Nέος ισχυρός σεισμός 4 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία

Νέα σεισμική δόνηση, μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου στη Θεσπρωτία.

Σύμφωνα με την αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Κέντρου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης σημειώθηκε 7 Χλμ. Α της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χλμ.

Λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι του Σαββάτου είχε σημειωθεί και άλλος σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο σεισμός, που θορύβησε τους κατοίκους, είχε μέγεθος 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε 13 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας και εστιακό βάθος 7,9 χιλιόμετρα.

Βούλα: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί για «κόντρες» – Ξεπέρασαν τα 150 χλμ/ώρα

Κρήτη: Νεκρός 94χρονος που έπεσε από τα ενετικά τείχη

Γιώργος Τσαγκαράκης: Οι πρώτες δηλώσεις, μετά τη σύλληψη, για το Ευαγγέλιο και τα 4 κακουργήματα (Video)



