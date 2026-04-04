Καιρός: Ψυχρότερος από τα κανονικά επίπεδα ο Μάρτιος του 2026 – Οι δύο εξαιρέσεις

Ψυχρότερος από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα ήταν ο Μάρτιος που μας πέρασε, σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2010.

Ειδικότερα, σε σύγκριση με τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019, αρνητικές αποκλίσεις καταγράφηκαν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα, με εξαίρεση τη Βόρεια Ελλάδα και τη Δυτική Ελλάδα – Ιόνιο, όπου οι θερμοκρασίες διατηρήθηκαν ελαφρώς πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει τις αποκλίσεις της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας για τον Μάρτιο του 2026, ανά γεωγραφικό διαμέρισμα:

Η μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας

Το δεύτερο γράφημα παρουσιάζει την κατάταξη του Μαρτίου ανά έτος, με βάση τη μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας.

Στη Βόρεια Ελλάδα και στη Δυτική Ελλάδα – Ιόνιο, ο Μάρτιος του 2026 κατατάσσεται ως ο 9ος θερμότερος από το 2010. Αντίθετα, στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο ήταν ο 5ος ψυχρότερος, στα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο 6ος ψυχρότερος, ενώ στην Κρήτη καταγράφηκε ως ο 3ος ψυχρότερος της περιόδου.

Στην πόλη της Αθήνας, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν -1,3 °C, με 17 από τις 31 ημέρες του μήνα να καταγράφονται κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 16 ημέρες του μήνα ήταν κάτω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία να παρουσιάζει απόκλιση -0,2 °C από τα κανονικά επίπεδα.

