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22.09.2026 09:48

Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Το πρώτο βίντεο μετά την τετράμηνη νοσηλεία της – «Είσαι πραγματικά δυνατή» της γράφουν

22.09.2026 09:48
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Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά το εξιτήριο που πήρε ύστερα από 4 μήνες νοσηλείας έκανε η Κριστίνα Άπλγκεϊτ, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στα social media.

Σε αυτό, η 54χρονη ηθοποιός παρουσίασε το νέο της look, δείχνοντας τα μαλλιά της που είχε βάψει ξανθά. «Φρέσκο χρώμα στα μαλλιά, νέο περίεργο σημαδάκι στο μάγουλό μου χαχα» έγραψε στη λεζάντα της.

«Ευχαριστώ @davestanwell που φώτισες τη συννεφιασμένη μέρα μου. Σ’ αγαπώ και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εκεί έξω» συμπλήρωσε.

Η επανεμφάνισή της αυτή δεν έμεινε ασχολίαστη, με τους followers να την αποθεώνουν και να την ενθαρύνουν στον αγώνα που δίνει με την υγεία της.

«Δείχνεις τόσο όμορφη όσο πάντα», «δείχνεις ακριβώς ίδια με τότε που έπαιζες στο “Married With Children”. Απίστευτο!», «είσαι πραγματικά δυνατή», «όμορφη μέσα κι έξω» είναι λίγα μόνο από τα σχόλια θαυμασμού προς το πρόσωπό της.

Σημειώνεται ότι η ηθοποιός, η οποία δίνει μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας από το 2021, βρισκόταν στο νοσοκομείο από τον Μάρτιο, με την ιστοσελίδα TMZ να μεταφέρει στις αρχές Αυγούστου ότι η Άπλγκεϊτ είχε επιστρέψει στο σπίτι της και βρισκόταν σε καλή κατάσταση μετά την παρατεταμένη νοσηλεία της.

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