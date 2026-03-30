search
ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 19:56
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Γκιλφόιλ: Αυξάνουμε τις ροές LNG από τις ΗΠΑ, μέσω της Ελλάδας, προς ΝΑ Ευρώπη και Ουκρανία

trump gilfoil – new

Στην ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης, μέσω Ελλάδας, με αμερικανικό LNG, αναφέρθηκε, σε ανάρτησή της στο X, η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Στο πλαίσιο του τολμηρού ενεργειακού προγράμματος του Αμερικανού προέδρου, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα αυξάνοντας τις ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ, μέσω της Ελλάδας, προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, διαφοροποιώντας τις πηγές εφοδιασμού και επιβεβαιώνοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι συνώνυμη με την εθνική ασφάλεια», τονίζει η κ. Γκίλφοϊλ στην ανάρτησή της.

«Ανυπομονώ να ταξιδέψω στο Βουκουρέστι και τη Σόφια για τη Στρογγυλή Τράπεζα του περιοδικού The Economist με τη ρουμανική κυβέρνηση, καθώς και για συζητήσεις με περιφερειακούς εταίρους σχετικά με την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας κατά μήκος του «Κάθετου Διαδρόμου», προσθέτει.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
samaras_1702
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

synedrio pasok fotos – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

PERIPOLIKO109_SEP
ΕΛΛΑΔΑ

mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

dnt_imf
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

VASILIS_GOUMAS_NEW
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

doukas laliwtis skandalidis tsipras
ΚΑΛΧΑΣ

plakias_manesis_ntolka
ΕΛΛΑΔΑ

tired_woman_new
ΥΓΕΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

