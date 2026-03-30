ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 16:25
Φυλάκιση 4 ετών με αναστολή στον ανεξάρτητο βουλευτή Κωνσταντίνο Φλώρο για την επίθεση στον Γραμμένο

Ποινή φυλάκισης 4 ετών, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στον ανεξάρτητο βουλευτή Κωνσταντίνο Φλώρο, για την βίαια επίθεση σε βάρος του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένου, στο περιστύλιο της Βουλής, τον Απρίλιο του 2024.

Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον προερχόμενο από το κόμμα «Σπαρτιάτες» ανεξάρτητο βουλευτή, ενώ κατά πλειοψηφία 5-2, δικαστές και ένορκοι επέβαλαν ποινή φυλάκισης 4 ετών στον κ. Φλώρο. Η εισαγγελική πρόταση επί της ποινής ήταν να επιβληθεί κάθειρξη 5 ετών.

Παράλληλα, στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν δικαστικά έξοδα 1.600 ευρώ.

Οι δικαστές, με οριακή πλειοψηφία, 4 προς 3, αναγνώρισαν στον βουλευτή το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ενώ απέρριψαν αυτά της ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος, της ειλικρινούς μετάνοιας και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, τα οποία αιτήθηκε επιπλέον ο καταδικασθείς.

«Αυτές οι συμπεριφορές μέσα στη Βουλή, μας λυπούν όλους» είπε νωρίτερα ο εισαγγελέας της Έδρας, ζητώντας να μην δεχθεί το δικαστήριο ελαφρυντικά.

Διαβάστε επίσης:

«Μετωπική» Μαρινάκη – ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο: «Πέρασε η “γραμμή” Δούκα» – «Με μέρος της ακροδεξιάς κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα»

Ερώτηση Αρναούτογλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Εγνατία Οδό

Δούκας για συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Μέχρι τώρα λέγαμε “αυτόνομη πορεία”, τώρα θα λέμε και “καμία συνεργασία με τη ΝΔ”» (video)

ΚΚΕ: Τροπολογία για την άμεση παύση της ποινικοποίησης των αγροτικών αγώνων

Μαρινέλλα: Οι δύο καλλιτέχνες που θα εκφωνήσουν επικήδειους – Το «αντίο» του καλλιτεχνικού κόσμου 

Κεντρική Επιτροπή ΠΑΣΟΚ: Διαμαντοπούλου, Τσουκαλάς, Γλαβίνας για τις πρώτες θέσεις – Κυριαρχία Ανδρουλάκη, τι εκλέγει η κάθε πλευρά  

Κωνσταντίνος Αργυρός: Fake news η κουμπαριά με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ; «Nα γεννηθεί πρώτα η κόρη μου»

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ, πέθανε ο Βασίλης Γκούμας

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

Το Μαξίμου και οι κάλπες, νέα εξεταστική για υποκλοπές, το ΠΑΣΟΚ πήγε φουλ αντιδεξιά, οι ενωτικοί Σκανδαλίδης, Λαλιώτης, ο ερχομός Τσίπρα και οι κινήσεις του ΑΝΤ1

Οργή Πλακιά, Ντόλκα για την ύβρη Μάνεση: Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου

ΠΑΣΟΚ: Το συνέδριο του αντιδεξιού δρόμου, η φραγή σε Μητσοτάκη και το… φράγμα σε Τσίπρα – Κερδισμένοι και χαμένοι  

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

