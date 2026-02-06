search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 17:53
ΚΟΣΜΟΣ

06.02.2026 14:13

Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στη Τουρκία

06.02.2026 14:13
Σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Κεμάχ του Ερζιντζάν στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σεισμος είχε αρκετά μικρό εστιακό βάθος (4,2 χιλιόμετρα), με αποτέλεσμα να γίνει ιδιαίτερα αισθητός σε πολλές περιοχές στα βόρεια της χώρας.

Περιοχές όπως το Ελαζίγ, η Τραπεζούντα, η Αντιγιαμάν, η Μαλάτεια και άλλες περιοχές του Εύξεινου Πόντου, ένιωσαν αρκετά έντονα τον σεισμό. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.



