Ο Έπσταϊν προσπαθούσε να δει επίμονα τον Πούτιν – Οι επαφές με Λαβρόφ και άλλους Ρώσους διπλωμάτες

Νέα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις ΗΠΑ φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τις διεθνείς επαφές του Τζέφρι Έπσταϊν – αυτή τη φορά με επίκεντρο τη Μόσχα και την προσπάθειά του να «ανοίξει πόρτες» προς το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, σε email του Ιουνίου 2018 ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστής ζητούσε, μέσω του Νορβηγού πολιτικού Θόρμπιορν Γιάγκλαντ (τότε γενικού γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης), να μεταφερθεί μήνυμα στον Βλαντίμιρ Πούτιν ώστε ο Ρώσος πρόεδρος να ζητήσει από τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ να επικοινωνήσει μαζί του.

«Νομίζω ότι θα μπορούσες να πεις στον Πούτιν να ζητήσει από τον Λαβρόφ να μιλήσει μαζί μου», έγραφε ο Έπσταϊν, υπενθυμίζοντας πως ο εκλιπών πρέσβης της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Βιτάλι Τσούρκιν, «το έκανε». Ο Γιάγκλαντ απάντησε ότι θα συναντούσε συνεργάτη του Λαβρόφ και θα το ανέφερε.

Η αλληλογραφία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο «παζλ» επαφών, όπου ο Έπσταϊν εμφανίζεται να καλλιεργεί σχέσεις με ισχυρούς παράγοντες, να υπόσχεται «χρήσιμες» συμβουλές και να πλασάρει τον εαυτό του ως γεωπολιτικό μεσολαβητή.

Σε άλλο email (Μάιος 2013) φέρεται να συζητά το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Πούτιν στο Σότσι, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως άνθρωπο που μπορεί να προτείνει «σχήματα» για δυτικές επενδύσεις στη Ρωσία. Παράλληλα, ισχυρίζεται πως συμβουλεύει τον Μπιλ Γκέιτς – κάτι που ο ίδιος ο Γκέιτς έχει χαρακτηρίσει δημόσια «σοβαρό λάθος» ως προς τη σχέση του με τον Έπσταϊν, αρνούμενος ωστόσο οποιαδήποτε ανάρμοστη εμπλοκή.

Τα έγγραφα δεν αποσαφηνίζουν αν υπήρξε τελικά απευθείας επικοινωνία Έπσταϊν–Πούτιν. Περιλαμβάνουν, πάντως, αναφορές σε προσπάθειες οργάνωσης συναντήσεων, ακόμη και προσκλήσεις προς γνωστά πρόσωπα της τεχνολογίας να συμμετάσχουν.

Η νέα δημοσιοποίηση έχει αναζωπυρώσει εικασίες για τα κίνητρα του Έπσταϊν. Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η χώρα του θα ξεκινήσει έρευνα για πιθανούς δεσμούς του Έπσταϊν με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, μιλώντας για το ενδεχόμενο ύπαρξης «ενοχοποιητικού υλικού» σε βάρος ενεργών πολιτικών ηγετών. Το Κρεμλίνο, από την πλευρά του, απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια περί «ρωσικού ελέγχου» του Έπσταϊν, χαρακτηρίζοντάς τα μη σοβαρά.

