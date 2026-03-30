Φυλάκιση 4 ετών με αναστολή στον ανεξάρτητο βουλευτή Κωνσταντίνο Φλώρο για την επίθεση στον Γραμμένο

Ποινή φυλάκισης 4 ετών, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στον ανεξάρτητο βουλευτή Κωνσταντίνο Φλώρο, για την βίαια επίθεση σε βάρος του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένου, στο περιστύλιο της Βουλής, τον Απρίλιο του 2024.

Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον προερχόμενο από το κόμμα «Σπαρτιάτες» ανεξάρτητο βουλευτή, ενώ κατά πλειοψηφία 5-2, δικαστές και ένορκοι επέβαλαν ποινή φυλάκισης 4 ετών στον κ. Φλώρο. Η εισαγγελική πρόταση επί της ποινής ήταν να επιβληθεί κάθειρξη 5 ετών.

Παράλληλα, στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν δικαστικά έξοδα 1.600 ευρώ.

Οι δικαστές, με οριακή πλειοψηφία, 4 προς 3, αναγνώρισαν στον βουλευτή το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ενώ απέρριψαν αυτά της ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος, της ειλικρινούς μετάνοιας και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, τα οποία αιτήθηκε επιπλέον ο καταδικασθείς.

«Αυτές οι συμπεριφορές μέσα στη Βουλή, μας λυπούν όλους» είπε νωρίτερα ο εισαγγελέας της Έδρας, ζητώντας να μην δεχθεί το δικαστήριο ελαφρυντικά.

Διαβάστε επίσης:

