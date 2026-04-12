ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 00:42
12.04.2026 23:11

Φον ντερ Λάιεν για την εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ: «Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη»

Με διπλό μήνυμα της στο Χ, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, δήλωσε για την εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ στην Ουγγαρία ότι η χώρα «διάλεξε την Ευρώπη».

«Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά απόψε στην Ουγγαρία», τόνισε στην αρχική της δήλωση η πρόεδρος της Κομισιόν.

Με δεύτερη δήλωσή της γραμμένη και στην ουγγρική γλώσσα, η κ. Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε: «Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη επιλέγει πάντα την Ουγγαρία. Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί. Μια χώρα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση γίνεται πιο ισχυρή».

