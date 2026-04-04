«Ο Νετανιάχου είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ύπαρξη του Ισραήλ»: Αντιπολεμικές διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ – Ακτιβιστές καταγγέλλουν την ισραηλινή αστυνομία

«Τέλος σε έναν πόλεμο χωρίς τέλος»: περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι διαδήλωσαν απόψε στο Τελ Αβίβ κατά του πολέμου εναντίον του Ιράν και της Χεζμπολάχ, καλώντας τις αρχές του Ισραήλ να σταματήσουν τις συγκρούσεις.

«Μην βομβαρδίζετε! Συζητήστε!», «Τέλος οι ανοησίες του Μπίμπι», φώναζαν οι διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Χαμπίμα, στην καρδιά της πόλης, πριν να διαλυθεί η συγκέντρωση από την αστυνομία.

Μια γυναίκα κρατούσε ένα πλακάτ με τη φράση «Ο Νετανιάχου είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ύπαρξη του Ισραήλ», αναφερόμενη στον πρωθυπουργό της χώρας.

Απώθησε η αστυνομία τους διαδηλωτές

Λίγη ώρα μετά την έναρξη της κινητοποίησης, στις 4 το απόγευμα, η αστυνομία, που είχε δώσει έγκριση μόνο για μια περιορισμένη συγκέντρωση 150 προσώπων –λόγω των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται εξαιτίας του πολέμου– απώθησε τους διαδηλωτές από τον χώρο. Ορισμένοι επέστρεψαν στην πλατεία ή κάθισαν στο έδαφος.

«Η αστυνομία προσπαθεί να φιμώσει τις φωνές μας» αλλά «είναι καθήκον μας να είμαστε παρόντες» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλόν-Λι Γκριν, ο συνδιευθυντής του Standing Together, μιας ισραηλινο-παλαιστινιακής ομάδας που οργάνωσε την κινητοποίηση. «Είμαστε εδώ για να ζητήσουμε το τέλος του πολέμου στο Ιράν, στον Λίβανο, στη Γάζα, που συνεχίζεται ακόμη, για να βάλουμε τέλος στα πογκρόμ στη Δυτική Όχθη», είπε.

«Είμαι κατά του πολέμου επειδή (…) αμφισβητώ τους λόγους» που προβάλλονται από τον πρωθυπουργό, είπε μια 62χρονη γυναίκα, η Σεσίλ, που απέφυγε να δώσει το επώνυμό της.

«Η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε κρατούμενους διαδηλωτές να βρουν καταφύγιο κατά τη διάρκεια επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους»

Ακτιβιστές μάλιστα κατήγγειλαν ότι η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε κρατούμενους διαδηλωτές να βρουν καταφύγιο πριν από μια επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες των Times of Israel, οι αστυνομικοί στο Τελ Αβίβ συνέλαβαν τουλάχιστον 17 διαδηλωτές ενάντια στον πόλεμο.

Πλάνα από σήμερα το βράδυ δείχνουν αρκετούς συλληφθέντες διαδηλωτές να φωνάζουν μέσα από ένα λεωφορείο που έχει σταθμεύσει κοντά στην πλατεία Χαμπίμα, ζητώντας από τους αστυνομικούς να τους μεταφέρουν στο τεράστιο καταφύγιο που βρίσκεται κάτω από την πλατεία.

המשטרה לא מאפשרת לעצורים לצאת למרחב מוגן – נקווה שיתעשתו במהרה



April 4, 2026

Αντ’ αυτού, η αστυνομία φέρεται να διέταξε το λεωφορείο να απομακρυνθεί από την περιοχή μόλις άρχισαν να ηχούν οι σειρήνες και οι συλληφθέντες με χειροπέδες μεταφέρθηκαν σε ένα δωμάτιο με παράθυρα σε ένα κοντινό κτήριο.

Ο διοργανωτής της διαμαρτυρίας Άλον Λι Γκριν, ο οποίος επίσης συνελήφθη, κατήγγειλε ότι η αστυνομία τους μετέφερε σε έναν χώρο χωρίς προστασία αφού η σειρήνα είχε ήδη σταματήσει. «Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί παραβίασαν τον νόμο», επισήμανε.

Δικηγόροι που εκπροσωπούν τους διαδηλωτές αναφέρουν ότι απόψε έχουν γίνει 17 συλλήψεις στο Τελ Αβίβ, ωστόσο η αστυνομία δηλώνει ότι μέχρι στιγμής έχει συλλάβει μόνο 10 άτομα με την υποψία διατάραξης της δημόσιας τάξης

«Θα συνεχίσουμε να τους χτυπάμε, όπως υποσχέθηκα»: Η βιντεοσκοπημένη δήλωση Νετανιάχου για τα πετροχημικά εργοστάσια μετά το τελεσίγραφο Τραμπ, όλες οι εξελίξεις

Bloomberg: Οι ΗΠΑ στέλνουν το μεγαλύτερο μέρος των stealth πυραύλων τους στο Ιράν, αν και τους προόριζαν για την Κίνα



Κωνσταντινούπολη: Για κοινά έργα εκμετάλλευσης φυσικού αερίου συζήτησαν Ερντογάν και Ζελένσκι







