά μικρό εστιακό βάθος (4,2 χιλιόμετρα), με αποτέλεσμα να γίνει ιδιαίτερα αισθητός σε πολλές περιοχές στα βόρεια της χώρας.
Περιοχές όπως το Ελαζίγ, η Τραπεζούντα, η Αντιγιαμάν, η Μαλάτεια και άλλες περιοχές του Εύξεινου Πόντου, ένιωσαν αρκετά έντονα τον σεισμό. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
