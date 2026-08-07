Η Φίμπι Μπρίτζες θα παρουσιάσει το νέο της άλμπουμ σε Πλανητάριο

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Η Φίμπι Μπρίτζες ανακοίνωσε επίσημα μια παγκόσμια σειρά παρουσίασης του επερχόμενου άλμπουμ της, Lost Weekend σε Πλανητάριο.

Οι παρουσιάσεις είναι παραγωγής του Spotify και της δισκογραφικής εταιρείας της τραγουδίστριας, Dead Oceans και θα προσφέρουν στους θαυμαστές μια καθηλωτική οπτικοακουστική πρεμιέρα πριν από την επίσημη άφιξη του έργου.

Phoebe Bridgers Will Unveil 'Lost Weekend' Album in Planetariums in More Than 30 Cities https://t.co/awv9rWVpge — Variety (@Variety) August 6, 2026

Η εμπειρία, που θα πραγματοποιηθεί σε 25 πόλεις της Βόρειας Αμερικής και εννέα ακόμη τοποθεσίες από τις 10 έως τις 15 Αυγούστου, θα περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές οπτικές παρουσιάσεις.

Η μία έκδοση παρουσιάζει ένα προσαρμοσμένο σόου με φώτα σχεδιασμένο από τη Laser Fantasy, ενώ η άλλη προσφέρει ένα οπτικό πρόγραμμα νυχτερινού ουρανού χωρίς CGI, που δημιουργήθηκε από τον φωτογράφο Babak Tafreshi, γυρισμένο σε σχεδόν 20 χώρες.

Για να αποφευχθούν διαρροές πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ, όλοι οι θαυμαστές που θα παρευρεθούν θα πρέπει να ασφαλίσουν τις κινητές συσκευές τους σε θήκες κατά τη διάρκεια των προβολών.

Το επερχόμενο LP είναι το πρώτο σόλο άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, τραγουδοποιού και παραγωγού από το 2020, μετά τη συνεργασία και περιοδεία με τις Boygenius. Εκτός από τις προβολές στο Πλανητάριο, οι θαυμαστές μπορούν να παρακολουθήσουν τοπικά μεταμεσονύκτια πάρτι ακρόασης που θα πραγματοποιηθούν σε περισσότερες από 300 πόλεις στις 13 Αυγούστου.

Το Lost Weekend κυκλοφορεί επίσημα στις 13 Αυγούστου.

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