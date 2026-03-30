Γκιλφόιλ: Αυξάνουμε τις ροές LNG από τις ΗΠΑ, μέσω της Ελλάδας, προς ΝΑ Ευρώπη και Ουκρανία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στην ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης, μέσω Ελλάδας, με αμερικανικό LNG, αναφέρθηκε, σε ανάρτησή της στο X, η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
«Στο πλαίσιο του τολμηρού ενεργειακού προγράμματος του Αμερικανού προέδρου, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα αυξάνοντας τις ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ, μέσω της Ελλάδας, προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, διαφοροποιώντας τις πηγές εφοδιασμού και επιβεβαιώνοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι συνώνυμη με την εθνική ασφάλεια», τονίζει η κ. Γκίλφοϊλ στην ανάρτησή της.
«Ανυπομονώ να ταξιδέψω στο Βουκουρέστι και τη Σόφια για τη Στρογγυλή Τράπεζα του περιοδικού The Economist με τη ρουμανική κυβέρνηση, καθώς και για συζητήσεις με περιφερειακούς εταίρους σχετικά με την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας κατά μήκος του «Κάθετου Διαδρόμου», προσθέτει.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.