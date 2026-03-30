Γκιλφόιλ: Αυξάνουμε τις ροές LNG από τις ΗΠΑ, μέσω της Ελλάδας, προς ΝΑ Ευρώπη και Ουκρανία

Στην ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης, μέσω Ελλάδας, με αμερικανικό LNG, αναφέρθηκε, σε ανάρτησή της στο X, η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Στο πλαίσιο του τολμηρού ενεργειακού προγράμματος του Αμερικανού προέδρου, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα αυξάνοντας τις ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ, μέσω της Ελλάδας, προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, διαφοροποιώντας τις πηγές εφοδιασμού και επιβεβαιώνοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι συνώνυμη με την εθνική ασφάλεια», τονίζει η κ. Γκίλφοϊλ στην ανάρτησή της.

Under @POTUS’ bold energy agenda, we are delivering results by increasing U.S. LNG flows through Greece to Southeast Europe and Ukraine, diversifying supply, and reinforcing that energy security is national security. I am looking forward to travelling to Bucharest and Sofia for… — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) March 30, 2026

«Ανυπομονώ να ταξιδέψω στο Βουκουρέστι και τη Σόφια για τη Στρογγυλή Τράπεζα του περιοδικού The Economist με τη ρουμανική κυβέρνηση, καθώς και για συζητήσεις με περιφερειακούς εταίρους σχετικά με την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας κατά μήκος του «Κάθετου Διαδρόμου», προσθέτει.

Διαβάστε επίσης:

Ιδρύεται Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών – Μητσοτάκης: Απαντάμε με πράξεις σε ένα αίτημα δεκαετιών

Μαξίμου: Νέο τοπίο μετά το «όχι» του ΠΑΣΟΚ σε κάθε συνεργασία με τη ΝΔ – Μονόδρομος η ρητορική της αυτοδυναμίας

Πιερρακάκης: Θα στηρίξουμε τους πολίτες για όσο χρειαστεί με σχέδιο και ευθύνη











