ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ σε ΗΠΑ: «Θα χτυπήσουμε μόνοι μας το Ιράν» αν ξεπεράσει το όριο

Την πληροφορία ότι το Ισραήλ έχει διαμηνύσει στις ΗΠΑ ότι «θα χτυπήσει μόνο του αν το Ιράν ξεπεράσει το όριο που έχει θέσει για τους βαλλιστικούς πυραύλους» μεταδίδει η Jerusalem Post επικαλούμενη Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, το Τελ Αβίβ έχει μεταφέρει στην Ουάσιγκτον ότι το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν αποτελεί υπαρξιακή απειλή και πως η χώρα είναι έτοιμη να δράσει μονομερώς αν χρειαστεί.

Οι ίδιες πηγές που επικαλείται η εφημερίδα τονίζουν πως πρόθεση του Ισραήλ είναι να διαλύσει τις πυραυλικές δυνατότητες και την υποδομή παραγωγής του Ιράν. Στο πλαίσιο αυτό, οι ισραηλινοί αξιωματούχοι εμφανίζονται να έχουν περιγράψει σε αμερικανούς ομολόγους τους επιχειρησιακά σχέδια, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε βασικές εγκαταστάσεις παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τονίζουν πως η χώρα τους διατηρεί ελευθερία δράσης και υπογραμμίζουν ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκαταστήσει στρατηγικά οπλικά συστήματα σε κλίμακα που απειλεί την ύπαρξη του Ισραήλ.

Η «ιστορική ευκαιρία» και η ανησυχία για το μοντέλο Τραμπ

Άλλος αξιωματούχος χαρακτήρισε την τρέχουσα συγκυρία ως «ιστορική ευκαιρία» για να καταφέρει το Ισραήλ ένα σημαντικό πλήγμα στις πυραυλικές υποδομές του Ιράν και να εξουδετερώσει την απειλή.

Στο δημοσίευμα εκφράζονται και οι ανησυχίες ισραηλινών αξιωματούχων για το ενδεχόμενο να υιοθετήσει ο Τραμπ ένα μοντέλο περιορισμένων επιθέσεων – παρόμοιο με τις πρόσφατες επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά των Χούθι στο Υεμένη.

«Η ανησυχία είναι ότι μπορεί να επιλέξει μερικούς στόχους, να δηλώσει επιτυχία και να αφήσει το Ισραήλ να αντιμετωπίσει τις συνέπειες, όπως συνέβη με τους Χούθι», δήλωσε άλλος στρατιωτικός αξιωματούχος, τονίζοντας πως τα μερικά μέτρα δεν θα εξαλείψουν τη βασική απειλή.

