ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα κάγκελα οι βουλευτές της ΝΔ – Αντάρτικο για να μην ψηφίσουν άρση ασυλίας και προανακριτική – στα γαλάζια πηγαδάκια οι πρώτες φωνές για στημένη υπόθεση

Μπορεί οι περισσότεροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να περιμένουν με αγωνία το σημερινό μήνυμα του πρωθυπουργού που θα δοθεί στην δημοσιότητα λίγο μετά τις 10 και αφού ολοκληρωθεί ο πρωινός καφές στο Μαξίμου ωστόσο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας βράζει.

Και οι βουλευτές δεν το κρύβουν στις συνομιλίες τους με τους δημοσιογράφους.

Στους διαδρόμους της Βουλής, στα πολιτικά γραφεία και στα τηλέφωνα που χτυπούν ασταμάτητα από τη στιγμή που άρχισαν να κυκλοφορούν τα ονόματα βουλευτών που βρίσκονται στη νέα δικογραφία η ατμόσφαιρα έχει μια πρωτόγνωρη βαρύτητα που δύσκολα συναντάς ακόμα και σε περιόδους έντονης πολιτικής κρίσης.

Η νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα ονόματα των εν ενεργεία βουλευτών και πρώην υπουργών έχει ανοίξει πληγή βαθύτερη από ό,τι φαίνεται στην επιφάνεια.

Στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας η ενόχληση είναι έντονη και σε πολλές περιπτώσεις μετατρέπεται σε οργή.

Η κυρίαρχη αίσθηση είναι ότι όλοι μαζί μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι και θεωρούνται ένοχοι, την ίδια ώρα που οι περισσότεροι τονίζουν ότι πρέπει να ξεχωρίσουν οι περιπτώσεις που, όπως λένε, δεν θα έχουν ποινική συνέχεια. Και εκεί ακριβώς εντοπίζεται η ρωγμή: ανάμεσα στο τι λέει το Μαξίμου δημοσίως και στο τι βιώνουν οι βουλευτές καθημερινά.

Δεκάδες γαλάζιοι βουλευτές έχουν επισκεφτεί ή τηλεφωνήσει στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη τις τελευταίες μέρες εκφράζοντας βαθύ προβληματισμό για το γεγονός ότι η κοινοβουλευτική ομάδα αισθάνεται ακάλυπτη. Το παράπονο δεν είναι τυπικό. Είναι οργισμένο. «Που είναι τα κορυφαία στελέχη να μιλήσουν; Που είναι το Μαξίμου να στηρίξει την κοινοβουλευτική ομάδα να κάνει δηλαδή το ίδιο κάνουμε κι εμείς χρόνια τώρα για το μέγαρο Μαξίμου;» Αυτές οι φράσεις ακούγονται επανειλημμένα στις συζητήσεις. Πολλοί θεωρούν ότι η σιωπή από τον κυβερνητικό πυρήνα, σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία, ισοδυναμεί με πολιτική εγκατάλειψη. Μάλιστα πολλοί βουλευτές παίρνουν και μηνύματα από ψηφοφόρους τους στην επαρχία τα οποία είναι ιδιαιτέρως επικριτικά για τη στάση που κρατά το Μέγαρο Μαξίμου απέναντί τους.

Το βαρύτερο, όμως, είναι αυτό που σιγοψιθυρίζεται στα πηγαδάκια και που σταδιακά αρχίζει να ακούγεται πιο δυνατά. Εστω και αν το Μαξίμου αποφασίσει μια οριζόντια άρση ασυλιών και την ανακοινώση σήμερα ως στάση ο πρωθυπουργός πολλοί λένε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να πειθαρχήσουν και να ψηφίσουν ούτε την άρση ασυλίας, ούτε τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής.

Το σκεπτικό τους δεν είναι μόνο αλληλεγγύη στους εμπλεκόμενους συναδέλφους τους αλλά και η πεποίθηση ότι ο φάκελος για αρκετούς από τους 11 δεν περιλαμβάνει συνομιλίες των ίδιων, αλλά στελεχών ή συνεργατών τους, ή αφορά απλή διαβίβαση αιτημάτων προς αξιολόγηση. “Αυτά είναι στα όρια του γελοίου» λένε χαρακτηριστικά. Αν συνεχίσουμε έτσι πρέπει όλοι να κλείσουμε τα πολιτικά μας γραφεία. Είναι αδικήματα που δεν στέκουν, δεν είναι δεμένα, και μοιάζουν κατασκευασμένα για να βρεθεί απλά ένας βουλευτής στο εδώλιο”.

Φυσικά υπάρχει και ο φόβος να βρεθούν και οι ίδιοι σε μια ανάλογη κατάσταση στις επόμενες δικογραφίες που αναμένεται να σταλούν στη Βουλή.

Κι εδώ ανοίγει το δεύτερο μέτωπο, εκείνο που ανησυχεί ακόμα περισσότερο τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας η αίσθηση δηλαδή ότι η δικογραφία έρχεται με δόσεις, σχεδόν προγραμματισμένα. Εκτός από τους δύο πρώην υπουργούς και τους έντεκα εν ενεργεία βουλευτές, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών μια ακόμα δικογραφία για δύο εν ενεργεία βουλευτές, ενώ ελεγχόμενοι θα βρεθούν και άλλοι πέντε πρώην «γαλάζιοι» βουλευτές που δεν καλύπτονται πια από βουλευτική ασυλία. Το ερώτημα που κυριαρχεί δεν είναι μόνο το ποτέ θα έρθει η επόμενη δικογραφία, αλλά πόσους βουλευτές θα περιλαμβάνει και αν θα έρθει σε προεκλογικό χρόνο.

«Κάποιοι κινούν τα νήματα», λένε προς το παρόν στις συζητήσεις τους οι βουλευτές και όχι δημοσίως, ακόμα και εκείνοι που συνήθως δεν επιδίδονται σε θεωρίες συνωμοσίας. Η ανησυχία αυτή για ενορχηστρωμένη επίθεση με στόχο να βρεθεί η ΝΔ υπό ομηρία ενόψει εκλογών έχει αρχίσει να αρθρώνεται δυνατά. Στα πηγαδάκια ακούγεται ήδη η λέξη «στημένη υπόθεση». Πολλοί ζητούν κορυφαία στελέχη της παράταξης να βγουν δημοσίως και να πουν αυτό που ψιθυρίζεται εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας, ότι η Νέα Δημοκρατία επιχειρείται να παγιδευτεί και να οδηγηθεί σε εκλογές υπό ομηρία.

Οι βουλευτές της περιφέρειας ετοιμάζονται για ένα δύσκολο Πάσχα στο χωριό, όπου θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήματα ψηφοφόρων για μια υπόθεση που τους βρίσκει απροετοίμαστους. Το ερώτημα που τους βασανίζει δεν είναι μόνο δικαστικό. Είναι βαθύτατα πολιτικό. Πώς επιστρέφεις στην εκλογική σου περιφέρεια όταν το όνομά σου ή η παράταξή σου βαρύνεται από υποψίες που, όπως πιστεύεις, κατασκευάστηκαν για να σε βλάψουν πολιτικά; Μάλιστα κάποιοι βουλευτές που είχαν προγραμματίσει Πάσχα στις εκλογικές περιφέρειες ίσως και να το αναβάλλουν και να μείνουν στην Αθήνα.

Για το Μαξίμου, το επόμενο διάστημα θα είναι μια μεγάλη δοκιμασία ισορροπίας. Το στοίχημα είναι η επιχείρηση συσπείρωσης της κοινοβουλευτικής ομάδας και αυτό το στοίχημα, αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται να κερδίζεται εύκολα. Όταν δεκάδες βουλευτές μιλούν ανοιχτά για «στημένη υπόθεση» και αντάρτικο στις ψηφοφορίες, ο κίνδυνος δεν είναι απλά κοινοβουλευτικός. Είναι υπαρξιακός για μια κυβέρνηση που έχει χτίσει το αφήγημά της πάνω στη σταθερότητα και τη νομιμότητα.

