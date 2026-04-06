Τραμπ για Ιράν: Δεν μπορείς να αφήσεις πυρηνικά όπλα στα χέρια τρελών – Αν ήταν στο χέρι μου θα παίρναμε το πετρέλαιό τους

Στην εξέλιξη της σύγκρουσης με το Ιράν και τα σενάρια εκεχειρίας αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πασχαλινής εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο. Όπως ανέφερε, η αμερικανική κοινή γνώμη επιθυμεί να μπει τέλος στον πόλεμο, στοιχείο που –όπως είπε– λαμβάνει σοβαρά υπόψη.

Αναφερόμενος στις προτάσεις για κατάπαυση του πυρός, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι, παρά τη σημασία τους, δεν επαρκούν για να δώσουν οριστική λύση. «Έκαναν μια πρόταση, και είναι μια σημαντική πρόταση. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Δεν είναι αρκετά καλό» δήλωσε.

.@POTUS on Iran: "They've made a proposal, and it's a significant proposal… it's not good enough, but it's a very significant step." pic.twitter.com/gUH6zPYt2L — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 6, 2026

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, τόνισε ότι: «Δεν μπορείς να αφήσεις πυρηνικά όπλα στα χέρια τρελών».

Παράλληλα, περιέγραψε ότι, υπό διαφορετικές συνθήκες, θα επέλεγε τη συνέχιση της σύγκρουσης, με στόχο την εκμετάλλευση των ενεργειακών αποθεμάτων της Τεχεράνης. «Αν ήταν στο χέρι μου θα παίρναμε το πετρέλαιο, θα το κρατούσαμε και θα βγάζαμε πολλά χρήματα», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, επέμεινε ότι στόχος του είναι να ανταποκριθεί στη βούληση των πολιτών των ΗΠΑ, οι οποίοι –όπως είπε– τάσσονται υπέρ της λήξης των εχθροπραξιών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αναφορά και στους Αμερικανούς πιλότους που διασώθηκαν από το Ιράν, επισημαίνοντας ότι είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς να επεκταθεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ακόμη, ο Τραμπ επανέλαβε την εκτίμησή του ότι η σύγκρουση μπορεί να τερματιστεί σύντομα, υπό την προϋπόθεση ότι η ιρανική πλευρά θα προβεί στις απαραίτητες κινήσεις. Μάλιστα, έκανε λόγο για πλήρη αλλαγή καθεστώτος, τονίζοντας ότι οι νέοι εκπρόσωποι της Τεχεράνης εμφανίζονται πιο πρόθυμοι για διάλογο.

Trump:



We think the new regime in Iran is much smarter than the previous ones.



We had total regime change. pic.twitter.com/ADxfzsOorO April 6, 2026

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, κλήθηκε να σχολιάσει και τη φρασεολογία που χρησιμοποίησε σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Truth Social, η οποία περιείχε έντονες εκφράσεις και απειλές προς το Ιράν για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. «Μόνο για να καταστήσω σαφή τη θέση μου» απάντησε, δικαιολογώντας τον τόνο του.

Παράλληλα, υποστήριξε εκ νέου ότι η κυβέρνησή του είχε αποστείλει οπλισμό σε Ιρανούς διαδηλωτές που συμμετείχαν σε αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις νωρίτερα μέσα στο έτος. «Ήταν να φτάσουν στον λαό, ώστε να μπορέσει να αντισταθεί σε αυτούς τους κακοποιούς», δήλωσε.

«Ξέρετε τι συνέβη; Οι άνθρωποι στους οποίους τα έστειλαν τα κράτησαν επειδή είπαν: “Τι όμορφο όπλο, νομίζω ότι θα το κρατήσω”. Είμαι λοιπόν πολύ θυμωμένος με μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και θα πληρώσουν βαρύ τίμημα γι’ αυτό».

«Θα μπορούσαμε να φύγουμε τώρα, αλλά θέλω να το τελειώσουμε»

Κλείνοντας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει πολλαπλές στρατηγικές επιλογές όσο η σύγκρουση παρατείνεται.

«Θα μπορούσαμε να φύγουμε αμέσως και θα χρειάζονταν 15 χρόνια για να ξαναχτίσουν ό,τι είχαν. Θα μπορούσαμε να φύγουμε αμέσως, αλλά θέλω να το τελειώσουμε», είπε, επαναλαμβάνοντας με έμφαση: «Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

.@POTUS: "We could leave right now and it would take them 15 years to rebuild what they have… But I want to finish it up. Iran CANNOT have a nuclear weapon. They are lunatics — and you can't put nuclear weapons in the hands of a lunatic." pic.twitter.com/fH1jNaMzHU — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 6, 2026

