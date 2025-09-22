search
ΚΟΣΜΟΣ

22.09.2025 18:14

Βρετανία: Τριγμοί με ΗΠΑ λόγω Παλαιστίνης

22.09.2025 18:14
trump starmer

Η επόμενη ημέρα. Είναι άλλος ο απολογισμός της όταν αφορά αποκλειστικά το εσωτερικό μίας χώρας και τελείως διαφορετικός όταν η πράξη της επηρεάζει περίπλοκα ζητήματα διπλωματικού ενδιαφέροντος, τα οποία για χρόνια αποτελούσαν «μήλον της έριδος» αλλά και πόλο εντάσεων παγκοσμίως.

Μια τέτοια περίπτωση είναι  η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους τόσο από το Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και από την  Αυστραλία, τον Καναδά και την Πορτογαλία. «Μπροστά στην αυξανόμενη φρίκη στη Μέση Ανατολή ενεργούμε για να διατηρήσουμε ζωντανή την πιθανότητα της ειρήνης και της λύσης των δύο κρατών. Αυτό σημαίνει ένα ασφαλές Ισραήλ, μαζί με ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα από τα δύο».

Είναι ένα μικρό μέρος της επίσημης και ιστορικής ανακοίνωσης που εξέδωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ και ο βασικός λόγος που οδήγησε προς την αναγνώριση, σύμφωνα με όσα υποστήριξε η βρετανική κυβέρνηση.

«Προδοσία», «ανεκδιήγητη επιβράβευση τρομοκρατίας» και κομματικά οφέλη

Η επόμενη ημέρα λοιπόν, έχει σκληρή γλώσσα και από το Ισραήλ και από τους υποστηρικτές του. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός  Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η αναγνώριση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι μια «ανεκδιήγητη επιβράβευση τρομοκρατίας» και επέμεινε ότι απλά «δεν θα συμβεί». Ενώ και ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Ντέιβιντ Μένσερ μίλησε στο BBC κάνοντας λόγω για «προδοσία» την οποία «η εβραϊκή κοινότητα δεν θα συγχωρέσει ποτέ από τους Εργατικούς».

Παράλληλα, η σκιώδης υπουργός Εξωτερικών Πρίτι Πατέλ κατηγόρησε ανοιχτά τον Στάρμερ για κομματικό όφελος λέγοντας ότι «έκανε την Βρετανία περίγελο του δυτικού κόσμου» (…) «όχι λόγω ηθικών αξιών αλλά λόγω της πίεσης που δέχτηκε από τους βουλευτές του».

«Επιδεικτική χειρονομία» η αναγνώριση σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Οι διπλωματικές ισορροπίες μοιάζουν με ντόμινο. Σήμερα το πρωί και λίγο πριν τη συμμετοχή της στη διάσκεψη των  Ηνωμένων Εθνών, η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ προειδοποίησε το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε αντίποινα όπως η προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης. «Η απόφαση που πήραμε ήταν η καλύτερη οδός για να σεβαστούμε τόσο την ασφάλεια του Ισραήλ όσο και την ασφάλεια των Παλαιστινίων», ξεκαθάρισε.

Στόχος των χωρών είναι η διπλωματική πίεση προς το Ισραήλ. Όμως τα περισσότερα άρθρα αναλύσεων, είτε προοδευτικών είτε συντηρητικών βρετανικών εφημερίδων, καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα: η αναγνώριση θα επηρεάσει τις διπλωματικές ισορροπίες γενικά αλλά και με την Αμερική.

Την Κυριακή, μέσω ανοιχτής επιστολής, υψηλόβαθμα μέλη του Κογκρέσου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος προειδοποίησαν τους πρωθυπουργούς Βρετανίας, Καναδά και Αυστραλίας ότι «η αναγνώριση βάζει τις χώρες σας σε αντίθεση με τη μακροχρόνια πολιτική και τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και ενδέχεται να έχει ως απάντηση τιμωρητικά μέτρα».

Από την άλλη, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σήμερα, υποβάθμισε την αναγνώριση ξεκαθαρίζοντας ότι «στόχος μας θα παραμείνει η σοβαρή διπλωματία και όχι οι επιδεικτικές χειρονομίες». 

Πηγή: DW

