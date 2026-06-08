Οι εκλογές και ο ανασχηματισμός, οι απορίες (για) Ανδρουλάκη, η Καρυστιανού, ο ΣΥΡΙΖΑ σε κρυογενική νάρκη, η βερμπαλιστική κενότητα Φάμελλου   

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Σφίξανε οι ζέστες και ζόρισαν τα πράγματα στο πολιτικό σκηνικό. Όπως ήταν αναμενόμενο, η εμφάνιση Τσίπρα με το νέο κόμμα, διέλυσε τον ΣυΡιζΑ στον οποίο χωρίς ίχνος πολιτικής αξιοπρέπειας, ο Φάμελλος αντί να πει τους ζυγούς λύσατε, μας είπε κάτι ακατάληπτα ανάξια της ιστορίας του χώρου.

Σε ό,τι αφορά στο κόμμα της Καρυστιανού ταιριάζει μεν το, «κλείνετε επί δεξιά» αλλά μην το δένετε και κόμπο, γιατί μπορεί να πάρει ψήφο διαμαρτυρίας από παντού.

Εκλογές και ανασχηματισμός

Τώρα στο χώρο της κυβέρνησης δύο είναι τα ζητούμενα.

Ένα και βασικό είναι το πότε θα γίνουν οι εκλογές.

Πάρα τα όσα λέγονται, παρά τις διαθέσεις διαφόρων στελεχών – και προφανώς όσοι βιάζονται να απαλλαγούν από τον Μητσοτάκη είναι λογικό να θέλουν εκλογές το γρηγορότερο- είμαι όμως σίγουρος ότι ο Πρωθυπουργός έχει ρίξει την ζάρια.

Αν έπαιζα στοίχημα, θα έβαζα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27,Μάρτη -Απρίλη.

Το δεύτερο, αφορά την τον μίνι ανασχηματισμό. Τελικά γράφτηκαν διάφορα για το ποιος θα γίνει Γραμματέας στη Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης προτίμησε να τους… πάει κουβά και να βάλει τον Κυρανάκη.

Ακούγεται ότι ο Μητσοτάκης θέλει στη θέση του να τοποθετήσει τον Παύλο Μαρινάκη, έναν κατά γενική ομολογία πετυχημένο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εγώ, θα σταθώ αυτό που λένε οι περισσότεροι, ότι είναι καλή η επιλογή Μαρινάκη στη θέση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, αλλά το ερώτημα παραμένει- και ο γρίφος- για τον Μητσοτάκη, ποιον θα βάλει στη θέση του Κυβερνητικού εκπροσώπου.

Κοντός ψαλμός σήμερα, άντε αύριο θα ξέρουμε και την Πέμπτη οι αλλαγές.

Τα γκάλοπ, η εικόνα από το 24, και ο άγνωστος Χ «Καρυστιανού»

Με τα γκάλοπ επιβεβαιώνεται αυτό για μία ακόμα φορά αυτό που όλοι υποψιάζονταν.

Ότι δηλαδή δεν έχει αλλάξει στην πραγματικότητα τίποτα από την εικόνα που βγήκε από τις ευρωεκλογές πριν δύο χρόνια:

Η ΝΔ πέριξ του 28,5% που πήρε σε εκείνη την κάλπη: Δεν ανέκαμψε σημαντικά, δεν κατέρρευσε. Αντέχει και ελπίζει, αλλά θα φανεί εάν έχει άμυνες για την επίθεση Σαμαρά. Αυτό είναι κρίσιμο σημείο. Ο… «ΣΥΡΙΖΑ» που το ’24 πήρε 15%, παραμένει σε αυτή τη ζώνη, απλά άλλαξε… όνομα και όχημα ο χώρος. Επανήλθε ο Τσίπρας έχοντας την ΕΛΑΣ πλέον. Ο πρώην πρωθυπουργός διατηρεί το 75%-80% αυτών που τον ψήφισαν το 2023 και κρατάει το μασίφ του χώρου αυτού, όπως εκφράστηκε και το 2024. Μόνο μικρό κομμάτι έχει σκορπίσει από δω κι από κει – ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περίπου συνθλιβεί. Το ΠΑΣΟΚ κινείται επίσης στα επίπεδα των ευρωεκλογών του 2024. Άλλωστε ουδέποτε κατάφερε από τότε να παγιωθεί πιο ψηλά, – έκανε μόνο σποραδικά ξεπετάγματα – ούτε κέρδισε με σταθερότητα δυνάμεις από την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μεγάλο και δύσκολο στοίχημα να διατηρηθεί εκεί, τώρα που ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί. Ο άγνωστος Χ είναι ακόμα η Μαρία Καρυστιανού. Σε 4 δημοσκοπήσεις καταγράφηκε πάνω από το ΠΑΣΟΚ – δεν το λες και λίγο. Εκφράζει με μεγαλύτερη σοβαρότητα και προσοχή τον λεγόμενο «αντισυστημισμό» – απομένει να φανεί και με τι διάρκεια ή δυναμική.

Όλα τα άλλα είναι για εσωκομματικές καταναλώσεις.

Το ΠΑΣΟΚ ανάμεσα στην απόγνωση και το αδιέξοδο

Τα Πασοκικά είναι ανάμεσα στον βαρύ προβληματισμό, την απορία και το αδιέξοδο. Το λέω κομψά, δεν θέλω να ρίξω άλλο αλάτι.

Αλλά όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν μπορούν να προκύψουν κυβερνήσεις μειοψηφίας επειδή δεν το επιτρέπει ο εκλογικός νόμος τι ακριβώς θέλει να πει; Κανείς δεν είπε για κυβερνήσεις μειοψηφίας. Αλλά για κοινή εκλογική κάθοδο, με στόχο την νίκη (πρωτιά) και με μία φόρμουλα που θα επιτρέπει να δοθεί το μπόνους και να ξεπεραστεί η αμφιλεγόμενη διάταξη του νόμου, που δίνει το μπόνους μόνο σε κόμματα και όχι συνασπισμούς. Ας ρωτήσει και κάνα συνταγματολόγο.

Ή όταν λέει πως υπάρχουν σχέδια ρευστοποίησης του ΠΑΣΟΚ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα τι ακριβώς εννοεί; Δεν θέλω να πιστέψω πως θεωρεί δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι κάτω από την ΕΛΑΣ και άρα θα απορροφηθεί από αυτήν, αν πάει να συνεργαστεί μαζί της. Και επίσης από πότε μία εκλογική συνεργασία δύο κομμάτων είναι το ίδιο με την ενσωμάτωση του ενός στο άλλο;

Αλλά και πάλι, εάν θεωρεί ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να νικήσει μόνο του τη ΝΔ, ας προχωρήσει όπως προχωρά.

Έχει ενδιαφέρον…

Ποιοι κεντράρισαν την αδύναμη πρωθυπουργική εικόνα του Ανδρουλάκη

Παρεμπιπτόντως, δεν είναι λίγοι εκείνοι στο ΠΑΣΟΚ – και δεν είναι ο Χάρης Δούκας μέσα σε αυτούς, εξ όσων μου μεταφέρουν – που παρατήρησαν η εικόνα του Νίκου Ανδρουλάκη ως υποψήφιου πρωθυπουργού είναι αδύναμη. Σε όλα τα γκάλοπ είναι πολύ καθαρά κάτω και από τον Τσίπρα, στα περισσότερα είναι στα ίδια ποσοστά με την Καρυστιανού, ενώ στο χθεσινό της Marc καταγράφεται ότι μόνο ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ τον θεωρεί καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Και δεν το παρατήρησαν έτσι για να το παρατηρήσουν. Το παρατήρησαν για να δουν μήπως κάνουν κάτι, είτε σύντομα, είτε αργότερα.

Ειδικά και συγκεκριμένα για πρόβλημα στην εικόνα του Νίκου Ανδρουλάκη, δεν έχει μιλήσει κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ δημοσίως. Μόνο η Άννα Διαμαντοπούλου το έχει επισημάνει σε τηλεοπτική της εμφάνιση. Απλή επισήμανση.

Ούτε ζωγραφιστή τη Δούρου

Το έχουμε γράψει εδώ και ένα χρόνο, ότι για Πολάκη Δούρου, Παππά σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί ο Τσίπρας να ενταχθούν στο νέο φορέα. Δεν μας αρέσουν οι απαξιωτικές να αναφορές αλλά κυρίως την Ρένα Δούρου, ο Τσίπρας δεν θέλει να την δει ούτε ζωγραφιστή.

Οπότε, το «πάρε με στο τηλέφωνο για λίγο να τα πούμε» δεν παίζει εδώ.

Fun club του Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ, μπήκε σε κρυοθάλαμο

Με τα του ΣΥΡΙΖΑ, η επιστήμη – κάθε είδους επιστήμη, όχι μόνο η πολιτική – σηκώνει ψηλά τα χέρια. Είναι πραγματικά για τους λάτρεις του Ιονέσκο η κατάσταση.

Και τα όσα γίνονται αποκτούν μία διάσταση απόγνωσης, όταν βλέπεις την βερμπαλιστική κενότητα με την οποία ο Σωκράτης Φάμελλος, ενώ παρέλαβε κόμμα έχει βαλθεί να παραδώσει μεταγραφική λίστα.

Στην πραγματικότητα το κόμμα παύει πλέον να είναι κανονικό κόμμα: Είναι σαν να εισήλθε σε cryosleep μέχρι να αποφασίσει ο Τσίπρας ποιους θα ξυπνήσει και θα καλέσει στην ΕΛΑΣ στο δρόμο προς τις εκλογές ή ακριβώς πριν από αυτές. Σαν να έχει τοποθετηθεί σε κρυοθάλαμο, περιμένοντας να «αποψύξει» ο Τσίπρας τους εκλεκτούς.

Και βέβαια στην ψηφοφορία στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου ίσχυσε το… παλιά μου τέχνη κόσκινο. Καμία καταμέτρηση, παρά μόνον η ανακοίνωση ότι εγκρίθηκε η εισήγηση του Φάμελλου, που μετατρέπει τον ΣΥΡΙΖΑ σε fun club του Τσίπρα. Όσοι πρόλαβαν και καταμέτρησαν είπαν ότι πλειοψήφισαν οι απέναντι προτάσεις. Γι’ αυτό και ο στενός συνεργάτης του Πολάκη, ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος είπε ότι ψήφισαν και τα… δέντρα.

Αλλά και τον Σεπτέμβριο του 2024 με τον Κασσελάκη τα ίδια δεν έκαναν; Που ψήφιζαν από τα τηλέφωνα και από τα κότερα κάτι στελέχη, που είχαν αποχωρήσει μήνες από το κόμμα!

Όταν τα γεμάτα ταμεία γίνονται πρόβλημα

Αίσθηση προκάλεσε στη γενική συνέλευση της Ideal Holdings η τοποθέτηση του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου ότι είναι «απαράδεκτο» μια εισηγμένη να διατηρεί μεγάλα ταμειακά διαθέσιμα χωρίς να τα αξιοποιεί ή να τα επιστρέφει στους μετόχους της. Μάλιστα, εξήγησε ότι αυτός είναι και ο λόγος που η εταιρεία προχωρά σε επιστροφή κεφαλαίου 0,70 ευρώ ανά μετοχή, πριν από την εισαγωγή της Attica Stores στο Χρηματιστήριο.

Η αναφορά μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε από την αγορά. Πολλοί θεώρησαν ότι το σχόλιο «φωτογράφιζε» μια ευρύτερη πρακτική που ακολουθούν αρκετές εισηγμένες με ισχυρή ρευστότητα, οι οποίες προτιμούν να κρατούν τα χρήματα στο ταμείο αντί να προχωρούν σε επενδύσεις, εξαγορές ή γενναίες διανομές.

Το επιχείρημα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι όταν ο κ. Παπακωνσταντίνου ανέλαβε την Ideal η μετοχή κινείτο κοντά στα 3 ευρώ, ενώ σήμερα διαπραγματεύεται πάνω από τα 7 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι διανομές προς τους μετόχους. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι το μήνυμα είχε αρκετούς αποδέκτες στα διοικητικά συμβούλια του Χρηματιστηρίου.

Ξεκινούν οι εργασίες του οικιστικού project στο πρώην βιομηχανικό κτίριο Κεράνης στον Πειραιά

Ξεκινούν οι εργασίες για το φιλόδοξο project της Mercan, Keranis Residences, που αφορά στη μετατροπή του πρώην βιομηχανικού κτιρίου της Κεράνης σε ένα συγκρότημα μεικτών χρήσεων με έμφαση στις κατοικίες. Η καναδέζικη εταιρεία έκανε τα εγκαίνια για την έναρξη των εργασιών παρουσία και του Δημάρχου Πειραιά, Γιάννη Μώραλη που μεταξύ άλλων δήλωσε ότι «το έργο είναι πολύ ενδιαφέρον και θα αλλάξει τη φυσιογνωμία της περιοχής”.

Πάντως ενώ σε προηγούμενη συνέντευξη τύπου για το έργο τα ανώτατα στελέχη της διοίκησης της Mercan είχαν πει ότι θα είναι έτοιμο μέσα στο 2027, στο πλαίσιο της εκδήλωσης ανέφεραν ότι τελικά θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2028. Τελικά μάλλον είναι σχεδόν αδύνατο με τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στον κατασκευαστικό κλάδο, με τόσα έργα σε εξέλιξη και την έλλειψη σε συνεργεία, υλικά οικοδομών κλπ ένα έργο να καταφέρει να ολοκληρωθεί εντός της αρχικής του προθεσμίας…