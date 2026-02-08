search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 16:11
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.02.2026 07:44

Ταϊλάνδη: 53 εκατομμύρια στις κάλπες – Και δημοψήφισμα για συνταγματική αναθεώρηση

08.02.2026 07:44
ekloges_thailandi

Πενήντα τρία εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται σήμερα στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στην Ταϊλάνδη και για δημοψήφισμα σχετικά με την έναρξη της συνταγματικής αναθεώρησης.

Στόχος είναι να καταστεί το πολιτικό σύστημα πιο δημοκρατικό και να μειωθεί η επιρροή μη εκλεγμένων οργάνων σε αυτήν τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα (PP) – διάδοχος του Move Forward Party (MFP), το οποίο διαλύθηκε με απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου τον Αύγουστο του 2024 – είχε προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις. Επικεφαλής του είναι ο 38χρονος επιχειρηματίας Νάταπονγκ Ρουανγκπανιαγούτ.

Ωστόσο, ακόμη κι αν το Λαϊκό Κόμμα κερδίσει τις εκλογές, πολιτικοί αναλυτές θεωρούν πως δύσκολα θα καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση, όπως είχε γίνει και το 2023.

Άλλες μεγάλες πολιτικές δυνάμεις είναι το Pheu Thai, που ιδρύθηκε από τον πρώην πρωθυπουργό Τάκσιν Σιναουάτρα, και το κόμμα Bhumjaithai του απερχόμενου πρωθυπουργού Ανούτιν Τσαρνβιρακούλ.

Η πολιτική αστάθεια στο βασίλειο της Ταϊλάνδης είναι μεγάλη. Ο Ανούτιν ήταν ο τρίτος επικεφαλής κυβέρνησης μέσα σε διάστημα δύο ετών.

Πολιτικοί αναλυτές αναμένουν μια αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση και δύσκολες διαπραγματεύσεις για τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού.

Διαβάστε επίσης:

Πορτογαλία: Ο Ζοσέ Σεγκούρι φαβορί στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών

Πώς βλέπουν οι ΗΠΑ τις επιχειρησιακές δυνατότητες και προοπτικές του ρωσικού στρατού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
washington post
ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Στο χείλος του γκρεμού η ιστορική εφημερίδα – Οι αμφιλεγόμενοι χειρισμοί του Μπέζος και η «τραμπική» στροφή

kasselakis_main
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο»: Πέρασε η πρόταση Κασσελάκη για το νέο όνομα

agrotes-trakter`
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κατεβάζουν την Παρασκευή τα τρακτέρ στο Σύνταγμα

haritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης: «Ο ρατσιστικός λόγος δεν είναι απλώς ξέσπασμα μίσους, είναι πολιτικό εργαλείο»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: 35χρονη μητέρα πέθανε ξαφνικά λίγες μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papandreou_0306_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

pleistiriasmoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

alexopoulou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

ine_gsee_panagopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καταγγελίες από το… 2021 για fund και υπέρογκους μισθούς στελεχών του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 16:11
washington post
ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Στο χείλος του γκρεμού η ιστορική εφημερίδα – Οι αμφιλεγόμενοι χειρισμοί του Μπέζος και η «τραμπική» στροφή

kasselakis_main
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο»: Πέρασε η πρόταση Κασσελάκη για το νέο όνομα

agrotes-trakter`
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κατεβάζουν την Παρασκευή τα τρακτέρ στο Σύνταγμα

1 / 3