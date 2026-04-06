search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 05:48
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

06.04.2026 00:08

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ ο ίδιος την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου»

leontaridis11

Την ώρα που οι αποκαλύψεις για την εμπλοκή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πληθαίνουν, μετά την ογκώδη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έφτασε στη ελληνική Βουλή, ο βουλευτής Σερρών Θεόφιλος Λεονταρίδης, με ανάρτησή του στα social media, παραιτήθηκε της ασυλίας του.

Ο ίδιος φέρεται να είχε επικοινωνήσει με γραπτά μηνύματα με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, τον Νοέμβριο του 2021.

Αναλυτικά η ανάρτηση Λεονταρίδη:

«Οφείλω εξαρχής να καταστήσω απολύτως σαφές , ότι η εμπλοκή του ονόματός μου στη συγκεκριμένη δικογραφία δεν συνδέεται με οποιαδήποτε παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια εκ μέρους μου.

Η αναφορά μου στη συγκεκριμένη υπόθεση της δικογραφίας, αφορά την θεσμική επικοινωνία μου με τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για την επιτάχυνση νόμιμων διαδικασιών πληρωμής, που αφορούσαν οριστικοποιημένα και απολύτως νόμιμα, δικαιώματα αγρότισσας της περιφέρειάς μου, και δεν προκάλεσε καμία ζημία στο Ευρωπαϊκό Ταμείο.

Πρόκειται για αυτονόητη πράξη ευθύνης, απέναντι στους πολίτες, η οποία επιχειρείται, να παρερμηνευθεί, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης έρευνας.

Στο πλαίσιο αυτό επικοινώνησα, με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να διερευνηθεί και να επιλυθεί η συγκεκριμένη εκκρεμότητα.

Πρόκειται για ενίσχυση που η οικογένεια ελάμβανε διαχρονικά, πριν και μετά την επίμαχη περίοδο. Δεν ζήτησα, ούτε θα μπορούσα ποτέ να ζητήσω, οποιαδήποτε παράνομη πράξη, αλλά να εξεταστεί ένα δίκαιο και νόμιμο αίτημα.

Με βάση τα παραπάνω, τίθεται εύλογα το ερώτημα ποια ακριβώς παράβαση μου αποδίδεται, και ποια ακριβώς είναι η υποτιθεμένη εμπλοκή μου, όταν η ενέργειά μου κινήθηκε αποκλειστικά εντός των ορίων της θεσμικής μου ευθύνης.

Η στάση αυτή δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά σταθερή πρακτική άσκησης των καθηκόντων μου και θα συνεχίσω να ενεργώ με τον ίδιο τρόπο, με υπευθυνότητα και συνέπεια, κάθε φορά που απαιτείται η αποκατάσταση λαθών ή παραλείψεων της διοίκησης προς όφελος των πολιτών.

Παράλληλα, είναι επιτακτική ανάγκη οι αρμόδιες υπηρεσίες να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευελιξία και κατανόηση, καθώς πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εξοικείωση με πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να στερούνται παροχών που δικαιούνται. Η υπεράσπιση των πολιτών δεν είναι επιλογή αλλά θεσμική υποχρέωση των βουλευτώ .

Είναι καθήκον μας, να λειτουργούμε, ως πρώτοι συνήγοροι, των συμπολιτών μας.

Αυτό πράττω διαχρονικά και θα συνεχίσω να πράττω με υπευθυνότητα και συνέπεια.

Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και είμαι βέβαιος ότι η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης θα αναδείξει τα πραγματικά δεδομένα και θα καταρρίψει κάθε σκιά ή παρερμηνεία.

Για τον λόγο αυτό, θέτω εαυτόν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και ζητώ ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου, ώστε να αποδειχθεί χωρίς καμία αμφιβολία η αλήθεια».

Διαβάστε επίσης:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
polemos iran israil – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

aekPaok (1) (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Προβάδισμα τίτλου για ΑΕΚ με διπλό στο «Καραϊσκάκης» – Ισοπαλία… υποχώρησης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

leontaridis11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ ο ίδιος την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου»

nigeria ekklisia
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Επίθεση σε εκκλησία το Καθολικό Πάσχα με 7 νεκρούς – 31 όμηροι διασώθηκαν

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εντοπίστηκαν οι 8 περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST DELAPORTAS SITE 04.04
PODCASTS

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

trump sad
ΚΟΣΜΟΣ

Για παραλήρημα Τραμπ που «απειλεί με εγκλήματα πολέμου» μιλούν οι Δημοκρατικοί: «Αντισταθείτε στην τρέλα του», λέει πρώην ένθερμη fun του

papakwsta karamanlis skrekas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

nea-dimokratia-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βράζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ για τους χειρισμούς με την άρση ασυλίας - Αλλαγή πλεύσης εξετάζει το Μαξίμου

Hormuz
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Η Ελλάδα είναι η πιο πληττόμενη χώρα της ΕΕ από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

polemos iran israil – new
