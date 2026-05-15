ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 11:10
Φινλανδία: Άνοιξε το αεροδρόμιο του Ελσίνκι – Έληξε ο συναγερμός για drones

Την επαναλειτουργία του αεροδρομίου στο Ελσίνκι, το οποίο είχε κλείσει λόγω παρουσίας drones στον εναέριο χώρο πάνω από την πρωτεύουσα της Φινλανδίας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Πλέον, όπως έγινε γνωστό, δεν υπάρχει απειλή και η κατάσταση επέστρεψε στο φυσιολογικό μετά από τρεις ώρες.

Νωρίτερα, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είχαν κινητοποιήσει μαχητικά αεροσκάφη και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λόγω ύποπτης δραστηριότητας drones πάνω από το Ελσίνκι, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Yle.

«Ο κίνδυνος έχει περάσει. Οι άνθρωποι μπορούν να πάνε στη δουλειά και στο σχολείο με ασφάλεια», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Mari Rantanen σε ανάρτησή της στο X.

«Οι αρχές αναλαμβάνουν δράση. Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ενισχύσει τις δικές τους δυνατότητες επιτήρησης και παρέμβασης. Προτρέπω όλους να ακολουθήσουν τις ανακοινώσεις των αρχών», ανέφερε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Petteri Orpo σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

