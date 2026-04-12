Επιθεώρηση Νετανιάχου στον νότιο Λίβανο με αλεξίσφαιρο και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας – «Η απειλή εισβολής έχει αποτραπεί» (Video)

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποίησε την Κυριακή επίσκεψη στον νότιο Λίβανο, προχωρώντας σε επιτόπια αξιολόγηση της κατάστασης στις περιοχές που, σύμφωνα με το Ισραήλ, βρίσκονται υπό τον έλεγχό του. Η παρουσία του εκεί συνοδεύτηκε από έντονη στρατιωτική επιτήρηση και υψηλό επίπεδο ασφαλείας.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Νετανιάχου καταγράφεται να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ πλαισιώνεται από μασκοφόρους στρατιώτες. Ο ίδιος, τοποθετούμενος για την κατάσταση, ανέφερε ότι «ο πόλεμος συνεχίζεται, ακόμη και εντός της ζώνης ασφαλείας στο Λίβανο», υπογραμμίζοντας τη συνέχιση των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε την επιχειρησιακή διάσταση της παρουσίας του στρατού στην περιοχή, σημειώνοντας ότι «αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουμε αποτρέψει την απειλή εισβολής από τον Λίβανο μέσω αυτής της ζώνης ασφαλείας».

היום בלבנון עם הלוחמים הגיבורים שלנו pic.twitter.com/ycjhdZDNIL — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 12, 2026

Η επίσκεψη λίγο πριν τις διαπραγματεύσεις

Όπως έγινε γνωστό, στον Λίβανο τον συνόδευε ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, ενώ παρών ήταν και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ.

Η σπάνια, αυτή, επίσκεψη αποτελεί την πρώτη φορά που Ισραηλινός πρωθυπουργός εισέρχεται σε λιβανικό έδαφος από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Επιπλέον, πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική συγκυρία, μόλις δύο ημέρες πριν από τις προγραμματισμένες άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσινγκτον.

