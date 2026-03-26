Τραγωδία στη Λήμνο: Νεκρός 67χρονος που έπεσε με το αμάξι στη θάλασσα

Νεκρός ανασύρθηκε 67χρονος από το Λιμάνι του Μούδρου στη Λήμνο.

Το αυτοκίνητο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε στη θάλασσα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα λιμενικοί, που έβγαλαν τον 67χρονο από το αμάξι και τον έφεραν στη στεριά.

Ο 67χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Μύρινας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Το αυτοκίνητο παραμένει στη θάλασσα, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί επιχείρηση για την ανέλκυσή του.

