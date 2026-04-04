Ουκρανία: Γουίτκοφ και Κούσνερ ενδέχεται να επισκεφθούν σύντομα το Κίεβο

Οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ενδέχεται να επισκεφθούν το Κίεβο τον Απρίλιο, δήλωσε σήμερα ο κορυφαίος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Κιρίλο Μπουντάνοφ, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αναζωπύρωση των ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία, οι οποίες πάγωσαν αφού ξέσπασε ο πόλεμος στον Κόλπο.

«Ο Κούσνερ, ο Γουίτκοφ, ο (γερουσιαστής) Λίντσεϊ Γκρέιαμ – αυτοί αναμένεται να έρθουν. Ποιος άλλος θα βρεθεί εκεί, θα το δούμε» είπε ο Μπουντάνοφ στο πρακτορείο Bloomberg, προσθέτοντας ότι η επίσκεψη μπορεί να πραγματοποιηθεί λίγο μετά το Πάσχα των Ορθοδόξων, στις 12 Απριλίου.

Αυτή θα είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Κίεβο οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν ταξιδέψει στη Μόσχα για συνομιλίες με τους Ρώσους αλλά συναντούν τους Ουκρανούς εκπροσώπους στις ΗΠΑ.

