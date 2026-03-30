Ερώτηση Αρναούτογλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Εγνατία Οδό

Η λειτουργία σηράγγων της Εγνατίας Οδού μετά την ανάληψη της διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου από ιδιωτική εταιρία και η είσπραξη διοδίων από εκείνη υπό περιορισμούς κυκλοφορίας, είναι το αντικείμενο ερώτησης που κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου.

Ο κ. Αρναούτογλου τονίζει ότι «σύμφωνα με διαμαρτυρίες πολιτών, αλλά και αναφορές και καταγγελίες που έχουν κατατεθεί στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού από χρήστες της Εγνατίας Οδού, εφαρμόστηκε ταυτόχρονη μονοδρόμηση σειράς σηράγγων στο τμήμα Ηγουμενίτσα-Παναγιά».

Σύμφωνα με τον κ. Αρναούτογλου, «στο συγκεκριμένο τμήμα, μήκους περίπου 123 χιλιομέτρων, βρίσκονται πολυάριθμες δίδυμες σήραγγες μεγάλου μήκους, με το συνολικό μήκος τους να ξεπερνά τα 33 χιλιόμετρα. Η μονοδρόμηση εφαρμόζεται σε όλο το μήκος των σηράγγων και σε τμήματα πριν από αυτές, με περιορισμούς στην κυκλοφορία και στην ταχύτητα των οχημάτων».

Παράλληλα, σημειώνει, «συνεχίζεται η πλήρης είσπραξη διοδίων από τους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αναλογικότητα μεταξύ παρεχόμενης υπηρεσίας και αντιτίμου, καθώς και με τη συμμόρφωση της πρακτικής αυτής με το ενωσιακό δίκαιο».

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει αν «είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό πλαίσιο ασφάλειας σηράγγων και το δίκαιο των διευρωπαϊκών μεταφορών η εκτεταμένη και ταυτόχρονη μονοδρόμηση σηράγγων σε αυτοκινητοδρόμους για λόγους ελέγχου ή αναβάθμισης της ασφάλειας», εάν «είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο ανταγωνισμού και την αρχή της αναλογικότητας η συνέχιση της πλήρους είσπραξης διοδίων όταν η κυκλοφορία περιορίζεται σημαντικά λόγω τεχνικών μέτρων ή παρεμβάσεων» καθώς και «εάν τα μέτρα αυτά επηρεάζουν την οδική ασφάλεια ή τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τη λειτουργία οδικών υποδομών;».

