ΕΟΦ: Αμετάβλητες παραμένουν οι συστάσεις για τη χρήση της παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη

Οι οδηγίες για τη χρήση παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παραμένουν αμετάβλητες στην Ελλάδα, όπως σε όλες τις χώρες της ΕΕ, αναφέρει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με τη χρήσης παρακεταμόλης από εγκύους και σχετικής ανακοίνωσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ).

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, η παρακεταμόλη (επίσης γνωστή ως ακεταμινοφαίνη) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του πόνου ή του πυρετού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εάν είναι κλινικά απαραίτητο. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που θα απαιτούσαν αλλαγές στις τρέχουσες συστάσεις της ΕΕ. Όπως με κάθε φάρμακο για οξεία θεραπεία, η παρακεταμόλη πρέπει να χρησιμοποιείται στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα και όσο το δυνατόν σπανιότερα.

Όπως αναφέρεται στο Φύλλο Οδηγιών των φαρμάκων παρακεταμόλης στην ΕΕ, μεγάλος όγκος δεδομένων από γυναίκες που χρησιμοποίησαν παρακεταμόλη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν υποδεικνύει κίνδυνο δυσπλασιών για το αναπτυσσόμενο έμβρυο ή το νεογνό.

Το 2019 ο EMA επανεξέτασε διαθέσιμες μελέτες σχετικά με τη νευροανάπτυξη παιδιών που εκτέθηκαν σε παρακεταμόλη κατά την κύηση εντός της μήτρας και διαπίστωσε ότι τα αποτελέσματα δεν οδηγούν σε καταληκτικά συμπεράσματα και ότι δεν μπορεί να τεκμηριωθεί σύνδεση με νευροαναπτυξιακές διαταραχές.

«Η παρακεταμόλη παραμένει σημαντική επιλογή για τη θεραπεία του πόνου ή του πυρετού σε έγκυες γυναίκες», αναφέρει ο Steffen Thirstrup, επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του EMA. «Οι συστάσεις μας βασίζονται σε αυστηρή αξιολόγηση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων και δεν έχουμε βρει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η λήψη παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προκαλεί αυτισμό στα παιδιά».

Οι έγκυες θα πρέπει να μιλήσουν με το γιατρό τους εάν έχουν ερωτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε φάρμακο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Όπως για όλα τα φάρμακα, ο EMA, ο ΕΟΦ και οι λοιπές αρμόδιες εθνικές αρχές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την ασφάλεια της παρακεταμόλης, να αξιολογούν τυχόν νέα δεδομένα αμέσως μόλις προκύψουν και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

