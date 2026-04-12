Φον ντερ Λάιεν για την εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ: «Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη»

Με διπλό μήνυμα της στο Χ, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, δήλωσε για την εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ στην Ουγγαρία ότι η χώρα «διάλεξε την Ευρώπη».
«Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά απόψε στην Ουγγαρία», τόνισε στην αρχική της δήλωση η πρόεδρος της Κομισιόν.
Ma este Európa szíve erősebben dobog Magyarországon.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026
Europe’s heart is beating stronger in Hungary tonight.
Με δεύτερη δήλωσή της γραμμένη και στην ουγγρική γλώσσα, η κ. Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε: «Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη επιλέγει πάντα την Ουγγαρία. Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί. Μια χώρα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση γίνεται πιο ισχυρή».
Hungary has chosen Europe.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026
Europe has always chosen Hungary.
A country reclaims its European path.
The Union grows stronger.
Magyarország Európát választotta.
Európa mindig Magyarországot választotta.
Egy ország visszatér az európai útjára.
Az Unió erősebbé válik.
