Αθηνών-Κορίνθου: Μποτιλιαρίσματα από τους Αγίους Θεοδώρους ως τη Νέα Πέραμο – Καθυστερήσεις και στα διόδια της Ελευσίνας

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Συνεχίζεται το μποτιλιάρισμα που ξεκίνησε να παρατηρείται νωρίς το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου λόγω της επιστροφής των εκδρομέων στην Αθήνα.

Tο μποτιλιάρισμα εκτείνεται από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι και το ύψος του Μεγάλου Πεύκου (Νέα Πέραμος). Μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα διόδια της Ελευσίνας.

Σε αρκετά σημεία της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, τα οχήματα, στο ρεύμα προς Αθήνα, είναι πλήρως ακινητοποιημένα για αρκετή ώρα.

Από το μεσημέρι της Κυριακής (12/07) παρατηρήθηκε αυξημένη κίνηση, ενώ όσο περνούσε η ώρα, η κίνηση αυξανόταν ολοένα και περισσότερο.

Νωρίς το μεσημέρι, η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Κακιάς Σκάλας, πραγματοποιούταν με χαμηλές ταχύτητες με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των οδηγών.

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