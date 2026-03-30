Εκλογή ΚΕ ΠΑΣΟΚ: Χάος με τις γραμμές, μύλος η καταμέτρηση – Πώς πάνε τα μπλοκ, ποιοι προηγούνται στη σταυροδοσία

Παρά την οργανωτική εμπειρία που έχουν στο ΠΑΣΟΚ, το συνέδριο δεν δικαίωσε αυτή την εικόνα, αν λάβει κανείς υπόψη την μεγάλη καθυστέρηση στην καταμέτρηση και έκδοση των αποτελεσμάτων, ενώ επικρατεί και ένα χάος με τις γραμμές που δόθηκαν από τα μπλοκ και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τους τελικούς συσχετισμούς στη νέα κεντρική επιτροπή.

Στη δε μάχη των πρώτων θέσεων για τη νέα κεντρική επιτροπή, φαίνεται ότι έχουν ξεχωρίσει τα στελέχη που διεκδικούν την δεκάδα, με τον Κώστα Τσουκαλά να προηγείται.

Το ερώτημα είναι σε ποια θέση θα εκλεγεί η Άννα Διαμαντοπούλου, που αποτελεί ίσως το πιο προβεβλημένο στέλεχος από αυτά που μπήκαν στη βάσανο της σταυροδοσίας.

Υπήρξε μεν συμφωνία με την προεδρική πλευρά να πριμοδοτηθεί, αλλά είναι προς εξακρίβωση εάν αυτή η «γραμμή» πέρασε ή κάποιοι την έκοβαν σε κάποιες περιπτώσεις.

Πέρα από το δίδυμο Τσουκαλά – Διαμαντοπούλου, στις πάνω θέσεις βρίσκονται με καταμετρημένο το ένα τρίτο των ψήφων, στελέχη όπως ο Θανάσης Γλαβίνας (ακούγεται για τη θέση του γραμματέα), ο Λευτέρης Καρχιμάκης, η Όλγα Μαρκογιαννάκη, ο Κώστας Παπαδημητρίου, η Μάρα Κουκουδάκη, ο Ηρακλής Δρούλιας, ο Νίκος Μήλης, ο Γιάννης Ράπτη, ο Νίκος Δασκαλάκης, ο Μιχάλης Αεράκης, ο Βασίλης Σκουντής, η Τόνια Αντωνίου, ο Φίλιππος Σαχινίδης.

Αρχικά οι εκτιμήσεις έλεγαν ότι η καταμέτρηση θα «έκλεινε» στις 10 το πρωί, ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο δεν κρίνεται εφικτό.

Μπέρδεμα με τις γραμμές στο προεδρικό μπλοκ, δυσφορία για Δρούλια

Το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετώπισε το προεδρικό μπλοκ, παρότι ήταν εκείνο που είχε την πλειοψηφία των συνέδρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες επιχειρήθηκε από το μπλοκ αυτό εκλεγούν μάλλον υπερβολικά μεγάλος αριθμός στελεχών της στην κεντρική επιτροπή, πράγμα που οδήγησε σε… τράφικ, μη διαχειρίσιμο.

Λέγεται μεταξύ άλλων ότι οι στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, που διαχειρίστηκαν το θέμα, όπως ο Ηρακλής Δρούλιας, κυκλοφόρησαν μέχρι και… 100 χωριστές και εξειδικευμένες «γραμμές» με τους εκλεκτούς προς σταυροδοσία. Αποτέλεσμα ήταν να γίνει τεράστιο μπέρδεμα στο στρατόπεδο αυτό και μάλιστα έφτασε το μεσημέρι της Κυριακής και σύνεδροι της προεδρικής πλευράς δεν είχαν πάρει τη «γραμμή».

Πάντως από την πλευρά αυτή υπάρχει η εκτίμηση ότι θα καταφέρει να εκλέξει τουλάχιστον 150 μέλη από τα 271 μέλη της κεντρικής επιτροπής που βγήκαν από την κάλπη.

Πολυδιάσπαση στην απέναντι όχθη

Αν το μπλοκ Ανδρουλάκη είχε πρόβλημα διαχείρισης, στην «απέναντι» πλευρά παρατηρήθηκε κατακερματισμός.

Αν και πολιτικά οι Δούκας, Γερουλάνος και Κατρίνης πήγαν μαζί στο συνέδριο (κατά της δεξιάς), στη μάχη της κεντρικής επιτροπής το μπλοκ του δημάρχου Αθήνας πήγε αυτόνομο, ενώ οι άλλοι δύο συνήψαν συμμαχία, προωθώντας 60 υποψηφιότητες.

Ξεχωριστό μπλοκ ήταν και εκείνο του Μανώλη Χριστοδουλάκη, που θέλησε να κάνει καταγραφή ως μήνυμα για το μέλλον. Ο νεαρός βουλευτής εμφανίστηκε κατά τα παλαιά πρότυπα των κομματικών διαδικασιών, με μεγάλη ομάδα ένθερμων οπαδών και χειροκροτητών κατά την ομιλία του και διακίνησε στη συνέχεια για την κεντρική επιτροπή μία πολύ σφιχτή γραμμή, πιστεύοντας ότι θα πατήσει γερά πόδι στο νέο συλλογικό όργανο. Φιλοδοξεί να εκλέξει γύρω στα 50 μέλη στη νέα ΚΕ.

Κακή οργάνωση με τις εφορευτικές

Η μεγάλη καθυστέρηση με την καταμέτρηση είναι από τα γκρίζα σημεία της οργάνωσης που έκανε η Χαριλάου Τρικούπη. Φαίνεται ότι δεν στελεχώθηκε επαρκώς η εφορευτική επιτροπή και δεν λήφθηκε υπόψη ότι σε αυτό το συνέδριο δεν εκλέχτηκε μόνο κεντρική επιτροπή, αλλά και οι περιφερειακές επιτροπές που για πρώτη φορά θεσμοθετούνται με τις καταστατικές αλλαγές.

Αποτέλεσμα της κακής οργάνωσης ήταν να ξεκινήσει αργά την Κυριακή η καταμέτρηση, να πηγαίνει με αργούς ρυθμούς και ενδεχομένως να μην υπάρχουν επίσημα αποτελέσματα για την κεντρική επιτροπή ούτε το βράδυ της Δευτέρας.

