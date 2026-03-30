ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 18:14
30.03.2026 16:25

Πιερρακάκης: Θα στηρίξουμε τους πολίτες για όσο χρειαστεί με σχέδιο και ευθύνη

30.03.2026 16:25
«Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, δίπλα σε κάθε επιχείρηση. Είναι μία κρίση που θα την περάσουμε μαζί, όπως και όλες τις προηγούμενες» τονίζει σε βίντεο το οποίο ανάρτησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή το «Forum Πελοπόννησος 2026» που πραγματοποιήθηκε χθες με θέμα «Ανθεκτική Αγορά- Βιώσιμη Οικονομία».

Στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρει: «Στη Λακωνία, τον τόπο καταγωγής μου. Το μήνυμά μας στο «Forum Πελοπόννησος 2026», που πραγματοποιήθηκε στο Mystras Grand Palace, είναι ότι θα στηρίξουμε τους πολίτες για όσο χρειαστεί, με σχέδιο και ευθύνη» .

Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση ο κύριος Πιερρακάκης υπογραμμίζει πως «έχουμε μια δύσκολη περίοδο μπροστά μας, μία μεγάλη κρίση η οποία αναδύεται, αλλά και μία κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που είναι εξίσου ισχυροί να τη διαχειριστούν. Όλοι είμαστε πάνω από το πρόβλημα, το παρακολουθούμε και αυτό που θέλω να επαναλάβω είναι ότι θα είμαστε δίπλα σας».

Σε απόσπασμα από την ομιλία του στο Forum Πελοπόνησος 2026, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τονίζει ότι «η κυβέρνηση επιστρέφει στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης, χωρίς όμως να προχωράει σε παροχές χωρίς τέλος και σε αυξήσεις χωρίς μέλλον. Σήμερα σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε πολιτικές ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας, όχι μόνο για το κράτος, για κάθε κοινότητα και για κάθε οικογένεια» επισημαίνει στο βίντεο της ομιλίας το οποίο ανήρτησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Διαβάστε επίσης:

Φυλάκιση 4 ετών με αναστολή στον ανεξάρτητο βουλευτή Κωνσταντίνο Φλώρο για την επίθεση στον Γραμμένο

«Μετωπική» Μαρινάκη – ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο: «Πέρασε η “γραμμή” Δούκα» – «Με μέρος της ακροδεξιάς κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα»

Ερώτηση Αρναούτογλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Εγνατία Οδό

Αναχαιτίστηκε και 4ος ιρανικός πύραυλος στην Τουρκία – Στη Μέση Ανατολή εκατοντάδες μέλη των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ – Χτύπημα σε ισραηλινό διυλιστήριο – Live οι εξελίξεις

Πρωτοπόρος και την Παρασκευή (27/3) στην κούρσα τηλεθέασης ο Alpha

Το βίντεο του Λευκού Οίκου για την 25η Μαρτίου: «Ζήτω η Ελλάδα, God Bless America»

Ο Ρούμπιο λέει στο Al Jazeera ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»

Κακοκαιρία Erminio: Βροχές και καταιγίδες από την Τρίτη – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα – Ο χάρτης του Meteo

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ, πέθανε ο Βασίλης Γκούμας

Το Μαξίμου και οι κάλπες, νέα εξεταστική για υποκλοπές, το ΠΑΣΟΚ πήγε φουλ αντιδεξιά, οι ενωτικοί Σκανδαλίδης, Λαλιώτης, ο ερχομός Τσίπρα και οι κινήσεις του ΑΝΤ1

Οργή Πλακιά, Ντόλκα για την ύβρη Μάνεση: Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου

ΠΑΣΟΚ: Το συνέδριο του αντιδεξιού δρόμου, η φραγή σε Μητσοτάκη και το… φράγμα σε Τσίπρα – Κερδισμένοι και χαμένοι  

ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 18:11
ΚΟΣΜΟΣ

Αναχαιτίστηκε και 4ος ιρανικός πύραυλος στην Τουρκία – Στη Μέση Ανατολή εκατοντάδες μέλη των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ – Χτύπημα σε ισραηλινό διυλιστήριο – Live οι εξελίξεις

MEDIA

Πρωτοπόρος και την Παρασκευή (27/3) στην κούρσα τηλεθέασης ο Alpha

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το βίντεο του Λευκού Οίκου για την 25η Μαρτίου: «Ζήτω η Ελλάδα, God Bless America»

