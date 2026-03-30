«Μετωπική» Μαρινάκη – ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο: «Πέρασε η “γραμμή” Δούκα» – «Με μέρος της ακροδεξιάς κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα»

Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος της μείζονος αντιπολίτευσης να πει «όχι» σε μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι «δεν απάντησε στα δύο βασικά ερωτήματα που κάθε εν δυνάμει ψηφοφόρος θέτει σε κάθε κόμμα, το οποίο θα μπορούσε να ψηφίσει: “με ποιους θα κυβερνήσει και πώς”», προσθέτοντας ότι «με ποιους είναι σαφές, πρέπει να μας πει το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο κύριος Ανδρουλάκης, αφού είναι ξεκάθαρο με ποιους δεν θα συγκυβερνήσει, χωρίς να έχει υπάρξει και τέτοιο ζήτημα μέχρι τώρα, δεδομένης της θέσης μας για αυτοδυναμία, με ποιους θα κυβερνήσει. Να μιλήσει, να μην ντρέπεται να πει. Είναι ο κ. Τσίπρας, αν κάνει κόμμα; Είναι ο νυν ΣΥΡΙΖΑ του 3%-4%-5%; Είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου; Μήπως είναι η άκρα δεξιά;».

Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, ο Π. Μαρινάκης υποστήριξε ότι «έγινε ένα συνέδριο σχεδόν 3 ημέρες και δεν ακούσαμε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Για άλλη μία φορά, κοστολογημένο πρόγραμμα, όχι συνθήματα της δεκαετίας του ’80 και του ’90 και παροχολογία σχεδόν του συνόλου της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, “ταξίματα” και εύκολα λόγια προς όλους», ενώ σημείωσε ότι «η “γραμμή”»” του κυρίου Δούκα πέρασε. Αυτός είναι ο πραγματικός νικητής. Γιατί τι είχε πει ο κος Δούκας; “Καλύτερα ακυβερνησία παρά η οποιαδήποτε συγκυβέρνηση”. Η δική μας η θέση είναι ξεκάθαρη. Με δεδομένη και αυτή την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη, θεωρούμε ότι είναι μονόδρομος η αυτοδυναμία».

ΠΑΣΟΚ: Κάτι πολύ καλό έγινε στο συνέδριο

Απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «μάλλον κάτι πολύ καλό έγινε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Δεν εξηγούνται αλλιώς οι λεκτικές πιρουέτες του κ. Μαρινάκη και το άγχος που τον διακατείχε στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών», προσθέτοντας ότι «το διακύβευμα των επόμενων εκλογών θα είναι ένα και σαφές: Ή παραμένει η κυβέρνηση της ΝΔ -που επί των ημερών της οι πολίτες έφτασαν να έχουν την τελευταία στην Ευρώπη αγοραστική δύναμη, που μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης η οικονομία θα μπει στην κατάψυξη, που “διέπρεψε” στην παραγωγή διαφθοράς, σκανδάλων και παρακρατικών πρακτικών- ή θα γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή που φέρνει ένα άλλο ήθος διακυβέρνησης και ένα νέο σχέδιο για τη χώρα με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ».

Σε δηκτικό τόνο η Χαριλάου Τρικούπη υπογράμμισε ότι «οι διαβεβαιώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η Νέα Δημοκρατία, που βλέπει την αυτοδυναμία με το κιάλι, δεν συνεργάζεται με την ακροδεξιά, προκαλούν θυμηδία» προσθέτοντας ότι «με ένα μέρος της ακροδεξιάς κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα, ενώ στις δύσκολες στιγμές της κυβέρνησης σας προσφέρει σωσίβιο και το υπόλοιπο μέρος της ακροδεξιάς», με χαρακτηριστικό παράδειγμα -όπως προσθέτει- τη «συνεργασία σας με τον Βελόπουλο για να αλλάξει η σύνθεση της ΑΔΑΕ εν μέσω του σκανδάλου των υποκλοπών καθώς και οι πανηγυρισμοί της Νέας Δημοκρατίας όταν υπερψήφισαν τον προϋπολογισμό τα “ορφανά” της Χρυσής Αυγής. Θυμόμαστε τις διθυραμβικές κυβερνητικές διαρροές».

Διαβάστε επίσης:

