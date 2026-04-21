Άγριος καβγάς Κασσελάκη – Πολάκη για την αναβολή σε δίκη: «Το βάζεις στα πόδια» – «Είσαι απελπισμένος και απατεώνας»

Σφοδρά πυρά αντάλλαξαν μέσω διαδικτύου Στέφανος Κασσελάκης και Παύλος Πολάκης με αφορμή δικάσιμο που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη, για τη μεταξύ τους διαμάχη.

Ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωση πως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την αναβολή της αυριανής δίκης, προκαλώντας την έκρηξη του δεύτερου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κασσελάκης ανέφερε ότι «ο Παύλος Πολάκης μόλις ζήτησε αναβολή για το αυριανό δικαστήριο. Εκείνο στο οποίο θα έπρεπε να αποδείξει ότι είμαι “απατεώνας”. Κρίμα όταν φτάνει η ώρα της αλήθειας να το βάζει στα πόδια».

Ο Παύλος Πολάκης δεν άργησε να σηκώσει το γάντι και να απαντήσει με μια οργισμένη ανάρτηση, χαρακτηρίζοντας τον κ. Κασσελάκη «απατεώνα».

«Το πόσο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ είσαι, φαίνεται από το γεγονός πως ο δικηγόρος μου ο Γιάννης Απατσίδης ζήτησε από τον δικό σου δικηγόρο τον κύριο Πελέκη αναβολή, επειδή έχει άλλο δικαστήριο, Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ και τώρα βγαίνεις εσύ και κάνεις αυτήν την ανάρτηση!!! Εγώ εκεί θα ήμουν, αν και επειδή ειναι αστικό δεν θα μπορούσα να μιλήσω! Θα μιλούσαν όμως οι μάρτυρες για το αληθές του χαρακτηρισμού! Είσαι απελπισμένος και φαίνεται!!! Αυτή ειναι η μοίρα αυτών που έχουν ήδη καταδίκη για το ψεύτικο πόθεν έσχες, αυτών που κρύβουν τις οφσόρ στα Μάρσαλ και αυτών που αρχίζουν να μην ανιχνεύνται στις δημοσκοπήσεις!!! Εντάξει απατεωνίσκο;;;;» απάντησε ο Παύλος Πολάκης.

