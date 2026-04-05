Ηγουμενίτσα: Όταν ένα τραγούδι viral πριν από 2.000 χρόνια, ακούγεται ξανά σε ένα δημοτικό σχολείο

Ένα μικρό αρχαίο ελληνικό τραγούδι που ταξίδεψε στην Ευρώπη, πριν από περίπου δύο χιλιάδες χρόνια, έγινε η αφορμή για μια πρωτότυπη εκπαιδευτική δράση στο 2ο δημοτικό σχολείο της Ηγουμενίτσας.

Αφετηρία αποτέλεσε έρευνα του καθηγητή Ελληνικού Πολιτισμού, Tim Whitmarsh στο πανεπιστήμιο του Cambridge. Χρονολογείται πριν περίπου 2.000 χρόνια, θεωρείται δε, από τον Tim Whitmarsh, ένα από τα πρώτα παραδείγματα «ροκ» μουσικής. Βρέθηκε σε παπύρους, γκράφιτι και κοσμήματα σε όλη τη Μεσόγειο, γεγονός που δείχνει τη μεγάλη του διάδοση και δημοφιλία στην αρχαία Ευρώπη. Συνδυάζει ποίηση και μουσική, ενώ χρησίμευε ως μέσο κοινωνικής έκφρασης και επικοινωνίας.

Το ποίημα, οι στίχοι του οποίου βρέθηκαν γραμμένοι και πάνω σε κόσμημα- πετράδι σε λαιμό γυναίκας σε σαρκοφάγο στη σημερινή Ουγγαρία, αναφέρει:

Λέγουσιν (Λένε),

ά θέλουσιν (Τι τους αρέσει)

λεγέτωσαν (Ας το πουν)

ού μέλι μοι (δεν με νοιάζει

σύ φίλι με (Πήγαινε, αγάπα με)

συνφέρι σοι (Σου κάνει καλό)

Το πετράδι με τους στίχους φυλάσσεται σήμερα, στο Μουσείο Aquincum της Βουδαπέστης.

Εμπνευσμένοι από αυτή την ιδέα, οι μαθητές δημιούργησαν ένα πολυτροπικό βίντεο τύπου Pecha Kucha, δηλαδή, 20 εικόνες ανά 20 δευτερόλεπτα η καθεμία.

Η εκπαιδευτικός Έλενα Καλαμπάκα, η οποία δούλεψε μαζί με τους μικρούς μαθητές μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και ανέφερε: «Θέλαμε τα παιδιά να δουν ότι η αρχαία ελληνική σκέψη δεν είναι κάτι μακρινό. Μπορεί να γίνει μια ζωντανή εμπειρία δημιουργίας, διαλόγου και δημοκρατίας μέσα στην τάξη. Να μπουν στην τάξη η προσωκρατικοί φιλόσοφοι».

Όπως εξήγησε, η δραστηριότητα ξεκίνησε ως ένα παιχνίδι μέσα στην τάξη και εξελίχθηκε σε μια πολυεπίπεδη διαθεματική εργασία, που συνέδεσε τη γλώσσα, τη μουσική, τα εικαστικά, την τεχνολογία, τα μαθηματικά και τη φυσική.

Κεντρική πηγή έμπνευσης, αποτέλεσε η φιλοσοφική σκέψη του Ηράκλειτου και ιδιαίτερα η έννοια της ροής, «τα πάντα ρει». Μέσα από αυτή την ιδέα, οι μαθητές προσέγγισαν δημιουργικά την έννοια της αλλαγής, της συμμετοχής και της δημοκρατίας, οδηγούμενοι συμβολικά στη δημιουργία μιας «Πολιτείας της Ροής».

Η εργασία φιλοξενείται στο αποθετήριο Φωτόδεντρο I-CREAT της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης και τιμήθηκε με βράβευση από το Υπουργείο Παιδείας για τη συμμετοχή της σε σχετική εκπαιδευτική δράση.

Το βίντεο της εργασίας, είναι διαθέσιμο στο εκπαιδευτικό αποθετήριο Φωτόδεντρο: https://photodentro.edu.gr/v/item/icreate/8545/2110

