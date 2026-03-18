Χαρδαλιάς: «Θα διεκδικήσω δεύτερη και τελευταία θητεία στην Περιφέρεια Αττικής» – Τα έργα στον νότιο τομέα

Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα η υλοποίηση έργων με ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών, δίνοντας έμφαση σε υποδομές, αντιπλημμυρική θωράκιση και λειτουργικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς .

Με συνέντευξή του στην εφημερίδα «Νότιος Ορίζοντας», ο επικεφαλής της Περιφέρειας Αττικής επιβεβαίωσε εκ νέου την πρόθεσή του να διεκδικήσει «μια δεύτερη και τελευταία θητεία στην Περιφέρεια Αττικής» το 2028, συνδέοντας ευθέως την υποψηφιότητά του με την ολοκλήρωση του μεγάλου αναπτυξιακού σχεδίου για την Αττική. Όπως τόνισε, «η Αττική του 2030 δεν είναι σύνθημα, αλλά συγκεκριμένος στόχος», δίνοντας έμφαση σε μια πιο ανθεκτική Περιφέρεια με βελτιωμένες υποδομές και μετρήσιμη ποιότητα ζωής.

Το αναπτυξιακό σχέδιο για την Αττική περιλαμβάνει 280+1 έργα, το οποίο – όπως υπογράμμισε – βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση της Αττικής. Σε αυτό το πλαίσιο, το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο παρουσιάζεται ως εμβληματική παρέμβαση, με σαφή ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό και ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός τριετίας.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πολιτική προστασία, τονίζοντας ότι υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αντιπλημμυρικών έργων που έχει σχεδιαστεί ποτέ στην Περιφέρεια, με 55 παρεμβάσεις σε εξέλιξη έως το 2028, ενώ στο κυκλοφοριακό ανέδειξε την ανάγκη για ενιαίο μητροπολιτικό σχεδιασμό.

Διαβάστε επίσης:

