Το… μουστάκι που έγινε παγκόσμιο viral! (photos)

Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι φωτογραφίες ενός τούρκου πολιτικού λόγω της, αν μη τι άλλο,επιβλητικής του εμφάνισης.

Ο Ορχάν Αβτζί, διορίστηκε πρόεδρος της περιφέρειας Καρλίοβα για το κόμμα «Huzur» (Κόμμα Ειρήνης) ωστόσο την είδηση επισκίασε το… μεγαλοπρεπές μουστάκι του.

Huzur Partisi Bingöl Karlıova İlçe Teşkilatı’nın başına Orhan Avcı getirildi. pic.twitter.com/UDglCNrf43 — Aykırı (@aykiri) April 13, 2026

Το Huzur, λειτουργώντας υπό το σύνθημα «Ένας νέος λόγος, μια νέα φωνή», στοχεύει στην ενίσχυση της ενότητας και της αλληλεγγύης στην τουρκο-κουρδική περιοχή, δίνοντας έμφαση σε κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά ζητήματα.

Ωστόσο, η φωτογραφία από την τελετή διορισμού του δίπλα στον πρόεδρο της επαρχίας Μπινγκιόλ, Σαΐτ Μοτσού, ήταν αυτή που έγινε γρήγορα viral στο διαδίκτυο με τους χρήστες να μη μπορούν να αντισταθούν στο…. μουστάκι του Αβτζί φτιάχνοντας επικά memes με τα ξεκαρδιστικά σχόλια να πέφτουν «βροχή».

«Έχει λίγο πρόσωπο στο μουστάκι του» ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ενώ η «είδηση» έγινε θέμα και σε ΜΜΕ εκτός Τουρκίας με τον Αβτζί να πρωταγωνιστεί στα trends του Χ.

“Bigote”



🇹🇷 Un funcionario turco se ha convertido en una sensación en las redes sociales



Orhan Avcı ganó fama tras la noticia de su nombramiento como jefe de la rama distrital del Partido “Huzur”.



Sin embargo, la gente terminó discutiendo no tanto el nombramiento en sí como su… pic.twitter.com/f3V34WaQN3 — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) April 20, 2026

🇹🇷 A Turkish official has become a social media sensation



Orhan Avcı gained fame after news of his appointment as head of the district branch of the “Huzur” Party.



However, people ended up discussing not so much the appointment itself as his photo.



“There’s a face on his… pic.twitter.com/SVY8CSspUq April 20, 2026

Huzur kaçıran bıyığıyla Türk siyasetine "filtre" getiren…

Huzur Partisi Karlıova İlçe Başkanı Orhan Avcı'nın dişleri varmış :)) https://t.co/QdjjBWs5l0 pic.twitter.com/0aZ4az2oeB April 14, 2026

Gür bıyıklarıyla gündeme gelen Huzur Partisi Karlıova İlçe Başkanı Orhan Avcı sosyal medya hesabından gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını yayınladı.



-Zekeriya Say pic.twitter.com/e4QtLr2rPl — CZR HBR (@czr_hbr) April 14, 2026

Huzur Partisi Karlıova İlçe Teşkilatı’nın başına getirilen Orhan Avcı, bıyıklarıyla gündem olan ikinci isim oldu. pic.twitter.com/pD9mXLR8dE — MHA Yeni Sayfa (@mhahaber_) April 14, 2026

🇹🇷 तुर्की के एक लोकल अधिकारी अचानक सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए 😄



Orhan Avcı को “Huzur” पार्टी की जिला शाखा का प्रमुख बनाया गया — लेकिन चर्चा उनकी नियुक्ति से ज्यादा उनकी फोटो की हो रही है 👀



यूज़र्स ने नोटिस किया कि उनकी मूंछों के पैटर्न में एक “छोटा सा चेहरा” दिख रहा है 😅

और… pic.twitter.com/Bw2waIQ1NK April 20, 2026

A routine political appointment turned unexpectedly viral when Orhan Avcı grabbed the internet’s attention, not for his new role, but for his striking moustache. pic.twitter.com/CtQvBB08d4 — Firstpost (@firstpost) April 19, 2026

