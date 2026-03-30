Μαξίμου: Νέο τοπίο μετά το «όχι» του ΠΑΣΟΚ σε κάθε συνεργασία με τη ΝΔ – Μονόδρομος η ρητορική της αυτοδυναμίας

Η απόφαση του ΠΑΣΟΚ να αποκλείσει με τη βούλα του συνεδρίου του οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία στο Μέγαρο Μαξίμου διαβάζεται όχι ως ένδειξη ισχύος, αλλά ως μια κίνηση που μπορεί να αποδειχθεί πολιτικά αυτοϋπονομευτική για το ίδιο και ευεργετική για το κυβερνών κόμμα.

Στην κυβερνητική ανάγνωση, η Χαριλάου Τρικούπη επιχείρησε να εκπέμψει καθαρότητα, αυτονομία και διαχωριστικές γραμμές. Ωστόσο, στο τέλος ίσως κατέληξε να στείλει ένα διαφορετικό μήνυμα, ότι προτιμά την περιχαράκωση από την ευθύνη της διακυβέρνησης. Η εκτίμηση αυτή δεν αφορά μόνο τη στενή κομματική αντιπαράθεση. Αγγίζει κάτι βαθύτερο, που στην παρούσα συγκυρία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, το αίσθημα σταθερότητας που ζητεί ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας.

Μέσα στη δίνη του πολέμου της γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας ο μέσος πολίτης, λένε κυβερνητικά στελέχη, δεν σκέφτεται μόνο ιδεολογικά. Σκέφτεται πρακτικά. Θέλει να ξέρει ότι την επόμενη μέρα θα υπάρχει κυβέρνηση, ότι η χώρα δεν θα μπει σε έναν νέο κύκλο παρατεταμένης εκλογικής αβεβαιότητας και αστάθειας, ότι δεν θα χρειαστεί να πληρώσει ξανά το κόστος της πολιτικής ασάφειας.

Ακριβώς σε αυτό το σημείο το Μαξίμου θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να έχει πέσει σε μια παγίδα που το ίδιο κατασκεύασε για τη ΝΔ. Για ένα τμήμα κεντρώων και μετριοπαθών ψηφοφόρων, το ΠΑΣΟΚ μπορούσε να αποτελέσει μια επιλογή πρώτης κάλπης όχι απαραίτητα επειδή θεωρούνταν πιθανός νικητής, αλλά επειδή διατηρούσε, έστω ως σιωπηρή υπόθεση, τον χαρακτήρα μιας δύναμης που σε δύσκολη στιγμή θα μπορούσε να συμβάλει σε μια λύση διακυβέρνησης. Με απλά λόγια, αρκετοί μπορούσαν να το ψηφίσουν θεωρώντας ότι η ψήφος τους δεν θα έθετε σε κίνδυνο την κυβερνητική σταθερότητα.

Τώρα, όμως, αυτή η παράμετρος αλλάζει. Όταν ένα κόμμα δηλώνει εκ των προτέρων ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν θα συνεργαστεί ουσιαστικά με κανέναν αν δεν είναι πρώτο και θα παραμείνει στην αντιπολίτευση, τότε ένα μέρος αυτών των ψηφοφόρων αναγκάζεται να αναθεωρήσει. Διότι η ψήφος παύει να ερμηνεύεται ως μοχλός επιρροής στις εξελίξεις και αρχίζει να μοιάζει, στα μάτια τους, με επιλογή που μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο.

Αυτό ακριβώς θέλουν να αναδείξουν τα κυβερνητικά στελέχη. Υποστηρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ, επιδιώκοντας να προστατεύσει την αυτονομία του και να κλείσει κάθε συζήτηση για μετεκλογικά σενάρια, ίσως αποξενώνει εκείνο το κοινό που το προσέγγιζε ακριβώς επειδή το θεωρεί υπεύθυνη και δυνητικά χρήσιμη δύναμη. Γαλάζιοι βουλευτές αναφέρουν ότι στην πολιτική η αυτονομία χωρίς προοπτική εξουσίας εύκολα μεταφράζεται σε αδυναμία και η καθαρότητα χωρίς σχέδιο επόμενης μέρας μπορεί να εκληφθεί ως άρνηση ανάληψης ευθύνης.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο πιστεύουν ότι αυτό ευνοεί ευθέως τη Νέα Δημοκρατία. Όχι μόνο επειδή ενισχύει το γνώριμο δίλημμα «σταθερότητα ή παρατεταμένη αβεβαιότητα», αλλά κυρίως επειδή μπορεί να οδηγήσει μετριοπαθείς ψηφοφόρους να επιστρέψουν απευθείας στη Νέα Δημοκρατία ήδη από την πρώτη κάλπη. Όχι κατ’ ανάγκην από ενθουσιασμό ή ιδεολογική ταύτιση, αλλά από την ψυχρή εκτίμηση ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, αυτή είναι η μόνη επιλογή που δίνει σαφή κυβερνητική διέξοδο.

Και εδώ βρίσκεται, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη ο πυρήνας της «αυτοπαγίδευσης». Το ΠΑΣΟΚ θέλησε να πει ότι δεν είναι συμπλήρωμα κανενός. Ενδέχεται, όμως, να άφησε να εννοηθεί ότι δεν θέλει και να βρεθεί αντιμέτωπο με το βάρος της διακυβέρνησης, εκτός κι αν όλα έρθουν ακριβώς όπως τα σχεδιάζει. Μόνο που οι πολίτες, ιδίως οι πιο πραγματιστές, σπάνια ψηφίζουν με βάση τα ιδανικά σενάρια των κομμάτων. Ψηφίζουν με βάση το τι θεωρούν εφικτό και ασφαλές για τη χώρα και τη ζωή τους.

Ο παράγοντας Τσίπρας

Σαν να μην έφθανε αυτό, κυβερνητικά στελέχη βλέπουν να ανοίγει για το ΠΑΣΟΚ και ένα δεύτερο μέτωπο, εξίσου επικίνδυνο. Η προχθεσινή επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου του στη Λαμία θεωρείται ενδεικτική των πιέσεων που θα δεχθεί η Χαριλάου Τρικούπη από τα αριστερά της το επόμενο διάσημα . Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να χτυπήσει στοχευμένα, λέγοντας ουσιαστικά ότι δεν είναι δυνατόν, έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ένα κόμμα να συγκαλεί συνέδριο για να αποφασίσει ότι δεν θα συνεργαστεί μαζί της. Παράλληλα μίλησε για ανέφικτες διακηρύξεις νίκης, αμφισβητώντας την αξιοπιστία της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ.

Στο Μαξίμου θεωρούν ότι αυτή η παρέμβαση επιβεβαιώνει κάτι που ήδη υποψιάζονταν, ότι το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να βρεθεί παγιδευμένο ανάμεσα σε δύο συγκρουόμενες πιέσεις. Από τη μία, η Νέα Δημοκρατία θα το εγκαλεί ότι με τη στάση του τροφοδοτεί την αστάθεια και οδηγεί τη χώρα πιο κοντά σε πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις. Από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρεί να το αποδομεί ως δύναμη χωρίς πραγματικό σχέδιο εξουσίας, διεκδικώντας εκ νέου ρόλο κυρίαρχου πόλου στον χώρο της αντιπολίτευσης. Με άλλα λόγια, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να βρεθεί να χάνει ταυτόχρονα και προς τη Νέα Δημοκρατία τους ψηφοφόρους της σταθερότητας και προς τον Αλέξη Τσίπρα Τσίπρα εκείνους που που θα πιστέψουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει περισσότερες πιθανότητες να αποτελέσει τον ισχυρό αντίπαλο πόλο της κυβέρνησης.

Στο Μαξίμου απορρίπτουν το σενάριο συνεργασίας με κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, επιμένοντας ότι ο πρωθυπουργός δεν επιθυμεί ούτε πολιτικά ούτε στρατηγικά μια τέτοια λύση. Αυτό καθιστά ακόμη πιο καθαρή τη γραμμή που θέλει να εκπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η μόνη απάντηση στην αβεβαιότητα είναι η αυτοδυναμία. Και όσο το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να αποκλείει κάθε άλλη διαδρομή κυβερνητικής σταθερότητας, τόσο, κατά την κυβερνητική εκτίμηση, ενισχύεται αυτό το επιχείρημα.

Εν τέλει, στο Μέγαρο Μαξίμου πιστεύουν ότι το ΠΑΣΟΚ πήγε να κλείσει ένα εσωτερικό ζήτημα και άνοιξε ένα πολύ μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα. Θέλησε να δείξει καθαρότητα, αλλά μπορεί να κατέληξε να εκπέμψει ακαμψία. Θέλησε να εμφανιστεί αυτόνομο, αλλά μπορεί να μοιάσει απομονωμένο. Και κυρίως, θέλησε να στείλει μήνυμα ισχύος, την ώρα που ένα κομμάτι της κοινωνίας ακούει κυρίως τον ήχο της αβεβαιότητας. Το ΠΑΣΟΚ μας δίνει ξανά το επιχείρημα της αυτοδυναμίας, λένε στελέχη του Mεγάρου Μαξίμου από την Κυριακή το βράδυ και περιμένουν τα όσα θα πει την επόμενη Πέμπτη ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου όχι τόσο για τη Νέα Δημοκρατία όσο για το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και το πώς ο ίδιος δομεί την επιστροφή του στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό.

Δούκας για συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Μέχρι τώρα λέγαμε “αυτόνομη πορεία”, τώρα θα λέμε και “καμία συνεργασία με τη ΝΔ”» (video)

Εκλογή ΚΕ ΠΑΣΟΚ: Χάος με τις γραμμές, μύλος η καταμέτρηση – Πώς πάνε τα μπλοκ, ποιοι προηγούνται στη σταυροδοσία

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ανησυχία Πλεύρη – Ένα εκατομμύριο άτομα έχουν μετακινηθεί σε Ιράν και Λίβανο