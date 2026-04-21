ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 15:20
21.04.2026 12:27

Τσιάρας: Θα μας διευκολύνει να αρθεί η βουλευτική ασυλία και των 13 για να μην μείνει τίποτα στην σκιά

21.04.2026 12:27
tsiaras_new

«Και από Υπουργός παραιτήθηκα και ζήτησα να αρθεί η βουλευτική ασυλία μου και να ψηφιστεί γιατί πιστεύω ότι δεν πρέπει να μείνει τίποτα στη σκιά» είπε μεταξύ άλλων ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ενώ κάλεσε την Ευρωπαϊκή εισαγγελία να κινηθεί το συντομότερο δυνατό για να τρέξει η διαδικασία για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Νομίζω, ότι αυτό που θα μας διευκολύνει όλους είναι να ψηφιστεί η άρση της ασυλίας» σημείωσε μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ ο Κώστας Τσιάρας  αναφερόμενος στην εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. 

«Υπηρετώ το ελληνικό κοινοβούλιο 23 χρόνια ο καθένας έχει προσωπική πορεία από την οποία κρίνεται και πάντα ήμουν υπέρ της άποψης ότι ο βουλευτής δεν μένει παγερά αδιάφορος σε κρίσιμα ζητήματα.

Όταν ήμουν Υπουργός Δικαιοσύνης κάναμε δεκάδες παρεμβάσεις και ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέλαβα να αντιμετωπίσω τη νούμερο ένα παθογένεια, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πολύ πριν αναλάβει η ευρωπαϊκή εισαγγελία», τόνισε ο Κώστας Τσιάρας.

«Είμαι σε θέση να παρουσιάσω όλα τα απαραίτητα στοιχεία αύριο στους συναδέλφους μου και θα αναφερθώ στους προβληματισμούς για το ρόλο του βουλευτή», τόνισε.

google_news_icon

pierrakakis_2403_1920-1080_new

Πιερρακάκης: «Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο – Ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος θα επιστρέψει στους πολίτες»

maria-georgiadou
ANT1: Ετοιμάζεται για «Σπιλιάδες» που δημιουργεί η Μαρία Γεωργιάδου

trump_2104_1920-1080_new
Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι «έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία»

protomi-xylouri
Ηράκλειο: Άγνωστοι αποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη στο κέντρο του Ηρακλείου

erythros-lygkas
Νεαρός κυνηγός πήγε να σκοτώσει γαλοπούλες και του την «έπεσε» λύγκας – (Video)

benitez
Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

dimitris_markopoulos_new
Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

evroekloges_kalpi_1004_1920-1080_new
Δημοσκόπηση Interview: Η ΝΔ «πληρώνει» ΟΠΕΚΕΠΕ και Λαζαρίδη - Τρίτο το κόμμα Καρυστιανού, καταρρέει η Πλεύση

georgiadis – papakosta- karystianoy- panagopoylos – new
Οι απώλειες της ΝΔ λόγω Λαζαρίδη, οι άρσεις ασυλίας και οι Καραμανλής-Παπακώστα, ο ελιγμός του Άδωνι, οι κενές θέσεις σε Τσίπρα-Καρυστιανού και η «βόμβα» Παναγόπουλου

pliromi-kinito-karta
Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 15:20
pierrakakis_2403_1920-1080_new

Πιερρακάκης: «Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο – Ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος θα επιστρέψει στους πολίτες»

maria-georgiadou
MEDIA

ANT1: Ετοιμάζεται για «Σπιλιάδες» που δημιουργεί η Μαρία Γεωργιάδου

trump_2104_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι «έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία»

