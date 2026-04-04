«Ολόκληρη η περιοχή θα γίνει κόλαση για εσάς», απαντά το Ιράν σε Τραμπ και Νετανιάχου – Βίντεο Τραμπ από την «εξουδετέρωση ιρανών στρατιωτικών ηγετών στην Τεχεράνη», όλες οι εξελίξεις

«Θα συνεχίσουμε να τους χτυπάμε, όπως υποσχέθηκα», προειδοποίησε ο Νετανιάχου, λίγες ώρες μετά το νέο 48ωρο τελεσίγραφο Τραμπ στην Τεχεράνη με το Ιράν να απαντά σε ΗΠΑ και Ισραήλ πως αν συνεχίσουν να κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους «ολόκληρη η περιοχή θα γίνει κόλαση» για αυτούς.

«Μην ξεχνάτε ότι αν η επιθετικότητα επεκταθεί, ολόκληρη η περιοχή θα μετατραπεί σε κόλαση για εσάς», δήλωσε εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού. «Η ψευδαίσθηση της ήττας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει μετατραπεί σε ένα βάλτο στον οποίο θα βυθιστείτε», πρόσθεσε.

JUST IN: 🇮🇷 Iran warns the United States and Israel that the entire region will become hell for them if escalation continues. — BRICS News (@BRICSinfo) April 4, 2026

Η απάντηση του Ιράν στο τελεσίγραφο Τραμπ

Ο στρατηγός Αλί Αμπντολάχι Αλιαμπάντι, διοικητής του Κεντρικύ Αρχηγείου «Χατάμ αλ Ανμπίγια» απάντησε στο τελεσίγραφο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την απειλή του αμερικανού προέδρου «πράξη απελπισίας, νευρική, ανισόρροπη και ανόητη».

«Η απλή έννοια αυτού του μηνύματος είναι ότι οι πύλες της κολάσεως θα ανοίξουν για σένα», προειδοποίησε.

Αναλυτικά η δήλωση

«Μετά από μια σειρά ηττών, ο επιθετικός και πολεμοχαρής πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προέβη σε μια απελπισμένη, νευρική, παράλογη και ανόητη κίνηση που θέτει σε κίνδυνο τις υποδομές της χώρας και τα εθνικά μας περιουσιακά στοιχεία.

Εμείς, οι ένοπλες δυνάμεις, δεν θα διστάσουμε ούτε στιγμή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα του έθνους και να προστατεύσουμε τα εθνικά περιουσιακά στοιχεία, και θα βάλουμε κάθε επιτιθέμενο στη θέση του.

Σε περίπτωση επίθεσης από τον αμερικανο-σιωνιστικό εχθρό, θα στοχεύσουμε όλες τις υποδομές που χρησιμοποιεί ο αμερικανικός τρομοκρατικός στρατός, καθώς και τις υποδομές του σιωνιστικού καθεστώτος, χωρίς περιορισμούς, με καταστροφικές και αδιάκοπες επιθέσεις.

Από την αρχή του επιβεβλημένου πολέμου, έχουμε κάνει ό,τι υποσχεθήκαμε. Το απλό νόημα αυτού του μηνύματος είναι ότι οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν για εσάς».

Λάδι στη φωτιά ρίχνει η νέα ανάρτηση Τραμπ

Στο μεταξύ, με νέα ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε πως μεταξύ των στόχων που επλήγησαν στη στρατιωτική επιχείρηση στην Τεχεράνη, ήταν και ανώτατα στελέχη της ιρανικής στρατιωτικής ηγεσίας.

«Ορισμένοι από τους στρατιωτικούς ηγέτες του Ιράν, οι οποίοι το οδήγησαν με κακό και απερίσκεπτο τρόπο, εξουδετερώθηκαν, μαζί με πολλά ακόμη, με αυτό το μαζικό πλήγμα στην Τεχεράνη!», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος, παραθέτοντας βίντεο από τον βομβαρδισμό.

Η βιντεοσκοπημένη δήλωση Νετανιάχου

Στη βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, στο Χ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, αναφέρθηκε στις σημερινές επιθέσεις του Ισραήλ κατά πετροχημικών εργοστασίων του Ιράν, τα οποία περιέγραψε ως σημαντική πηγή εσόδων για την ιρανική κυβέρνηση και ισχυρίστηκε ότι Ισραήλ έχει «καταστρέψει το 70% της ικανότητας του Ιράν να παράγει χάλυβα».

ממשיכים לכתוש את משטר הטרור. שבוע טוב! pic.twitter.com/QTKUEcneol — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 4, 2026

Σε ξεχωριστή ανακοίνωσή τους, οι IDF επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν πετροχημικό εργοστάσιο στη Μαχσάχρ, όπου λένε ότι παράγονταν χημικά προϊόντα που αξιοποιούσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν.

תיעוד מיוחד מתקיפה מדויקת של חיל-האוויר לעבר משאית ששימשה כמשגר טילים בליסטיים נייד במרחב תבריז.

המשגר הושמד ובכך סוכלו מתווי ירי טילים לעבר מדינת ישראל ממערב איראן. pic.twitter.com/816zzJH0hZ — Israeli Air Force (@IAFsite) April 4, 2026

Ανέφεραν πως έπληξαν 200 στόχους στο Ιράν και στον Λίβανο τις τελευταίες ώρες.

צה״ל תקף באיראן את המתחם הפטרוכימי האחראי על ייצור חומרים כימיים עבור אמצעי לחימה



חיל האוויר תקף בהכוונת אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ מוקדם יותר היום, תשתיות במתחם הפטרוכימי האחראי על ייצור וייצוא חומרים כימיים לכוחות החמושים הכפופים למשטר במאהשהר שבדרום-מערב איראן.



במסגרת התקיפות, הותקף… pic.twitter.com/n3e7aObxdu — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 4, 2026

Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι το Ιράν διαθέτει ακόμη περισσότερους από 1.000 βαλλιστικούς πυραύλους που μπορούν να φτάσουν στο Ισραήλ, όπως δήλωσε αξιωματικός της υπηρεσίας πληροφοριών της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στο κανάλι 12.

«Οι Ιρανοί διαθέτουν περισσότερους από 1.000 πυραύλους που είναι σε θέση να φτάσουν στο Ισραήλ», ανέφερε ο αντισμήναρχος «Τετ», ο οποίος ηγείται της έρευνας για τους πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ιράν στη μονάδα πληροφοριών της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην αρχή του πολέμου, ο ισραηλινός στρατός (IDF) εκτιμούσε ότι το Ιράν διέθετε 2.500 βαλλιστικούς πυραύλους. Έκτοτε, το Ιράν έχει εκτοξεύσει πάνω από 500 πυραύλους κατά του Ισραήλ, καθώς και εκατοντάδες κατά άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής, ενώ πιθανώς εκατοντάδες πυραύλοι καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Πέντε νεκροί και περισσότεροι από 170 τραυματίες από τις επιθέσεις στην πετροχημική ζώνη

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα σε μια πετροχημική ζώνη, στο νοτιοδυτικό Ιράν, ανέφερε απόψε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος.

«Πέντε άνθρωποι έπεσαν μάρτυρες από την επίθεση των αμερικανοσιωνιστών εχθρών σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στην ειδική, πετροχημική οικονομική ζώνη της Μαχσάρ», στην επαρχία Χουζεστάν, ανακοίνωσε ο αντικυβερνήτης της περιοχής, Βαλιολάχ Χαγιατί.

Το πρακτορείο Isna, που μετέδωσε τις δηλώσεις του Χαγιατί, δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για τα θύματα.

Ωστόσο, στη συνέχεια έγινε γνωστό πως τουλάχιστον 170 ακόμη άτομα έχουν τραυματιστεί κατά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση.

Το πρακτορείο ειδήσεων IRNA επικαλέστηκε έναν τοπικό αξιωματούχο στην επαρχία Χουζεστάν, ο οποίος ανέφερε ότι η επίθεση έπληξε αρκετές εταιρείες στην Ειδική Οικονομική Ζώνη πετροχημικών στη Μαχσάρ. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι οι τραυματίες έλαβαν ιατρική περίθαλψη, ενώ οι περισσότεροι εξήλθαν από το νοσοκομείο μετά από εξωνοσοκομειακή φροντίδα.

Τμήματα του συγκροτήματος πετροχημικών Μπαντάρ Ιμάμ υπέστησαν ζημιές, εν αντιθέσει με τις εγκαταστάσεις Αμίρ-Καμπίρ.

Οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο προς το Ισραήλ

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν εκτόξευση πυραύλου από τους Χούθι στην Υεμένη προς το Ισραήλ.

Aργότερα, οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν πως επιτέθηκαν σε στόχους στο Ισραήλ σε συντονισμό με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν και τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع حرس الثورة والجيش الإيراني وحزب الله في لبنان استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وأهدافا حيوية وعسكرية للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بصاروخ باليستي انشطاري وعدد من الطائرات المسيرة. pic.twitter.com/68dIERdRKr — العميد يحيى سريع (@Yahya_Saree) April 4, 2026

Οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση που είχε ως στόχο το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ, καθώς και «ζωτικής σημασίας» στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ισραήλ.

Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε στο μέσο ενημέρωσης Al-Masirah, το οποίο συνδέεται με τους Χούθι, η ομάδα της Υεμένης ανέφερε ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι διασποράς και πολυάριθμα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Reuters: Το Ισραήλ περιμένει το πράσινο φως από τις ΗΠΑ

Το Ισραήλ προετοιμάζεται για να επιτεθεί σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, αλλά αναμένει το πράσινο φως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επικαλείται το Reuters.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τυχόν επιθέσεις αυτού του είδους θα πραγματοποιηθούν πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα.

Bloomberg: Οι ΗΠΑ δεσμεύουν τους πυραύλους κρουζ JASSM-ER τεχνολογίας stealth για την εκστρατεία στο Ιράν

Σε νέα κρίσιμη φάση εισέρχεται η στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν, με την απόφαση των ΗΠΑ να μετακινηθεί σχεδόν όλο το απόθεμα των stealth πυραύλων «JASSM-ER» από τα αποθέματα του Ειρηνικού στην περιοχή, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το Bloomberg.

Η εντολή απόσυρσης του όπλου αξίας 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων από τα αποθέματα του Ειρηνικού εκδόθηκε στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει άμεσα το θέμα.

The next steps in the US military campaign against Iran will commit nearly its entire inventory of stealthy JASSM-ER cruise missiles, drawing them from stockpiles devoted to other regions. https://t.co/ZS2cdP1932 — Bloomberg (@business) April 4, 2026

Με νέο αντιεροπορικό σύστημα η στοχοποίηση του αμερικανικού αεροσκάφους

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι χρησιμοποίησε ένα νέο αντιαεροπορικό σύστημα για τη στοχοποίηση αμερικανικού αεροσκάφους. Εκπρόσωπος της ιρανικής κοινής στρατιωτικής διοίκησης, δήλωσε πως η χώρα του «θα αποκτήσει σίγουρα πλήρη έλεγχο» στον εναέριο χώρο της, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, ενώ ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη.

Προειδοποίηση Αραγτσί: Η ραδιενεργή σκόνη θα καταστρέψει τα κράτη του Περσικού Κόλπου, και όχι την Τεχεράνη

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί σήμανε συναγερμό για τις επιπτώσεις νέων επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της πυρηνικής εγκατάστασης στην Μπουσέρ, τονίζοντας ότι η ραδιενεργή σκόνη θα καταστρέψει τα κράτη του Περσικού Κόλπου, και όχι την Τεχεράνη.

Iran's foreign minister sounded the alarm over the repercussions of renewed US-Israeli attacks on the Bushehr nuclear facility, warning that radioactive fallout would devastate Persian Gulf states, not Tehran.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/LWoNSpkc2J pic.twitter.com/S3oKesf3sR — Press TV 🔻 (@PressTV) April 4, 2026

Νωρίτερα, ο ιρανός ΥΠΕΞ προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ σήμερα ενέχουν σημαντικούς κινδύνους τόσο για το Ιράν όσο και για την ευρύτερη περιοχή του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC).

Remember the Western outrage about hostilities near Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in Ukraine?



Israel-U.S. have bombed our Bushehr plant four times now. Radioactive fallout will end life in GCC capitals, not Tehran.



Attacks on our petrochemicals also convey real objectives. pic.twitter.com/onGCgkJFjt — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 4, 2026

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι η εγκατάσταση του Μπουσέρ χτυπήθηκε τέσσερις φορές, επικρίνοντας αυτό που περιέγραψε ως έλλειψη ενδιαφέροντος για την ασφάλειά της – ειδικά σε σύγκριση με την προσοχή που δόθηκε στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια της Ουκρανίας.

«Οι επιθέσεις στα πετροχημικά μας μεταφέρουν επίσης πραγματικούς στόχους», είπε.

Απομακρύνονται επιπλέον 198 μέλη του προσωπικού της Rosatom από τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ

Η κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας της Ρωσίας (Rosatom) απομάκρυνε σήμερα, επιπλέον 198 μέλη του προσωπικού της από τον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας του Μπουσέρ.

Η Rosatom εκκενώνει το προσωπικό της από την αναφερόμενη πυρηνική μονάδα από το ξέσπασμα του πολέμου Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Οι σημερινές απομακρύνσεις προσωπικού είχαν προγραμματιστεί πριν από τη σημερινή ανάρτηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στο Χ, ότι ένα μέλος του προσωπικού φυσικής προστασίας του πυρηνικού εργοστασίου σκοτώθηκε από ένα θραύσμα βλήματος, ενώ ένα κτήριο επηρεάστηκε από τα κρουστικά κύματα και τα θραύσματα.

Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλέστηκαν τον επικεφαλής της Rosatom Αλεξέι Λιχατσόφ να δηλώνει ότι οι εξελίξεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό ξετυλίγονται σύμφωνα με το χειρότερο σενάριο.

Ο Λιχατσόφ δήλωσε ότι το μέλος του προσωπικού που σκοτώθηκε ήταν Ιρανός.

Η Rosatom ανακοίνωσε ότι είχε πληροφορήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο δηλώσεις του Λιχατσόφ.

ΔΟΑΕ για Μπουσέρ: Ένα κτίριο επηρεάστηκε από τις δονήσεις

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) ανακοίνωσε σήμερα ότι πληροφορήθηκε από το Ιράν σχετικά με ένα βλήμα που έπεσε κοντά στην περίμετρο του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας του Μπουσέρ.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο ΔΟΑΕ αναφέρει πως ένα μέλος της φυσικής προστασίας του σταθμού σκοτώθηκε από ένα θραύσμα του βλήματος, ενώ ένα κτίριο επηρεάστηκε από τις δονήσεις, αλλά και τα θραύσματα.

The IAEA has been informed by Iran that a projectile struck close to the premises of the Bushehr NPP this morning, the fourth such incident in recent weeks. Iran also informed the IAEA that one of the site’s physical protection staff members was killed by a projectile fragment… pic.twitter.com/Iclv7QueMi — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) April 4, 2026

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε νωρίτερα σήμερα ότι από το περιστατικό δεν προκλήθηκαν ζημιές στα κύρια τμήματα της μονάδας, ενώ δεν επηρεάστηκε και η παραγωγή ενέργειας.

Ιράν: Επίθεση κατά πλοίου που σχετίζεται με το Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ

Στο μεταξύ, το Ιράν επιτέθηκε με ένα drone κατά ενός πλοίου που σχετίζεται με το Ισραήλ στα Στενά του Χορμούζ, προκαλώντας το ξέσπασμα φωτιάς στο πλοίο, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά ΜΜΕ, επικαλούμενα τον διοικητή του ναυτικού της Επαναστατικής Φρουράς του Ιράν.

Το Ισραήλ δεν σχολίασε άμεσα.

Περσικός Κόλπος: Δεύτερο πλοίο με τουρκική σημαία πέρασε τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, μια ακόμη ασφαλή διέλευση πλοίου από τα Στενά του Ορμούζ που ελέγχει το Ιράν έγινε σήμερα γνωστή.

Όταν η Τεχεράνη και οι Φρουροί της Επανάστασης έκλεισαν το νευραλγικό αυτό πέρασμα της διεθνούς ναυσιπλοΐας 15 πλοία που ανήκουν σε Τούρκους εφοπλιστές εγκλωβίστηκαν στον Περσικό Κόλπο.

Μετά και τη σημερινή ασφαλή διέλευση, απομένουν άλλα 13 πλοία.

🇹🇷🇮🇷 Turkey announced the passage of a second Turkish ship through the Strait of Hormuz.



When Iran closed the Strait, there were 15 ships belonging to Turkish shipowners waiting to go through.



Just another 13 to go.



Source: RTE https://t.co/LJvnZQy6ar pic.twitter.com/mziIuojAyF — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 4, 2026

Ιρανικός στρατός: Τα πλοία του Ιράκ εξαιρούνται από τους περιορισμούς

Το Ιράν ανακοίνωσε απόψε ότι τα ιρακινά πλοία μπορούν ελεύθερα να διέρχονται από το Στενό του Χορμούζ, αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό που έχει μπλοκαριστεί σχεδόν πλήρως από την Τεχεράνη, μετά την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Ανακοινώνουμε ότι το Ιράκ, η αδελφή μας χώρα, δεν υπόκειται στους περιορισμούς που επιβάλαμε στο Στενό του Χορμούζ και ότι οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν μόνο για τις εχθρικές χώρες» είπε ο εκπρόσωπος της διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

55 ιρανικές βιβλιοθήκες υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε 55 ιρανικές βιβλιοθήκες, μεταξύ των οποίων δύο που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της ένωσης δημόσιων βιβλιοθηκών της χώρας που μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το Al Jazeera αναφέρει ότι δεκάδες πολιτιστικοί χώροι και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς του Ιράν έχουν υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου, μεταξύ των οποίων και το Παλάτι Γκολεστάν, το οποίο αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Ομοβροντίες πυραύλων από το Ιράν στο Ισραήλ

Πολλές εκρήξεις ακούγονται πάνω από την Ιερουσαλήμ, μετά τον εντοπισμό πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, αναφέρουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Νωρίτερα σήμερα, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ, από ιρανικούς πυραύλους που προκάλεσαν και υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Από τα μεσάνυχτα, έξι ομοβροντίες πυραύλων εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το ισραηλινό έδαφος, σύμφωνα με τον στρατό.

Στο Μπνέι Μπρακ, στα ανατολικά προάστια του Τελ Αβίβ, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 40 ετών τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο από τζάμια, σύμφωνα με την υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού. Ο MDA ανέφερε επίσης ότι μετέφερε σε νοσοκομεία του Τελ Αβίβ και του Μπνέι Μπρακ συνολικά τέσσερις τραυματίες.

Στο Ραμάτ Γκανμ, στο κεντρικό Ισραήλ, πλάνα που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο δείχνουν τον πρώτο όροφο ενός σπιτιού γκρεμισμένο. Διακρίνονται στα χαλάσματα μια βιβλιοθήκη και ένα στατικό ποδήλατο. Σε μικρή απόσταση από το σημείο αυτό γκρεμίστηκε εν μέρει ο τελευταίος όροφος μιας άλλης κατοικίας.

Σύμφωνα εξάλλου με πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας πύραυλος διασποράς που εκτοξεύτηκε το πρωί της Παρασκευής έπεσε κοντά στη στρατιωτική βάση Κίρια του Τελ Αβίβ, σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από το υπουργείο Άμυνας. Ο στρατός ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει «την τοποθεσία των πληγμάτων».

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες κατά ισραηλινών στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε νέες επιθέσεις με ρουκέτες και drones εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και συγκεντρώσεων στρατευμάτων.

Η λιβανική οργάνωση ανέφερε ότι εκτόξευσε ρουκέτες κατά ισραηλινών στρατιωτικών υποδομών στην πόλη Σαφέντ και κατά της βάσης ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Μερόν στο βόρειο Ισραήλ.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε drones εναντίον συγκέντρωσης Ισραηλινών στρατιωτών στον οικισμό Μετούλα.

Σε ξεχωριστές ανακοινώσεις, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι επιτέθηκε σε συγκεντρώσεις Ισραηλινών στρατιωτών στην κωμόπολη Μπαγιάδα τόσο με ρουκέτες όσο και με drone, ισχυριζόμενη ότι τους έπληξε.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό σχετικά με τους ισχυρισμούς της Χεζμπολάχ.

ΠΟΥ: Τουλάχιστον 3.300 νεκροί και πάνω από 4,3 εκατομμύρια εκτοπισμένοι στις πρώτες εβδομάδες των συγκρούσεων

Η περιφερειακή διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ανατολική Μεσόγειο, Χανάν Μπαλκί, παρουσίασε μια συνοπτική εικόνα των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν κατά τις πρώτες εβδομάδες.

Η Μπαλκί δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι μάχες έχουν προκαλέσει μία από τις πιο «εκτεταμένες κρίσεις» των τελευταίων δεκαετιών, με αποτέλεσμα:

περισσότερους από 3.300 νεκρούς

περισσότερους από 30.000 τραυματίες

περισσότερους από 4,3 εκατομμύρια εκτοπισμένους

116 επιβεβαιωμένες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης

Αναφορές για ισραηλινό «σφυροκόπημα» σε ολόκληρο το νότιο Λίβανο

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις έχουν πλήξει πολλές πόλεις και χωριά στο νότιο Λίβανο.

Υπάρχουν αναφορές για αεροπορικές επιθέσεις στις πόλεις Kfardounine, Bint Jbeil και Burj Qallawiyeh, καθώς και επίθεση με drone στην πόλη Siddiqine στην περιοχή της Τύρου.

Δύο κοριτσάκια σκοτώθηκαν και άλλοι 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο σήμερα, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Στο Χαμπούς, ένα χωριό δίπλα στη Ναμπατίγια, τη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής, δύο κοριτσάκια σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα, από το οποίο τραυματίστηκαν άλλοι 22 άνθρωποι, διευκρίνισε το υπουργείο.

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκε «στη μάχη» ένας επιλοχίας 21 ετών.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας η Τύρος και τα περίχωρά της βομβαρδίστηκαν κατ’ επανάληψη. Ένα από τα πλήγματα προκάλεσε ζημιές σε ένα από τα κυριότερα νοσοκομεία της πόλης.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο Ani, ο ισραηλινός στρατός έπληξε τρία κτίρια αφού προηγουμένως διέταξε την εκκένωσή τους. Ένα πενταόροφο κτίριο καταστράφηκε εν μέρει ένα άλλο, με έντεκα ορόφους, κατέρρευσε, μετέδωσε ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Περίπου 20.000 άνθρωποι, εκ των οποίων περίπου 15.000 εκτοπισμένοι από τα γειτονικά χωριά, βρίσκονται ακόμη στην Τύρο, παρά τις επανειλημμένες διαταγές του Ισραήλ να φύγουν.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ρουκέτες στο Ισραήλ για να εκδικηθεί για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, από την οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, ο Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο, επίσημο απολογισμό, από τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί 1.422 άνθρωποι –μεταξύ των οποίων 126 παιδιά– ενώ οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο.

Ο ισραηλινός στρατός έχει χάσει 11 στρατιώτες στις συγκρούσεις.

Το νοσοκομείο συνεχίζει τη λειτουργία του

Δύο πλήγματα κατέστρεψαν σχεδόν ολοσχερώς δύο κτίρια κοντά στο Ιταλο-Λιβανέζικο Νοσοκομείο, στον τομέα Αλ Χους της Τύρου, σύμφωνα με έναν ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου που είδε συντρίμμια τους δρόμους, ένα καμένο αυτοκίνητο και καπνό να υψώνεται από τα κτίρια.

Σε αυτούς τους βομβαρδισμούς τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρεις διασώστες και ένα παιδί. Ζημιές υπέστη και το κτίριο του νοσοκομείου, το οποίο πάντως «παραμένει ανοιχτό», όπως είπε ο διευθυντής του, ο Γιούσερ Τζαφάρ, στο πρακτορείο Ani.

Στο στόχαστρο μπήκε και το λιμάνι της Τύρου: χτυπήθηκαν ένα τουριστικό σκάφος και δύο αλιευτικά.

Ανατολικότερα, στο Μπαρασίτ, καταστράφηκε σε βομβαρδισμό το τζαμί της πόλης.

Τα ξημερώματα χτυπήθηκαν κατ’ επανάληψη τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ. Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι έπληξε «κέντρα διοίκησης» της Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης και «δύο γενικά επιτελεία του παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ».

Βομβαρδίστηκε επίσης ξανά η γέφυρα που συνδέει το Σοχμόρ με τη Μσγάρα, στον ποταμό Λιτάνι, στην Μπεκάα, προκειμένου να εμποδιστεί «η μεταφορά ενισχύσεων και όπλων» στη Χεζμπολάχ.

Στην κοινότητα Σεμπάα, Ισραηλινοί στρατιώτες απήγαγαν έναν κάτοικο από το σπίτι του τη νύχτα, μετέδωσε επίσης το Ani, χωρίς να διευκρινίσει την τύχη του. Σύμφωνα με το πρακτορείο, πρόκειται για την τρίτη αρπαγή αυτού του είδους από τις 2 Μαρτίου.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις σε μεθοριακές πόλεις του βόρειου Ισραήλ, όπως τις Κιριάτ Σμόνα και Μισγκάβ Αμ, καθώς και σε θέσεις του ισραηλινού στρατού εντός του Λιβάνου.

Εντολή εκκένωσης μιας περιοχής στα σύνορα Λιβάνου-Συρίας, ενόψει βομβαρδισμών

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε απόψε τους κατοίκους μιας ζώνης κοντά στο μεθοριακό φυλάκιο Αλ Μασνάα, στα σύνορα μεταξύ Συρίας και Λιβάνου, να εγκαταλείψουν την περιοχή, ενόψει βομβαρδισμών.

«Επειδή το μεθοριακό φυλάκιο Αλ Μασνάα χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ για στρατιωτικούς σκοπούς και για τη μεταφορά πολεμικού εξοπλισμού, ο ισραηλινός στρατός σκοπεύει να εξαπολύσει πλήγματα σε αυτήν την τοποθεσία στο εγγύς μέλλον» ανέφερε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού, συνταγματάρχης Αβισάι Αντράε, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Ο εκπρόσωπος κάλεσε όσους βρίσκονται κοντά στο φυλάκιο «να εκκενώσουν αμέσως» την περιοχή.

Ο ΟΗΕ κατηγορεί το Ισραήλ ότι κατέστρεψε κάμερες παρακολούθησης της UNIFIL

Πηγή προσκείμενη στον ΟΗΕ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε, μέσα σε 24 ώρες, 17 κάμερες παρακολούθησης στο γενικό επιτελείο της UNIFIL, της δύναμης σταθεροποίησης του Οργανισμού για τον Λίβανο, στην πόλη Νακούρα.

«Οι κάμερες καταστράφηκαν με κάτι που μοιάζει με λέιζερ» είπε από την πλευρά της η εκπρόσωπος της UNIFIL Κάντις Αρντιέλ.

«Ισραηλινοί στρατιώτες βρίσκονται στη Νακούρα και αυτήν την εβδομάδα προχώρησαν σε μαζικές κατεδαφίσεις κτιρίων στο χωριό», πρόσθεσε.

Την Πέμπτη, κυανόκρανοι είδαν «Ισραηλινούς στρατιώτες να προχωρούν στην κατεδάφιση μεγάλου τμήματος» της Νακούρα, κατοικιών και εμπορικών καταστημάτων. «Από τις ισχυρές εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές στο γενικό επιτελείο της UNIFIL», σημείωσε.

Τρεις Ινδονήσιοι στρατιώτες της UNIFIL σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από έκρηξη την Παρασκευή. Ο ισραηλινός στρατός απέδωσε την έκρηξη σε πλήγμα από ρουκέτα της Χεζμπολάχ.

Η Ινδία αγόρασε πετρέλαιο από το Ιράν για πρώτη φορά από το 2019

Όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, η Ινδία αγόρασε πετρέλαιο από το Ιράν για πρώτη φορά από το 2019.

Οι ΗΠΑ χαλάρωσαν τις κυρώσεις προσωρινά, επιτρέποντας την αγορά, λόγω της δύσκολης κατάστασης που επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

NEW: India has bought Iranian oil for the first time since 2019.



The U.S. temporarily eased sanctions, allowing the purchase. — Clash Report (@clashreport) April 4, 2026

Δαμασκός: Καταδίκη των επεισοδίων έξω από τη διπλωματική αντιπροσωπεία των ΗΑΕ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) καταδίκασαν σήμερα αυτό που περιέγραψαν ως “ταραχές, πράξεις βανδαλισμού και επιθέσεις” έξω από τη διπλωματική αντιπροσωπεία τους, αλλά και από την κατοικία του επικεφαλής της αποστολής τους στη Δαμασκό.

Τα ΗΑΕ κάλεσαν τη Συρία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και να ασφαλίσει την πρεσβεία και το προσωπικό της, να διερευνήσει τις συνθήκες γύρω από το περιστατικό και να διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθεί, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ σε μία ανακοίνωσή του.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δείχνουν διαδηλωτές να συγκεντρώνονται έξω από την πρεσβεία.

Μαζικές επιθέσεις από το Ιράν καταγγέλλει η Ιορδανία

Εκτεταμένες επιθέσεις από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου μέχρι σήμερα καταγγέλλει η Ιορδανία. Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ιορδανικών Ενόπλων Δυνάμεων, η Τεχεράνη έχει εξαπολύσει συνολικά 281 επιθέσεις, εκ των οποίων 161 με πυραύλους και 120 με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Petra, η πλειονότητα των επιθέσεων αναχαιτίστηκε επιτυχώς, με μόλις 20 από τα εισερχόμενα βλήματα να διαφεύγουν της ιορδανικής άμυνας.

Οι στρατιωτικές αρχές της Ιορδανίας υπογράμμισαν ότι τα πλήγματα δεν ήταν τυχαία, αλλά στόχευαν συγκεκριμένα κρίσιμες υποδομές και στρατηγικές τοποθεσίες εντός της χώρας. «Όλες οι ιρανικές επιθέσεις είχαν ως στόχο ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις και σημεία στην ιορδανική επικράτεια, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένα ή τυχαία περιστατικά», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

