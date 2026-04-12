search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 21:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Επιθεώρηση Νετανιάχου στον νότιο Λίβανο με αλεξίσφαιρο και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας – «Η απειλή εισβολής έχει αποτραπεί» (Video)

netanyahu-lebanon

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποίησε την Κυριακή επίσκεψη στον νότιο Λίβανο, προχωρώντας σε επιτόπια αξιολόγηση της κατάστασης στις περιοχές που, σύμφωνα με το Ισραήλ, βρίσκονται υπό τον έλεγχό του. Η παρουσία του εκεί συνοδεύτηκε από έντονη στρατιωτική επιτήρηση και υψηλό επίπεδο ασφαλείας.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Νετανιάχου καταγράφεται να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ πλαισιώνεται από μασκοφόρους στρατιώτες. Ο ίδιος, τοποθετούμενος για την κατάσταση, ανέφερε ότι «ο πόλεμος συνεχίζεται, ακόμη και εντός της ζώνης ασφαλείας στο Λίβανο», υπογραμμίζοντας τη συνέχιση των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε την επιχειρησιακή διάσταση της παρουσίας του στρατού στην περιοχή, σημειώνοντας ότι «αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουμε αποτρέψει την απειλή εισβολής από τον Λίβανο μέσω αυτής της ζώνης ασφαλείας».

Η επίσκεψη λίγο πριν τις διαπραγματεύσεις

Όπως έγινε γνωστό, στον Λίβανο τον συνόδευε ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, ενώ παρών ήταν και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ.

Η σπάνια, αυτή, επίσκεψη αποτελεί την πρώτη φορά που Ισραηλινός πρωθυπουργός εισέρχεται σε λιβανικό έδαφος από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Επιπλέον, πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική συγκυρία, μόλις δύο ημέρες πριν από τις προγραμματισμένες άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσινγκτον.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
orban_magyar
mirtsea loutseskou – new
netanyahu-lebanon
tourkia diadiloseis – new
artificial-intelligence-new
Δείτε όλες τις ειδήσεις
padousi new
moufteia-komotinis-123
country house
vythos-petroma
mitsotakis+mareva_pasxa
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 21:38
orban_magyar
mirtsea loutseskou – new
netanyahu-lebanon
1 / 3