Πειραιάς: Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 17χρονος που παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο

Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για τον 17χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά, στον Πειραιά, όταν παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο.

Ο νεαρός νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση στο Τζάνειο Νοσοκομείο με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Παρά το γεγονός ότι το νοσοκομείο δεν εφημερεύει, οι γιατροί αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν καθώς η κατάστασή του δεν επιτρέπει τη διακομιδή του σε άλλο νοσοκομείο.

Πώς σημειώθηκε το τροχαίο

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου στη διασταύρωση των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ηρώων Πολυτεχνείου στο κέντρο του Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 17χρονος βρισκόταν με την παρέα του κοντά στο Δημοτικό Θέατρο, όταν επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο σε σημείο που δεν υπάρχει διάβαση πεζών.

Εκείνη τη στιγμή περνούσε λεωφορείο της γραμμής 130 και τον χτύπησε με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο οδηγός του λεωφορείου οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για κατάθεση και αλκοτέστ.

Πληροφορίες από την ΟΣΥ αναφέρουν ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η υγεία του τραυματία, με στελέχη του οργανισμού να έχουν μεταβεί στο νοσοκομείο, ενώ υπάρχει συνεργασία με την Τροχαία για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.

Διαβάστε επίσης:

