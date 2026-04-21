Τσιάρας: Θα μας διευκολύνει να αρθεί η βουλευτική ασυλία και των 13 για να μην μείνει τίποτα στην σκιά

«Και από Υπουργός παραιτήθηκα και ζήτησα να αρθεί η βουλευτική ασυλία μου και να ψηφιστεί γιατί πιστεύω ότι δεν πρέπει να μείνει τίποτα στη σκιά» είπε μεταξύ άλλων ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ενώ κάλεσε την Ευρωπαϊκή εισαγγελία να κινηθεί το συντομότερο δυνατό για να τρέξει η διαδικασία για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Νομίζω, ότι αυτό που θα μας διευκολύνει όλους είναι να ψηφιστεί η άρση της ασυλίας» σημείωσε μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ ο Κώστας Τσιάρας αναφερόμενος στην εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Υπηρετώ το ελληνικό κοινοβούλιο 23 χρόνια ο καθένας έχει προσωπική πορεία από την οποία κρίνεται και πάντα ήμουν υπέρ της άποψης ότι ο βουλευτής δεν μένει παγερά αδιάφορος σε κρίσιμα ζητήματα.

Όταν ήμουν Υπουργός Δικαιοσύνης κάναμε δεκάδες παρεμβάσεις και ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέλαβα να αντιμετωπίσω τη νούμερο ένα παθογένεια, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πολύ πριν αναλάβει η ευρωπαϊκή εισαγγελία», τόνισε ο Κώστας Τσιάρας.

«Είμαι σε θέση να παρουσιάσω όλα τα απαραίτητα στοιχεία αύριο στους συναδέλφους μου και θα αναφερθώ στους προβληματισμούς για το ρόλο του βουλευτή», τόνισε.

